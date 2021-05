Urlaub auf der Segelyacht – Günstiger Urlaub fernab vom Massentourismus

Koffer packen und einfach auf und davon Richtung Sonne, Meer und Strand – davon träumen wir gerade alle. Und dennoch sind viele von uns vorsichtig, wenn es ums Reisen geht. Wer auf der Suche nach der perfekten Alternative zu Hotel- und Pauschalreise ist, ist bei Barbera Yachting genau richtig.

Für Andrea Barbera, Geschäftsführerin von Barbera Yachting, liegen die Vorteile auf der Hand: „Statt sich am Buffet anstellen zu müssen, kann man in der eigenen Bordküche kreativ werden oder lässt sich vom eigenen Koch verwöhnen. Statt sich die Liegen am Pool zu sichern, hat man den schönsten Pool der Welt direkt vor der Tür. So kann man seinen Urlaub jenseits von Touristenmassen, ganz bei sich und mitten in der Natur genießen. Kein Wunder also, dass sich ein Segel-Urlaub nicht erst seit letztem Jahr immer größerer Beliebtheit erfreut.“ Mit Barbera Yachting erleben Sie Ihr individuelles Segelabenteuer. Maßgeschneidert und immer auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtet.

NEUE UFER ENTDECKEN!

Wohin die Reise gehen soll, ist prinzipiell Ihnen überlassen. Doch für einen traumhaften Urlaub muss man nicht unbedingt in die Karibik fliegen. „Wunderschöne Destinationen befinden sich quasi direkt vor unserer Haustür!“ Andrea Barbera ist selbst Fan der Segelreviere entlang der Europäischen Küste. „Diese eigenen sich auch besonders gut für spontane Segeltörns!“ Prinzipiell ist vorher abzustecken, welche Art von Charter-Urlaub man sich vorstellt.

Soll es eher familiär zugehen, ganz entspannt, mit Zeit zum Relaxen an Bord und vielen Badepausen? Dann empfehlen wir Kroatien und das Ionische Meer vor der Küste Griechenlands. Hier findet man nicht nur konstante Wetter- und Windverhältnisse vor, sondern auch eine sehr gut ausgebaute (Segel-)Infrastruktur.

Diese Segelreviere eigenen sich daher auch bestens für Segel-Neulinge.

Oder sind Sie auf der Suche nach unberührter Natur und einsamen Buchten? Diese finden Sie an den Küsten Korsikas, der Türkei und der Balearen.

Für diejenigen, die nach der Herausforderung suchen, gibt es natürlich auch anspruchsvollere Reviere. Das Segeln im Atlantik macht vor allem den ambitionierten Seglern Spaß. Charter-Einsteiger sollten Atlantik und Nordsee jedoch aufgrund der recht hohen Anforderung meiden. Wind und Gezeiten setzen einiges an Erfahrung voraus.

So oder so – ob Fernreise oder Urlaub in Europa, eine Yachtcharter erfüllt Ihnen den Traum vom Urlaub unter der Sonne.

LEINEN LOS UND SEGEL SETZEN!

Welches Boot ist für Sie das richtige? Motoryacht, Einrumpfboot oder Katamaran – bei der Wahl des zu Ihnen passenden Charterboots bietet Barbera Yachting die vollumfängliche Beratung. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung weiß man worauf man achten muss, damit der Urlaub zum Traumurlaub wird.

Dabei wird natürlich zunächst auf die Umstände vor Ort, sprich die Wetterverhältnisse und natürliche Voraussetzungen wie Gezeiten, Küstenbegebenheiten, Infrastruktur etc. geachtet. Hinzukommen die Größe Ihrer Crew und natürlich Ihre persönliche Anforderung an die Ausstattung der Charteryacht.

Für das entspannte Segeln und für Segel-Einsteiger eignet sich ein Katamaran, der stabil und ruhig im Wasser liegt.

Wer hingegen das sportliche Segeln bevorzugt, für den ist die klassische einrümpfige Segelyacht genau richtig.

Egal für welche Art von Boot man sich entscheidet, die Partner von Barbera Yachting garantieren, dass die Charter-Boote stets gepflegt, gewartet und natürlich auch desinfiziert sind.

Übrigens benötigt man für eine Yachtcharter keine eigenen Segelerfahrung oder gar einen Segelschein. Ein Skipper kostet einen kleinen Aufpreis, hat aber natürlich den Vorteil, dass man seinen Urlaub ganz entspannt genießen kann. Und Andrea Barbera gibt auch denjenigen einen Tipp, die sich die ersten Tage an Bord erst einfinden und sicher im Umgang mit der Charteryacht werden möchten: „Hier eignet sich eine Teil-Lösung. Der Skipper kann nach der Zeit der Eingewöhnung einfach beim nächsten Hafen von Bord gehen!“

DER SEGEL-TRAUM IST KEIN LUXUS!

