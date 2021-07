Uwe Rieder, der bayerische Vertriebsfreak, begeistert von der Resonanz bei „Die bayerischen Vertriebstage!

Zum ersten Mal veranstaltet der bayerische Vertriebsfreak Uwe Rieder diese feurigen 7 Tage. Und das was aktuell hier passiert, übertrifft alle Erwartungen!

Weltpremiere! Zum ersten Mal veranstaltet der bayerische Vertriebsfreak Uwe Rieder diese 7 Tage „Feuer für Ihren Vertrieb“.

Wer den polarisierenden Bayer kennt, der weiß, dass er sich mit Durchschnitt nicht zufriedengibt. Deshalb wurden bereits zu diesem erstmaligen Ereignis DIE TOP-Experten ihres Faches gewonnen. Die Creme de la Creme trifft sich für Sie zu diesem Termin. Mehr Fachkompetenz und Know-How geht nicht. Maximaler Mehrwert für Sie, für Ihr Unternehmen, für Ihren Geldbeutel und Ihrer Lebensqualität.

Dieses geballte Wissen „auf einem Fleck“ garantiert Ihnen, dass jeder Vortrag Ihre Investition an Zeit sich für Sie auszahlt. Und das beste:

Ganz nach dem Motto „Nur vom Reden wird der Reis nicht gekocht“ kommen Sie auch sofort in die Umsetzung, ins Tun. So erreichen Sie endlich all Ihre Ziele. Sei es mehr Umsatz, mehr Einkommen, mehr Lebensqualität.

Und bereits jetzt zeichnet sich ab, dass dieses Online-Event auch zukünftig und regelmäßig ein absoluter Klassiker wird. Denn die Zusagen all der Speaker übertreffen all das, was bisher im deutschsprachigem Raum stattfand.

Tickets ab sofort im Wert von 97 Euro noch gratis zu beziehen unter https://www.die-bayerischen-vertriebstage.de. Oder Sie klicken hier auf den Link! (falls verfügbar)

Unter anderem haben zugesagt:

Jörg Löhr, Ralf Schmitz, Oliver Geisselhart, Martin Limbeck, Stephan Heinrich, Antje Heimsoeth, Peter Sawtschenko, Gregor Staub, Gunnar Kessler, Sven Meier, Mitch Rau, Alexander Rusch, Jürgen Höller, Umberto Saxer, Robert Nabenhauer, Stefan Heller, Thomas Göller, Karl Werner Schmitz, Christoph Gruhn, Enrico Schütze, Robert Hecht, Martin Sänger, Andre Schneider, Oliver Albrecht,

Matthias Weber, Jamie Lee Arnold, René Rink, Stephy Beck, Thomas Pollad, Meike Hohenwarter, Manuel Köstler, Tom Erl, André Loibl, Alexander Mark, Tom Freudenthal, Julien Backhaus, Torsten Jaeger, Florian Schoel, Sebastian Glöckner, Carmen Brablec, Maxim Mankevich, Martin Betschart, Paul Misar, Markus Milz, Stephan Schmitt, Nadine Krachten, Jan Faß bender, Harald Psaridis, Frank Asmus, Oliver Schmuck, Mike Dierssen, Andreas Buhr, Stefan Rappenglück, Andreas Kolos, Joschi Haunsperger, Uwe Rieder, u.v.m.

Diese einzigartigen Experten werden bei „Die bayerischen Vertriebstagen“ so richtig „Feuer für Ihren Vertrieb machen.

Weitere Informationen auf der Unternehmerseite von Uwe Rieder, „Der bayerische Vertriebsfreak“ unter https://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de/ Oder Sie klicken auf diesen Text, falls verfügbar!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Der bayerische Vertriebsfreak GmbH

Herr Uwe Rieder

Schleißheimer Straße 12

85221 Dachau

Deutschland

fon ..: 081312777677-0

web ..: http://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de

email : team@der-bayerische-vertriebsfreak.de

Uwe Rieder ist »Ihr« bayerischer Vertriebsfreak. Vertrieb war schon immer seine Leidenschaft. Mit seinem »Vertriebsfreaks-System« hat Uwe Rieder Unternehmen nachweislich z. B. von 10 auf 30 Millionen Euro oder sogar von 10 auf 60 Millionen Umsatz katapultiert. Seine Schritt für-Schritt-Anleitungen sind praxiserprobt und auf Ihr Business adaptier- und kopierbar – branchenunabhängig.

Nun unterstützt der Bayer vorwiegend Einzelunternehmer/innen, Solopreneure, Selbstständige und Unternehmer bis zu 10 Mitarbeiter.

Infos unter https://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de



