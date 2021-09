Veranstaltung in Schleswig – Samstag 04.09. – Bunte Runde – Oldtimer, US Cars, Harley, Bikes und gute Musik.

Oldtimer, US Cars, Harley, Bikes und gute Musik am 04.09 in Schleswig auf dem Gelände der alten Spritfabrik

Moin zusammen,

wir möchten uns gerne auf diesem Wege kurz vorstellen.

Wir sind ein Team von kreativen Köpfen und entwickeln, produzieren, vermarkten Möbel, Spirituosen und Köstlichkeiten aus der Region.

Am morgigen Samstag um 12 Uhr (high noon) laden wir euch gerne zur „Bunte Runde & Bunte Hunde“ ein. Die Veranstaltung findet nun zum vierten Mal statt und entwickelt sich zu einem Treffpunkt für PS, Kunst & Kultur in der St. Jürgener.

Das Wetter sorgt für ideale Bedingungen, um diesen Nachmittag auf dem Gelände der Alten Spritfabrik u.a. mit Live Musik, zu verbringen.

Ansonsten sehen wir uns zu einer anderen Zeit, bei euch oder hier an der „Bude“ im Gewerbegebiet.

Wir freuen uns darauf!

Best & FTW!

Jens & Team

Quick Facts:

Parkplätze ausreichend auf dem Gelände vorhanden.

MOCFOR Möbellager hat ebenfalls wieder geöffnet.

Zur Veranstaltung

– Veranstaltung Bunte Runde 04.09. ab 12 Uhr –

Anfahrt:

Alte Spritfabrik

St. Jürgener Str. 60

24837 Schleswig

Deutschland

Anfahrt zum Gelände

Infos zum Imbiss:

Für dich gibt es hier im Imbiss von Montag bis Freitag gute Currywurst, Pommes, Wagyu-Kobe Rind und Galloway Burger, sowie kalte Flüssigkeiten und ordentlich Kaffee. Alle Produkte sind handgemacht und kommen aus der Nachbarschaft oder dem Garten z.B. enthalten unsere Burger luftgetrocknete Schalotten (5 Tage Sonne). Unser Fleisch kommt aus der Landschlachterei und die Brötchen werden traditionell gebacken. Schmeckt einfach besser!

Wir haben ausreichend Parkplätze auf der „Alten Spritfabrik“, selbst ein LKW kann hier seine Runden drehen.

