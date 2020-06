VANTAiO hilft Unternehmen in der Krise mit Gratis-Software

Ab sofort gratis erhältlich: Mitarbeiter News App

Die Corona-Krise sorgt auch weiterhin für Verunsicherung bei Unternehmen und Mitarbeitern. In diesen bewegten Zeiten möchte VANTAiO seinen Teil dazu beitragen, sie bestmöglich zu unterstützen. Deshalb steht ab sofort die vorkonfigurierte Version der VANTAiO Mitarbeiter News App auf der SAP Cloud Platform gratis zur Verfügung. Mit dieser Software können Unternehmen die Kommunikation zu allen Mitarbeitern verbessern und jederzeit und von jedem Ort aus Zugriff auf wichtige Informationen, Dokumente, Anwendungen und Kontakte ermöglichen.

Die aktuelle Lage fordert Flexibilität und die Implementierung neuer Lösungsansätze. Mit der VANTAiO Mitarbeiter News App können Unternehmen ihre gesamte Belegschaft optimal und in Echtzeit einbeziehen und informieren – auch und gerade Mitarbeiter ohne stationären Arbeitsplatz, unterwegs oder im Home Office. So werden alle Anwender zuverlässig mit allen wichtigen Informationen und Applikationen versorgt. Aktuelle Nachrichten und relevante Artikel können dabei ganz einfach erstellt und zielgruppenspezifisch ausgerollt werden.

Auf spezifischen Themenseiten sind stets alle aktuellen Fakten und Eckdaten, wichtige Ereignisse und Entscheidungen zusammengefasst. So lassen sich akute Fragen, wie beispielsweise zu Home-Office-Regelungen, schnell und einfach klären. Mithilfe der VANTAiO Mitarbeiter News App werden Mitarbeiter aktiv in alle wesentlichen Geschehnisse im Unternehmen eingebunden. Die Gratis-Software basiert zu 100% auf SAP und gewährleistet die einfache Nutzung von SAP-Self-Services oder SAP-Anwendungen (z.B. Kurzarbeit-Übersicht, Download von Arbeitgeber-Bescheinigungen, Gehaltsabrechnung, etc.). Sie kann auf Wunsch beliebig angepasst und erweitert werden.

Die VANTAiO Mitarbeiter News App ist eine webbasierte Software, die ganz einfach per Link im Browser aufgerufen wird. Alle Seiten und Inhalte sind so gestaltet, dass sie unabhängig von den verwendeten Endgeräten funktionieren – egal ob Desktop PC, Tablet oder Smartphone. Auch die Mitarbeiter News App wurde unter Maßgabe der VANTAiO “ready to run”-Philosophie konzipiert – vorkonfiguriert und auf Portal-Template-Basis. Die Installation und Inbetriebnahme ist deshalb mit sehr geringem Aufwand realisierbar. In der Regel kann die komplette Lösung innerhalb von drei Tagen eingeführt werden. Voraussetzung für die Nutzung der Gratis-Software ist ein Kunden-Account auf der SAP Cloud Platform.

Stefan Bohlmann, Geschäftsführer VANTAiO: “Gerade in Zeiten der Krise ist eine reibungslose interne Kommunikation ein entscheidender Erfolgsfaktor – Verunsicherung wird genommen und der Weg zur Entwicklung neuer Ideen und Lösungen geebnet. Fairer Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung waren uns schon immer wichtig. Deshalb helfen wir Unternehmen jetzt gerne mit unserer Gratis-Software.”

Weitere Informationen zur VANTAiO Mitarbeiter News App finden Sie unter: https://www.vantaio.com/loesungen/corona-aktion-kommunikation-in-krisenzeiten

VANTAiO ist Softwarehersteller von flexibel anpassbaren Modulen und AddOns für Portale auf SAP-Basis. Einfach, attraktiv und sofort einsetzbar – das ist die Maßgabe für alle VANTAiO Softwareprodukte.

Auf Grundlage unseres innovativen modularen Baukastensystems liefern wir vorkonfigurierte Softwarebausteine und Projektdienstleistungen. So gelangen Sie einfach und schnell zur optimalen SAP-Portallösung für Ihren Businesszweck. VANTAiO Portallösungen zeichnen sich durch einen sehr hohen Grad an Bedienkomfort und Praxistauglichkeit aus – und ermöglichen durch den VANTAiO ready-to-run-Ansatz eine deutliche Reduzierung von Projektlaufzeiten und -kosten. Hinter den VANTAiO Softwareprodukten und Beratungsleistungen steht ein Expertenteam mit langjähriger Erfahrung in der Softwareentwicklung mit SAP.

Unsere Produkte und Services erfüllen konsequent die Anforderungen modernster Enterprise IT und exzellenter User Experience. Denn nur so entsteht Akzeptanz und aus täglicher Nutzung wird Nutzen – und Ihr Unternehmensportal wird zum Lieblingsportal.

VANTAiO – Wir bauen Lieblingsportale

