uwe electronic bietet professionelle und hochwertige Heizfolien

Individuallösungen nach kundenspezifischen Vorgaben

Unsere Standardheizfolien finden ihre Einsatzbereiche u. a. in der Industrie- und Medizintechnik, in der Gastronomie, sowie im Privathaushalt. Die Flächenbeheizung gewährleistet die Funktionsfähigkeit kälteempfindliche Geräte oder die kontrollierte Temperierung verschiedenster Medien.

Zum Beispiel für die Entwicklung neuer medizinischer Geräte und Komponenten, in denen Heizlösungen geplant sind, bietet die uwe electronic ein breites Sortiment an standardisierten Heizfolien an. In der ersten Entwicklungsphase neuer Produkte werden in der Industrie aus Zeitgründen von den Entwicklern zunächst für Testzwecke lagerhaltige Heizfolien benötigt. Hier kann die uwe electronic mit einer Vielzahl von Heizfolientypen in unterschiedlichen Standardgrößen und Leistungsklassen unterstützen.

Als Trägermaterial für Heizfolien stehen für unterschiedliche Anwendungsfälle unterschiedlich geartete Materialien zur Verfügung. Im kostengünstigen Bereich werden oftmals Polyesterheizfolien eingesetzt. Für höhere Temperaturen und Leistungen wird Kapton oder Silikon verwendet. Professionelle Heizfolien werden zur einfachen Montage mit einem Selbstklebefilm versehen.

Bei kundenindividuellen Entwicklungen sind vielfältige Anforderungen zu klären. Hierfür steht eine detaillierte Checkliste zur Verfügung, in der alle relevanten Faktoren abgefragt werden. Nach der Definition der Anforderungen erhalten Kunden ein entsprechendes Angebot für Musterstückzahlen zu Testzwecken sowie Entwicklungskosten. Zu Kalkulationszwecken können wir auch die Preise für Serienfertigung aufzeigen.

Ausführliche Informationen finden Sie unter https://www.uweelectronic.de/de/temperaturmanagement-2/heizfolien.html

Die uwe electronic GmbH ist ein international tätiges Systemhaus mit Sitz in Unterhaching bei München. Unsere Kunden reichen vom mittelständischen Betrieb bis hin zu High-Tech-Konzernen in Deutschland und Zentraleuropa. Unsere Produktpalette umfasst Produkte und Lösungen aus den Bereichen Prüftechnik für Elektronik, Temperaturmanagement, Automatisierung und Elektronische Bauelemente. Unsere Kernkompetenz liegt in den Bereichen Federkontakte für das Prüfen von bestückten Leiterplatten, Steckverbinder mit gefederten Kontaktstiften und Temperaturmanagement.

