UVC-Desinfektionsgeräte gegen Viren und Bakterien im Raum

Sichere Anwendung durch Schutzvorkehrungen

Nagold, Juli 2020 – euroLighting nimmt ab sofort den Vertrieb von Desinfektionsgeräten zur großflächigen und effektiven Bekämpfung von Viren und Bakterien in Räumen auf. Dabei stellen die UVC-Geräte in offener Bauform sicher, dass die Schutzbestimmungen gegen Strahlungsschäden eingehalten werden.

Nach Ebola- und SARS-Viren wird nun auch das neue Coronavirus unser Leben begleiten. Deshalb empfiehlt es sich, jetzt Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um die Aufenthaltsräume von Menschen und Tieren effektiv und großflächig zu desinfizieren.

Die von euroLighting vertriebenen Desinfektionsgeräte sind in verschiedenen Leistungsstufen erhältlich, sodass sich Räume bis zu 100m3 innerhalb von einer Stunde desinfizieren lassen. Zu den möglichen Anwendungsbereichen zählen Hotelzimmer, Kindergärten, Schulen, Konferenz- und Schulungsräume, öffentliche Versammlungsräume wie Kirchen uvm.

Die Desinfektionsgeräte sind mit UVC-Strahlungsquellen ausgestattet, die durch die Zellmembran bis zum Kern der Viren vordringen und diesen erfolgreich zerstören. UVC-Strahlen sind bekanntlich für den Menschen gefährlich, bei ständiger Bestrahlung drohen Augenschäden und eventuell Hautkrebs. Deshalb ist es erforderlich, die Geräte nur dann in Räumen zu betreiben, wenn sich weder Menschen noch Tiere oder Pflanzen darin aufhalten.

Zum Schutz besitzen die Desinfektionsgeräte deshalb einen Zeitschalter, der das Gerät erst 30 Sekunden nach dem Einschalten in Betrieb setzt. Alternativ lässt es sich manuell mit einer Fernbedienung beim Verlassen des Raumes von der Türe aus einschalten. Zudem verfügen die Geräte über eine Kindersicherung, die ein unbefugtes Bedienen unmöglich macht. Sollten sich dennoch Personen im Raum befinden oder durch Unachtsamkeit den Raum betreten, erfasst ein Bewegungssensor jede Bewegung innerhalb des Raumes und schaltet das Gerät sofort aus. So wird sichergestellt, dass die Schutzbestimmungen gegen Strahlungsschäden eingehalten werden.

Für den Vertrieb dieser Geräte werden Vertriebspartner gesucht.

Geräte in verkapselter Bauform: Für den täglichen Einsatz in Büros und anderen Räumen, in denen sich laufend Personen aufhalten, bietet euroLighting zudem UVC-Luftreiniger in vollständig verkapselter Bauform an.

Die euroLighting GmbH aus Nagold konzentriert sich auf den Vertrieb und die Entwicklung moderner LED-Technologie. Eine Neuheit sind die LED-Produkte mit sonnenlichtähnlichem Spektrum, die sich positiv auf die Gesundheit von Mensch und Tier auswirken. Hier bietet euroLighting sowohl Leuchtdioden als auch verschiedene Typen an einsatzfertigen LED-Leuchtmitteln an.

Das Produktportfolio an modernen LED-Leuchtmitteln umfasst zudem LED-Straßenlampen bis 150W (HQL 400W) inklusive Nachtabsenkung sowie komplette Smart-City-Systeme für den Aufbau einer intelligenten Stadt.

euroLighting GmbH

Wolfgang Endrich

Hauptstrasse 56

72202 Nagold

49(0)7452 6007-0

w.endrich@eurolighting.de

http://www.eurolighting.de

Agentur Lorenzoni GmbH

Sabrina Hausner

Landshuter Str. 29

85435 Erding

+49 8122 559170

sabrina@lorenzoni.de

http://www.lorenzoni.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.