Urlaub in Deutschland 2021 – Webadressen für Deine Urlaubsplanung, an die Du garantiert nicht gedacht hast!

München, 30. Dezember 2020

Neues E-Book im kindle-Shop bei amazon

Urlaub in Deutschland 2021

Alles, was Du brauchst, um Deine Reise selbst zu planen. Mit über 450 Webadressen.

Autorin Maike Maier

Sich in diesen Tagen auf einen Urlaub für 2021 festzulegen ist gar so nicht einfach. Die Pandemie hat uns gelehrt abzuwarten, und dass immer alles anders kommt, als man denkt.

Welche Urlaubsstrategie empfiehlt sich also nun?

Maike Maier will mit ihrem im Dezember 2020 erschienenen E-Book allen helfen, die Urlaubsplanung aktiv anzugehen. Denn wer sich in Deutschland nicht auskennt oder wissen will, welche anderen interessanten Feriengebiete es gibt, der kann dieses E-Book als Recherche für die Suche nach einer passenden Ferienregion, Unterkunft oder auch Campingplatz nutzen.

Die ruhigen Tage rund um Weihnachten und zu Beginn des neuen Jahres sind perfekt, um jetzt mit der Urlaubsrecherche zu starten. Denn Urlaub wird auch 2021 in Deutschland sicher spätestens ab dem Frühjahr wieder möglich sein.

Das übersichtliche E-Book mit den über 450 Webadressen, soll bei der Recherche helfen,

damit die Urlaubs-Vorfreude bald einsetzt.

Warum Urlaub in Deutschland?

o Deutschland hat sich bereits 2020 als Urlaubsziel bewährt und liegt voll im Trend. Die Grenze nicht zu überqueren, ist für viele ein starkes Urlaubsmotiv.

o Deutschland ist voller Naturschönheiten mit

Sandstränden, Steilküsten, Gipfeln, Wasserfällen, Fichtenwäldern und Weinbergen.

o Jede Menge Ferienregionen von der Nordsee bis ins Voralpenland im Süden, vom Saarland im Westen bis nach Sachsen im Osten.

o Naturnaher Urlaub und abgelegene Gebiete beim Camping, Wandern, Paddeln, Kanu und Rad fahren zu entdecken sind weiterhin in den Pandemiezeiten enorm gefragt.

o Abseits der Massen, ruhige und vielleicht auch neue Feriengebiete in Deutschland finden, dabei soll der kompakte Urlaubsplaner helfen.

o Unabhängigkeit ist gefragt, das geht in einer Ferienwohnung sehr gut oder beim Camping.

Das E-Book ist in zwei große Kapitel aufgeteilt.

Im 1. Kapitel findet man Vorschläge für ganz Deutschland mit Fokus auf den Unterkünften. Dazu gibt es Tipps und Ideen für außergewöhnlichen Urlaub, beispielsweise im Hausboot, Übernachtung auf einer Burg, im Zelt oder Schäferwagen, aber natürlich auch Adressen für Ferienwohnungen, Häuser, Camping und Hotels.

Im 2. Kapitel sind die Bundesländer mit praktischen Übersichtskarten aufgelistet, damit man auch nachvollziehen kann, wo die Urlaubsorte liegen. Für jedes Bundesland und die Ferienregionen in den einzelnen Ländern gibt es alle wichtigen Webadressen.

Stunden kann man bei der Suche im Internet verbringen, sich verzetteln und vergessen, wo man angefangen hat. Mit diesem E-Book ist die erste Suche bereits erledigt und man kann konkret in die Urlaubsplanung einsteigen. Es gibt Struktur und so geht keine Webadresse mehr verloren.

Das E-Book ist im Kindle-Shop von amazon zum Preis von 5,95 EUR erhältlich:

https://www.amazon.de/Urlaub-Deutschland-2021-brauchst-Webadressen-ebook/dp/B08QV3TRXX/

Das E-Book kann mit der kostenlosen kindle App auf jedem Smartphone, Tablet und Computer gelesen werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BauernhofTouren

Frau Maike Maier

Adams-Lehmann-Str. 105

80797 München

Deutschland

fon ..: 0170-5551155

web ..: http://www.bauernhoftouren.de

email : kontakt@bauernhoftouren.de

Maike Maier wohnt mit ihrer Familie in München und liebt das Reisen. Vor 6 Jahren hat sie mit BauernhofTouren ihren eigenen Reiseveranstalter gegründet.

Davor hat sie viele Jahre in Reisebüros und bei Reiseveranstaltern gearbeitet. Für Familie und Freunde ist sie immer noch erste Ansprechpartnerin, wenn es um die Reiseplanung geht. Das E-Book ist eine Zusammenfassung ihrer Recherche für viele spannende Ferienregionen in Deutschland.

