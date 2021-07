Urlaub in Dänemark – Ferienhäuser in Dänemark

Urlaub in einem Ferienhaus wird immer beliebter. Man fühlt sich frei und ist schön unabhängig. Dank der Ausstattung eines Ferienhauses wird den Urlaubern ein besonderer Mehrwert geboten. Sie besitzen

Ferienhäuser in Dänemark

Urlaub in einem Ferienhaus wird immer beliebter. Man fühlt sich frei und ist schön unabhängig. Dank der Ausstattung eines Ferienhauses wird den Urlaubern ein besonderer Mehrwert geboten. Sie besitzen zumeist eine komplett ausgestattete Küche, ein Wohn- und Esszimmer, ein Badezimmer und ein oder mehrere Schlafzimmer. In einem Ferienhaus können sich die Gäste wie zu Hause fühlen. Die Räumlichkeiten eines Ferienhauses sind wesentlich großzügiger gegenüber den Hotelzimmern. Hier hat man viel Platz zum Entspannen. Die Außenbereiche können auf verschiedenste Weise genutzt werden. Abends können die Gäste gemütlich auf der Terrasse sitzen und grillen und das Gelände um das Ferienhaus herum bietet auch den Kindern viele Möglichkeiten zum spielen. Zudem kann man in einem Ferienhaus seine Zeit völlig flexibel gestalten. Der Urlauber ist nicht an feste Essenszeiten wie in einem Hotel gebunden und kann seinen Tagesablauf nach eigenem Befinden gestalten. Mit einer eigenen Küche erspart man sich zudem teure Restaurantbesuche. Die Ausstattung der Ferienhäuser bietet allen erdenklichen Komfort. Gerade Dänemark bietet eine unendlich große Auswahl an wunderschönen Ferienhäusern.

Dabei beeindrucken sie durch ihre komfortable Ausstattung. Neben der wohnlichen gemütlichen Einrichtung verfügen einige Ferienhäuser über einen Whirlpool, eine Sauna, Flachbildschirm-TV und kostenlosen Internetzugang. Manche Ferienhäuser sind mit Spülmaschine, Waschmaschine und Wäschetrockner ausgestattet. Je nach Vorlieben und Bedarf gibt es für jeden die passende Ausstattung, damit einem erholsamen Urlaub nichts mehr im Wege steht. Die Idyllischen Landschaften mit den traumhaften Ferienhäusern sind sehr beliebte Reiseziele. Auf Bornholm kann man die dramatische Natur der Klippen erleben, die tosenden Wellen der Nordsee, herrliche Inseln, das zauberhafte Licht von Skagen bewundern, breite schöne Sandstrände erkunden, hügelige Moor-Landschaften oder auch historische Städte direkt am Meer. Dänemark verfügt über ca. 7.000 Kilometer an Küstenlandschaft und 400 Inseln zählen zu dem kleinen Land im Hohen Norden. Mit einem Ferienhaus in Dänemark hat man die Möglichkeit die herrliche Natur zwischen Nord- und Ostsee zu genießen und auch die Kultur zu bestaunen. Ob Fahrradtouren oder Wanderungen, Dänemark besitzt dafür ideale Bedingungen. Wer das Meer liebt, ist in einem Ferienhaus direkt am Meer gut aufgehoben und wird einen traumhaften Urlaub genießen können. Liegt das Ferienhaus in der Nähe von Fischerdörfern, so können sich die Urlauber mit frisch gefangenem Fisch versorgen. Aber auch das selber Angeln ist möglich. Die idyllischen Fischerdörfer begeistern jeden Besucher mit ihrer ganz eigenen Atmosphäre. Besonders interessant ist auch die vielfältige Inselwelt vor dem Festland voller natürlicher Schönheit. Der Urlaub in einem Ferienhaus in Dänemark hat einen ganz besonderen Charme. Sie werden begeistert sein von der typischen dänischen Gemütlichkeit und Heimeligkeit und sich ganz „hyggelig“ fühlen. Obwohl Dänemark ein relativ kleines Land ist mit nur etwas mehr als 42.900 Quadratkilometern Fläche, strahlt es ein wunderbares Urlaubsfeeling aus. Die unglaublich gemütlichen Ferienhäuser inmitten der Natur laden direkt zum Relaxen ein.

Je nach Bedarf und Wunsch stehen die unterschiedlichsten Ferienhäuser zur Verfügung. Zumeist liegen sie nicht weit entfernt von der Ostsee oder Nordsee. Die kilometerlangen Sandstrände sind von einer wundervollen Dünenlandschaft umgeben. Der heitere Lebensstil der Dänen verdanken sie auch dem angenehmen Wetter. Die Temperaturen sind dort im Sommer schön warm, aber nicht zu heiß, also richtige Wohlfühl-Temperaturen. Oftmals weht ein angenehm leichter Wind. Ob der Urlaub zu Zweit, mit Kindern oder Freunden – die wundervolle Natur und der dänische Charme begeistern. Gerade bei einem Aufenthalt in einem der wundervollen Ferienhäuser ist man der Natur ganz nahe. Die Hektik und der Alltagsstress fallen einfach von einem ab. Dabei ist ein Aufenthalt im skandinavischen Dänemark nicht nur in den Sommermonaten zu empfehlen, sondern das ganze Jahr über. Die Ferienhäuser befinden sich alle inmitten der herrlichen Natur, zumeist nicht weit entfernt von der Küste. Teilweise werden die Urlauber bereits vom Ferienhaus aus mit einem wundervollen Blick auf das Meer verwöhnt. Es werden zudem Ferienwohnungen angeboten, die ebenfalls wundervoll ausgestattet sind für einen luxuriösen Urlaub. Manche befinden sich direkt am Wasser gelegen. Wer lieber seinen Urlaub in einem Ort verbringen möchte, wird mit einer komfortablen Ferienwohnung sehr zufrieden sein. Die Auswahl an Ferienhäusern und Ferienwohnungen ist riesen groß und für jeden das Passende dabei. Ob es ein Urlaub alleine, mit einer großen Familie und Kindern, mit Freunden oder einem Hund sein soll – für jeden ist das optimale Angebot dabei. Die bewegungsfreudigen Urlauber können kilometerlange Wanderungen durch die bewaldeten Dünen unternehmen, den ganzen Tag mit dem Fahrrad entlang der Küste fahren oder auch viele Sehenswürdigkeiten entdecken. Die Hundebesitzer können mit ihrem vierbeinigen Liebling über die feinen Sandstrände laufen und im Meer spielen. Wer seinen Urlaub in einem Ferienhaus oder einer Ferienwohnung verbringt, kann im Vergleich zu einem Aufenthalt im Hotel sehr viel Geld sparen und wird dennoch mit mehr Platz belohnt. Urlaub in einem skandinavischen Ferienhaus ist zu jeder Jahreszeit das perfekte Ferienvergnügen. Dort kann man sich wie zu Hause fühlen.

Wer nach Dänemark in den Urlaub möchte, so reicht es bei der Einreise nachzuweisen, dass man geimpft ist, genesen oder negativ getestet. (Stand 10.07.2021) Eine Quarantäne entfällt für alle EU- und Schengen-Länder. Das Tragen von Masken ist in Dänemark freiwillig außer beim Stehen im ÖPNV und beim Arzt. Gastronomie und die Kulturangebote sind alle geöffnet. Natürlich sind auch alle Geschäfte, Frisöre, Fitnessstudios usw. offen. Das ist der Stand von Juli 2021.

Ferienhäuser in Dänemark – Ihr Vergleichsrechner für die besten Ferienhäuser in Dänemark