Der Segelurlaub – nur für Reiche möglich? Keineswegs! Ein Charterurlaub kostet nicht viel mehr als ein „normaler“ Urlaub im Hotel. „Angenommen Ihre Crew besteht aus 8 Leuten, sprich 4 Paaren oder zwei Familien. Bei einem entsprechend großem Charterboot mit gehobener Ausstattung haben wir Angebote von 500EUR pro Person im Repertoire“, so Andrea Barbera.

Wer die Kosten weiter reduzieren will, kann natürlich schon bei der Anreise entsprechende Angebote und natürlich die Kosten der jeweiligen Verkehrsmittel vergleichen. Oft reicht es schon, außerhalb der Urlaubssaison zu buchen – die Segelsaison entspricht nämlich nicht immer, der Hotel-Saison: Klima- und Wetterbedingungen sind unabhängig von Ferienzeiten.

Und wer sich die Kosten für den Skipper sparen möchte, sollte sich einfach mal in seinem Freundes- und Familienkreis umhören. Hier gibt es sicherlich den ein oder anderen, der Sie mit seiner Segelerfahrung unterstützen kann und sich einen Segelurlaub auf keinen Fall entgehen lassen möchte!

Egal ob sehr großer Budgetrahmen oder eher kleiner Geldbeutel – Barbera Yachting wird das passende Produkt für Sie finden.

MIT BARBERA YACHTING WERDEN SEGEL-TRÄUME WAHR!

„Wir wissen, dass eine Yachtcharter Vertrauenssache ist. Deswegen beraten wir jeden unserer Kunden persönlich. Nur so können wir detailliert auf Ihre individuellen Bedürfnisse und Wünsche eingehen!“, so Andrea Barbera.

Egal wie sich die Yachtcharter gestaltet, ob von langer Hand geplant oder ganz spontan, Barbera Yachting macht den Traum vom Segelurlaub wahr.

Der Name Barbera steht seit weit mehr als 30 Jahren für Verlässlichkeit, Ehrlichkeit und vor allem für persönliche Kontakte weltweit. Wir wissen sehr genau, was wann nötig ist, um Ihre Yachtcharter zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.

Auf barbera-yachting.de bietet die Würzburg Reiseagentur Segelyachten und Katamarane auf der ganzen welt zur Miete an. Wer sich unsicher ist und gerne persönliche Beratung wünscht, der schreibt uns einfach eine Mail info@barbera-yachting.de, nutzt unser Kontaktformular oder ruft uns einfach an 0931 730430 90.

Kontakt:

Barbera Yachting

c/o Byteconsult

Schweinfurter Str. 9

97080 Würzburg

+49 (0)931 730 430 90

info@barbera-yachting.de

www.barbera-yachting.de

Bildmaterial Thema Segeln bei Veröffentlichung bitte Namen „Christian Lendl“ nennen finden Sie hier.

https://drive.google.com/drive/folders/1fv9CRe3zjlKyigSpOHF-SzrrwuyCBJ1y?usp=sharing

Bildmaterial Barbera Yachting finden Sie hier.

https://drive.google.com/drive/folders/1LgpiJUldbc-z8hihgApXrxo9Dff1qZaq?usp=sharing

Was als Erfolgsgeschichte 1990 mit der Gründung der eigenen Agentur begann, setzt nun wieder Segel. Andrea Barbera und Max Barbera melden sich unter neuer Flagge mit Barbera Yachting voller Freude mit einem jungen Team bei Ihnen zurück!

Immer wieder neu. Immer wieder aufregend. Immer wieder mit ganzem Herzen bis ins Detail – immer mit dem Blick auf die beste Qualität ihrer Yachtcharter.

Mit Disziplin, Gespür und Hartnäckigkeit für ihre individuellen Wünsche haben wir in den vergangenen Jahrzehnten vieles möglich gemacht.

Der Name Barbera steht seit weit mehr als 30 Jahren für Verlässlichkeit, Ehrlichkeit und vor allem für persönliche Kontakte weltweit. Wir wissen sehr genau, was wann nötig ist, um Ihre Yachtcharter zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.

Barbera Yachting garantiert: Sie machen Urlaub, den Rest erledigen wir – und darauf freuen wir uns.

Herzlich Willkommen bei Barbera Yachting.

Kontakt

Barbera Yachting

Max Barbera

Schweinfurterstr 9

97232 Würzburg

093173043092

max@barbera-yachting.de

http://www.barbera-yachting.de

Bildquelle: @Christian Lendl