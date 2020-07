UVC-Luftreiniger gegen Corona-Viren für den täglichen Bedarf

Unbedenkliche Anwendung bei Anwesenheit von Personen

Nagold, Juli 2020 – Die Corona-Krise hat einen neuen Bedarf an Geräten zur Desinfektion von Viren und Bakterien geschaffen. Für den täglichen Einsatz in Büros und anderen Räumen, in denen sich laufend Erwachsene und Kinder aufhalten, hat euroLighting den Vertrieb der UVC-betriebenen und vollständig verkapselten Luftreiniger aufgenommen.

Der Luftreiniger saugt die Raumluft durch ein Gebläse an und reinigt sie dann zuverlässig von Staubpartikeln, Milben, Sporen und Pollen durch einen elektrostatischen Filter. Das Filtersystem bindet alle festen Bestandteile der Raumluft in einer Filterbox, die sich je nach Bedarf reinigen lässt.

In einem weiteren Schritt werden Bakterien und Viren wie Grippe- oder Corona-Viren in einer extra Strahlenkammer gezielt durch UVC-Strahlung erfolgreich abgetötet. Das Gerät ist vollkommen gekapselt, sodass die UVC-Strahlen, die für die menschlichen Augen und die Haut schädlich sind, nicht nach außen dringen können.

So ermöglichen die Geräte eine Reinigung der angesaugten Luft von fast 99%. Sie arbeiten fast geräuschlos und zeichnen sich durch eine hohe Lebensdauer aus. Zu ihren Einsatzbereichen zählen Büros oder Wohnräume, wo das Gerät Tag und Nacht betrieben werden kann.

Geräte in offener Bauform

Zur großflächigen und effektiven Oberflächendesinfektion von Räumen bietet euroLighting zudem Desinfektionsgeräte in offener UVC-Bauweise an. Voraussetzung ist hier, dass sich beim Betrieb weder Menschen noch Tiere oder Pflanzen im Raum aufhalten.

Für den Vertrieb dieser Geräte werden Vertriebspartner gesucht. http://www.euroLighting.de

Die euroLighting GmbH aus Nagold konzentriert sich auf den Vertrieb und die Entwicklung moderner LED-Technologie. Eine Neuheit sind die LED-Produkte mit sonnenlichtähnlichem Spektrum, die sich positiv auf die Gesundheit von Mensch und Tier auswirken. Hier bietet euroLighting sowohl Leuchtdioden als auch verschiedene Typen an einsatzfertigen LED-Leuchtmitteln an.

Das Produktportfolio an modernen LED-Leuchtmitteln umfasst zudem LED-Straßenlampen bis 150W (HQL 400W) inklusive Nachtabsenkung sowie komplette Smart-City-Systeme für den Aufbau einer intelligenten Stadt.

