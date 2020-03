uwe electronic erfolgreicher Distributor von LEENO in der Prüf- und Kontakttechnologie

Jahrelange erfolgreiche Kooperation zwischen uwe electronic und dem koreanischen Hersteller LEENO

LEENO führt eine besonders große Produktauswahl im Bereich Prüf- und Kontakttechnologie, welche sich uwe electronic für seine Kunden zu Nutze macht. Die alltägliche Anforderung besteht darin, Individuallösungen von Sockeln zum Test von Devices für unterschiedlichste Anwendungs- und Gebrauchsfälle in kurzer Zeit zu entwickeln.

uwe electronic bietet seinen Kunden eine große Bandbreite an gefederten Kontakten der Marke LEENO. Mit dem Standardprogramm gefederter Kontaktstifte mit einem Rastermaßbereich von 0,45 mm bis 4,75 mm wird ein ausführliches Portfolio geboten. Der Einsatzbereich geht dabei von Medizintechnik über Labortechnik bis hin zur Telekommunikation und Automation.

Durch die Fokussierung auf die individuelle Beratung, kann jedem einzelnen Kunden immer die richtige Lösung an gefederten Kontaktstiften zur Verfügung gestellt werden. Es können auch Individuallösungen in kleinen Stückzahlen in kurzer Zeit angeboten werden, was auf die gute Kooperation mit LEENO zurückzuführen ist.

uwe electronic zeichnet sich ebenfalls durch die 100% Produktionstiefe in der Prüf- und Kontakttechnologie aus. Die wertwollen Vorteile, wie ein hohes Maß an Flexibilität sowie Geschwindigkeit bei der Umsetzung in den Bereichen Testsockel und gefederte Kontakte ergeben sich durch den vollen Zugriff auf den vollständigen Produktionsprozess.

Die Grundlage für hochwertige Produkte ist die genaue und professionelle Festlegung aller mechanischen und elektrischen Eigenschaften. Die Reaktions- und Entwicklungszeit kann durch die 100% Wertschöpfung in einem Gebäudekomplex verkürzt und dadurch die Herstellungszeit optimiert werden. Die Qualitätssicherung wird durch jahrelange Erfahrung in der Endmontage einzelner Baugruppen konsequent fortgesetzt.

Dass ein Produkt die gewünschten Eigenschaften aufweist, wird durch detaillierte Analyse mit hochtechnologischen Prüfgeräten garantiert. Diese Vorgehensweise schafft Sicherheit für anhaltend beste Qualität.

Die uwe electronic GmbH ist ein international tätiges Systemhaus mit Sitz in Unterhaching bei München. Unsere Kunden reichen vom mittelständischen Betrieb bis hin zu High-Tech-Konzernen in Deutschland und Zentraleuropa. Unsere Produktpalette umfasst Produkte und Lösungen aus den Bereichen Prüftechnik für Elektronik, Temperaturmanagement, Automatisierung und Elektronische Bauelemente. Unsere Kernkompetenz liegt in den Bereichen Federkontakte für das Prüfen von bestückten Leiterplatten, Steckverbinder mit gefederten Kontaktstiften und Temperaturmanagement.

Kontakt

uwe electronic GmbH

Dominik Gehlen

Inselkammerstrasse 10

82008 Unterhaching

08944119015

info@uweelectronic.de

http://www.uweelectronic.de