URLAUBSENDE – WIR STARTEN DURCH

Liebe Sport-, Schützen- und Karnevalsfreunde!

Die Urlaubs- und Ferienzeit ist vorbei. Der Alltag hat uns eingeholt. Jetzt heißt es wieder: Ärmel hochkrempeln und durchstarten. Wir starten durch mit attraktiven Rabatten (BIS ZU 65 PROZENT) für Pokale, Trophies und Orden. Greifen Sie zu, solange der Vorrat reicht!

Sport-Angebote

Klassikpokal-Serie: ab 12,00 € (= 20 % Rabatt)

Goldener Pokal mit Deckel in 7 verschiedenen Größen (von 32,5 x 10 bis 43 x 16 cm), auf massivem Marmorsockel, mit Sportmotiv Ihrer Wahl und Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes (30 Gravurzeichen gratis).

Edelpokal-Serie: ab 62,65 € (= 65 % Rabatt)

Supermoderner Pokal in 3 verschiedenen Größen (46, 53, 58 cm hoch), außen silber glänzend, innen silber matt, auf massivem Holzsockel, mit Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes (30 Gravurzeichen gratis).

Glastrophy-Serie: nur 8,91 € (= 10 % Rabatt)

Glas-Trophy (15,8 x 10,0 cm) in Gold, Silber oder Bronze mit ausgemuscheltem Rand, Sportmotiv Ihrer Wahl und Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes (30 Gravurzeichen gratis). Jahreszahl und Vereinsname werden kostenlos mit graviert.

Jetzt bestellen, solange der Vorrat reicht: www.pokale-sack.de

Schützen-Angebote

Schützenketten-Serie: nur 261,00 € (= 10 % Rabatt)

Hochwertige Kette (88 cm lang) in Mattsilber/Gold und Altsilber/Gold, mit 10 kleinen Schildern und 1 großen Schild. Alle kleinen Schilder können auf der Vorder- und Rückseite mit Ihrem persönlichen Wunschtext graviert werden. Auf dem großen Schild ist neben einer Textgravur auf der Vorder- und Rückseite zusätzlich Platz für Ihr Vereinswappen.

Klassikorden-Serie: nur 10,71 (= 10 % Rabatt)

Orden (4,3 x 3,5 cm) in Gold, Silber und Altsilber, mit Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes und Vereinswappen bzw. Schützenauflage Ihrer Wahl.

Klassikorden-Serie: nur 6,26 € (10 % Rabatt)

Orden (3,4 x 3,4 cm) in Gold, Altgold, Silber und Altsilber, mit Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes und Vereinswappen.

Hier bestellen, solange der Vorrat reicht: www.schuetzenorden-sack.de

Karnevals-Angebote

3D-Orden: ab 4,95 € (= 10 % Rabatt)

Dreidimensional geprägter Orden (10,0 x 7,0 cm) in Gold, Altgold, Silber und Altsilber, mit Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes und Vereinswappens sowie Band oder Kordel in Wunschfarbe.

3D-Kreativorden: ab 6,03 € (= 10 % Rabatt)

Dreidimensional geprägter Orden (10,5 x 10,5 cm) in Mattgold und Mattsilber mit Schmucksteinen, zur individuellen Gestaltung: Karnevalsmotiv nach Wahl, Vereinswappen, individueller Wunschtext in gewünschter Farbe. Zu jedem Orden kann eine hochwertige Metalleinlage gewählt werden (im Preis enthalten).

Kinderorden: ab 2,69 € (= 10 % Rabatt)

Orden für den Nachwuchs (4,5 x 4,5 cm) in den abgebildeten Farben, mit Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes und Vereinswappen sowie Band oder Kordel in Wunschfarbe.

Schnell bestellen, solange der Vorrat reicht: www.karnevalsorden-sack.de

Profitieren Sie von unseren Angeboten und lassen Sie sich die attraktiven Rabatte nicht entgehen. Ihre Bestellung nehmen wir gerne entgegen. Auch für Sonderanfertigungen nach Ihren ganz persönlichen Wünschen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Schöne Grüße aus Grevenbroich und einen guten Start ins Arbeitsleben

Ihr Heinz-Josef Sack

Vereinsbedarf Sack gehört zu den führenden Anbietern für Vereinsbedarf und Auszeichnungen in den Bereichen Sport, Schützen und Karneval. Zum Angebot gehören u. a. Pokale und Medaillen, Pins und Anstecknadeln, Schützenorden und Karnevalsorden. Die Artikel gibt es nicht nur in Standardausführung, sondern auch als Sonderanfertigung nach den individuellen Wünschen der Kunden. 20 geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie modernste computergesteuerte Maschinen und 2.000 qm Lager- und Produktionsflächen sorgen für professionelle Abwicklung der Aufträge. Alle Artikel können auch über einen Online-Shop bestellt werden.

Firmenkontakt

Vereinsbedarf Sack

Heinz Josef Sack

Daimlerstr. 5-7

41516 Grevenbroich

02182 / 821811

02182 / 821830

info@vereinsbedarf-sack.de

http://www.vereinsbedarf-sack.de

Pressekontakt

GiraCom e. K.

Heinz Schmitz

Rheydter Str. 70

41515 Grevenbroich

02181-819520

info@giracom.de

http://www.giracom.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.