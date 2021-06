VALERIO BRASCHI UND DER KÄSE PIAVE DOP

Vom Erfolg bei Masterchef bis hin zum Titelgewinn als „Bester Jungkoch 2021“

Busche 23.06.2021 – Das Konsortium zum Schutz des Piave-Käses DOP und das Kommunikationsprojekt Nice to Eat EU, das bereits das dritte Jahr erreicht hat und darauf ausgerichtet war, korrekte Informationen bezüglich des Piave DOP, seines Ursprunggebiets und seiner Herstellungsmethoden zu verbreiten, präsentiert den Liebhabern und dem allgemeinen Publikum den neuen Protagonisten des Projekts „Visual Storytelling 2021“.

Es ist der sehr junge Valerio Braschi, der mit seinem phantasievollen Flair und seiner Kreativität die volle Güte und den Geschmack des Piave DOP mit 12 einzigartigen Rezepten interpretieren darf, welche dann von dem berühmten Food-Fotografen Paolo Castiglioni fotografiert und „erzählt“ werden. Castiglioni war bereits Protagonist der Kampagne 2020 mit „Versanti del gusto“ (Gipfelseiten des Geschmacks), die der Aufwertung des Gebiets der herrlichen Dolomiten gewidmet war, die nicht umsonst Weltkulturerbe der UNESCO sind und wo der Piave DOP Käse produziert wird.

Eine Wahl, die vom Konsortium mit großer Begeisterung getroffen wurde. „Wir haben uns entschieden, Valerio Braschi die Botschaft 2021 unseres DOP-Käses anzuvertrauen, mit der Möglichkeit, diesen in all seinen Facetten zu präsentieren,“ so die Worte von Chiara Brandalise, der Vorsitzenden des Konsortiums. „Wir suchten nach einem jungen und vielseitigen Koch, mit einer zielsicheren und entschiedenen Idee für die Darstellung aller Geschmacksnoten unseres Piave-Käses. Valerio hat uns auf Anhieb überzeugt und wir können es kaum erwarten, das Ergebnis der Kampagne zu sehen, die in ihrer fotografischen Darstellung erneut Paolo Castiglioni anvertraut wurde. Wir sind uns sicher, dass seine Bilder auch diesmal in der Lage sein werden, jene Authentizität und Qualität zu übermitteln, die die unverzichtbaren Merkmale unseres DOP-Käses darstellen“, endet Frau Brandalise.

Valerio Braschi gewann mit 18 Jahren die sechste Ausgabe von Masterchef Italien und ist damit der jüngste Gewinner aller Zeiten. „Nach meiner Teilnahme bei Masterchef begann für mich eine wichtige Lehrzeit, die mich dazu brachte, die Welt zu bereisen, einschließlich Indien und Japan. Am 20. November 2019 habe ich dann in Rom mein erstes Lokal mit dem Namen 1978 eröffnet. Hier bin ich Chefkoch. Am 31. Mai 2021 bekam mein Lokal 2 Hüte der Espresso-Guide und die gleiche Guide hat mir außerdem den Preis für den Besten Jungen Chefkoch 2021 verliehen. Ich bin wirklich glücklich, mit dem Konsortium zum Schutz des Piave DOP und dem Projekt Nice to Eat-Eu zusammenzuarbeiten, um dieses fantastische Produkt mit Kreativität und Originalität zu fördern“, so die Worte von Valerio Braschi.

Die 12 Bilder des Projekts „Visual Storytelling“, die 12 Rezepte von Braschi mit dem Piave DOP Fresco, Mezzano, Vecchio und Oro von Braschi zum Thema haben, werden mit einer eigens hierfür organisierten Pressekonferenz präsentiert.

Sowohl die Rezepte wie auch die Fotografien erscheinen außerdem in den sozialen Medienprofilen des Chefkochs wie Instagram – mit dem Account @valebraschi – mit 186.000 Followern und bei Facebook – mit der Seite Valerio Braschi – und 170.428 Followern.

Ein wirklich tolles Schaufenster, um Food-Fans und Feinschmecker, aber auch junge und neugierige Menschen auf den Plan zu holen, die sich so dank der Profile von Valerio zum ersten Mal einem Produkt wie dem Piave DOP-Käse nähern können.

Eines der Hauptziele des Konsortiums ist die Förderung der Käsemarke Piave DOP und die Verbreitung von korrekten Angaben über die Besonderheiten dieses Produkts sowie die On- und Offline-Kommunikation, die darauf ausgerichtet ist, Bekanntheit und Konsum dieser Käsesorte zu fördern; erfahren Sie mehr über das Konsortium und das Projekt Nice to Eat EU bei Instagram @nice_to_eateu, Facebook @NiceToEatEU (FB) und YouTube (auf dem gleichnamigen Kanal), außerdem mit dem offiziellen Hashtag #Nicetoeateu und natürlich auf den Webseiten www.nicetoeat.eu und www.formaggiopiave.it

Consorzio Tutela Formaggio Piave DOP

Via Nazionale, 57/A – 32030 Busche BL – Italien

Tel. + 39 0439 391170

consorzio@formaggiopiave.it

www.formaggiopiave.it

Blancdenoir Communication (Pressebüro)

Piazza Matteotti 25 – Galleria Barchetta

Desenzano del Garda (BS) Italy

Tel. +39 030 7741535

pr@blancdenoir.it

Press office, events and communication agency.

Firmenkontakt

Blancdenoir Communication Agency

Blancdenoir Communication Agency

Piazza Matteotti 25

25015 Desenzano del garda

0307741535

pr@blancdenoir.it

http://www.blancdenoir.it

Pressekontakt

BLANCDENOIR SRL

Blancdenoir Communication Agency

Piazza Matteotti 25

25015 Desenzano del garda

0307741535

stampa@blancdenoir.it

http://www.blancdenoir.it

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.