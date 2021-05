Valtech belegt erneut Spitzenplatzierungen im Digitalagentur-Ranking 2021

Düsseldorf – Die Digitalagentur Valtech sicherte sich im jährlichen Gesamt-Ranking der Internetagenturen des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW) e. V. mit dem siebten Rang erneut einen Platz in den Top Ten. Im wichtigen Subranking „Digitale Transformation und Strategie“ landete das Unternehmen sogar auf dem zweiten Platz.

Valtech konnte 2020 seinen Honorarumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 7,6 % auf 77,83 Mio. Euro steigern. Dabei haben sich erneut in der Berechnung des Honorarumsatzes für das Ranking insbesondere die Großprojekte für Bestandskunden wie Henkel, Goodyear, L’Oréal oder TUI ausgezahlt; hinzu kamen branchenübergreifend neue Budgets. „Um für unsere Kunden die durch Corona bedingten wirtschaftlichen Folgen abzufedern, sind wir ihnen im vergangenen Jahr entgegengekommen“, sagt Uwe Tüben, Geschäftsführer der Valtech GmbH mit Hauptsitz in Düsseldorf. „Dies hat sich positiv auf unser Ergebnis im dritten und vierten Quartal ausgewirkt. Außerdem haben wir die Pandemie als Chance für einen weiteren Branchenfokus in Richtung Gesundheitswesen und öffentliche Verwaltung genutzt und konnten im vergangenen Jahr mehr als zehn Neukunden gewinnen. Zusätzlich hat sich unser Joint Venture mit dem Volkswagen-Konzern für digitale Produkte und Services rund um das vernetzte Auto hervorragend entwickelt.“

Vor diesem Hintergrund konnte Valtech seine Mitarbeiterzahl im Vergleich zum Vorjahr um mehr als drei Prozent auf 493 steigern. „Zwar mussten auch wir bedauerlicherweise unsere Mitarbeiter zum Teil in die Kurzarbeit schicken“, so Tüben weiter, „allerdings haben wir das Kurzarbeitergeld auf Firmenkosten erhöht, um die Differenz zum vorherigen Gehalt auszugleichen.“

Darüber hinaus profitiert die Valtech-Gruppe vom internationalen Geschäft. So hat die Agentur in diesem Jahr bereits drei Akquisitionen vollzogen und kann heute auf ein Netzwerk mit insgesamt mehr als 3.500 Mitarbeitern in mehr als 40 Büros in 18 Ländern zurückgreifen. In die globalen Kundenprojekte fließt auch die Expertise ein, die Valtech in Partnerschaften mit Anbietern wie SAP, Adobe, Episerver (bald Optimizely) und Sitecore aufgebaut hat.

Auf die Frage, inwieweit sich das verteilte Arbeiten aus dem Homeoffice auf die Produktivität und Effizienz von Valtech ausgewirkt habe, resümiert Uwe Tüben: „Unser Leitmotiv „Transform by doing“ können wir nur mit einer agilen Arbeitsweise umsetzen, die bei uns schon viele Jahre gang und gäbe ist. Deshalb leidet die Projekt- und Teamarbeit unter den neuen Arbeitsbedingungen in keiner Weise.“

Das Internetagentur-Ranking des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW) e. V. ist das Branchenbarometer der deutschen Internet-Agenturlandschaft und wird seit 2001 jährlich gemeinsam mit den Kooperationspartnern HighText iBusiness, Horizont sowie werben & verkaufen erhoben. Damit beleuchtet der BVDW ein wichtiges Segment der digitalen Wertschöpfungskette und gibt eine neutrale Guidance innerhalb der Internetagentur-Branche. Mehr Informationen unter https://www.bvdw.org/der-bvdw/gremien/internetagentur-ranking/ranking/

