Unzufriedene Schnecke findet endlich ihr Glück

Neues Kinderbuch von Murat M. Gözübüyük erschienen – Bobi, die unzufriedene Schnecke

Langenargen. Wer kennt nicht die Phasen in seinem Leben, in denen man mit dem, was macht hat oder macht, nicht zufrieden ist. So ergeht es auch Bobi, der kleinen Schnecke, in dem neuen Kinderbuch des türkischen Kinderbuchautors Murat M. Gözübüyük, das jetzt in Papierfresserchens MTM-Verlag erschienen ist. Bobi ist schon längere Zeit traurig darüber, dass er als Schnecke leben muss. Zu gerne würde er einmal groß sein, um über die Mauer schauen zu können, die ihn vom Fußballplatz der Kinder trennt.

Eines Tages begegnet Bobi eine gute Fee in Form eines Engels. Und es kommt, wie es kommen muss – der Engel erfüllt Bobi den Wunsch auf ein neues Leben. Nun darf der kleine Kerl als Giraffe durch die Welt ziehen und sein größter Wunsch erfüllt sich auch – er kann den Kindern beim Fußballspielen zuschauen. Aber dann beginnt es zu regnen und Bobi, die Giraffe, findet keinen Unterstand, um sich vor dem Regen zu schützen, da er ja nun viel zu groß ist. Ach, wie einfach war es doch, sich als Schnecke unterstellen zu können …

Und so wünscht sich Bobi bald, ein anderes Tier zu sein. Ob er mit seiner neuen Gestalt dieses Mal glücklicher wird? Nun, das verraten wir an dieser Stelle natürlich nicht … nur so viel, es bleibt spannend und Bobi entdeckt irgendwann, was wirklich wichtig für ihn ist.

Der passionierte Kinderbuchautor Murat M. Gözübüyük wurde 1948 geboren und lebt heute als pensionierte Zahnarzt in der Türkei. Die Bilder des Hobbymalers wurden bereits in mehreren Ausstellungen präsentiert. Als Maler schreibt und illustriert er Kinderbücher.

Bibliografische Angaben:

Murat M. Gözübüyük

Bobi, die unzufriedene Schnecke

ISBN: 978-3-96074-465-8, Hardcover, 32 Seiten, 15,90 Euro

ISBN: 978-3-96074-500-6, Taschenbuch, 30 Seiten, 10,90 Euro

Papierfresserchens MTM-Verlag.

Das Buch ist über den Buchhandel, Amazon oder den Verlag erhältlich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Papierfresserchens MTM-Verlag

Frau Martina Meier

Mühlstraße 10

88085 Langenargen

Deutschland

fon ..: 07543/9081356

fax ..: 07543/6024999

web ..: http://www.papierfresserchen.de

email : info@papierfresserchen.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden. Weiteres Bildmaterial zum Buch oder Informationen zur Autorin senden Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Pressekontakt:

CAT creativ Redaktions- und Literaturbüro

Frau Martina Meier

Tostner Burgweg 21c

6800 Feldkirch

fon ..: 0043 690 10299083

web ..: http://www.cat-creativ.at

email : cat@cat-creativ.at