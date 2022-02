Valencia Orangen direkt vom Baum

Valencia Natural Market liefert Zitrusfrüchte von höchster Qualität direkt zu Ihnen nach Hause

Zurück zur Natur – so kann man das Konzept von Valencia Natural Market wohl am besten zusammenfassen.

Die angepriesenen Orangen und Mandarinen wachsen an den Ufern der Flüsse Turia und Xuquer, in direkter Nachbarschaft zum Mittelmeer natürlich heran. Auch wird beim umsetzten des Konzepts verstärkt auf die Bauern eingegangen um so einen Qualitativ hochwertigen und ökologischen Anbau gewährleisten zu können.

Marta, Enkelin von Orangenbauern aus dem Gebiet des Camp del Turia in der Provinz Valencia, hat sich mit der Gründung des Valencia Natural Market einen Traum erfüllt :

„Ich trage in meinen Gedanken Erinnerungen an die mit reifen Früchten besetzten Felder und den Geruch der Orangenblüte im Frühjahr. Obwohl ich einen wirtschaftlichen Hintergrund habe und nie daran gedacht habe, mich Orangen zu widmen, bin ich in den letzten Jahren und aufgrund einer Reihe von persönlichen Umständen und der Annahme einer neuen Lebensphilosophie, zu meinem Ursprung, zur Natur, zur gesunden Ernährung und vor allem in die Welt meiner Großeltern zurückgekehrt, und ich habe beschlossen, ihren Weg fortzusetzen.“

Natürlich und ökologisch angebaut und in zertifizierter Bio-Qualität – Bio-Früchte wachsen an der Südostküste Spaniens im sonnigen Valencia und werden von dort aus direkt zu Ihnen nachhause geliefert. Hier können Sie Bestellen: https://valencianaturalmarket.com/de/startseite/#kaufen

Das Unternehmen produziert die Zitrusfrüchte in 2 Versionen:

– Naturbelassen

Hier können Kunden Naturbelassene Orangen und Mandarinen erwerben. Beste Qualität ohne Zusatzstoffe oder chemische Hilfsmittel direkt vom Baum!

– Bio Qualität

Bei den biologisch angebauten Früchten handelt es sich um Orangen, Mandarinen, Zitronen und Pampelmusen. Beim biologischen Anbau wird zum Beispiel geprüft, dass keine chemischen Mittel eingesetzt werden oder auf Gentechnik zurückgegriffen wird. Dies wird durch das Bio-Zertifikat von CAECV garantiert.

Indem traditionelle und nachhaltige Landwirtschaft betrieben wird, wird auch die Umwelt geschont und die Qualität der Produkte ist am Ende höher als bei der herkömmlichen Landwirtschaft. Natur pur eben!

Die Zitrusfrüchte werden nach der Ernte kostenlos nach Spanien, Deutschland, Österreich, Belgien, Dänemark, Frankreich (außer Korsika), Italien, Luxemburg, Niederlande und Tschechien versandt.

Wir sind, was wir essen. Unsere körperliche und emotionale Gesundheit und unser Wohlbefinden hängen auch von der Qualität der Nahrung ab, die wir essen. Wie wir uns fühlen und welche Emotionen in uns geweckt werden, wenn wir uns ernähren und einen bestimmten Lebensstil führen, spielen ebenfalls eine große Rolle. Valencia Natural Market möchte erreichen dass Sie, wenn Sie ihre Zitrusfrüchte schälen, riechen und schmecken, für einen Moment innehalten, langsamer werden und sich der Bedeutung dessen bewusst werden, was Sie in diesem Moment essen werden.

Mehr Informationen zum Thema „hochwertige Orangen direkt vom Baum“ erhalten Sie unter https://valencianaturalmarket.com/de/startseite/

Neben den viel beliebten Orangen, Mandarinen und anderen Zitrusfrüchten bieten die Früchtespezialisten auch biologisch angebaute Mangos, Kaki Früchte oder Avocados an.

Zum Service gehört auch die Individuelle Beratung, sollten Kunden auf Frucht-Kombinationen stehen können diese auch via Email Angefragt werden – unter info@valencianaturalmarket.com ist das versierte Verkaufspersonal jederzeit für die individuelle Angebotserstellung erreichbar.

Wir bieten Orangen und Mandarinen von großer Qualität, die natürlich in traditioneller Landwirtschaft angebaut wurden und daher nachhaltig sind. Ausgewählt zum optimalen Reifegrad, ohne chemische Behandlung nach der Ernte und mit großer Sorgfalt und Zuneigung behandelt.

Kontakt

Valencia Natural Market

M. Marta

 C/ DEL MIG 15

46180 Valencia

+(34) 649 333 128

info@valencianaturalmarket.com

https://valencianaturalmarket.com/de/startseite/

