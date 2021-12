Unvergessliche Weihnachtsfeier dank gebuchter Künstler

Die diesjährige Weihnachtsfeier des Medienunternehmens musste unter Corona Bedingungen im kleinen Rahmen stattfinden. Nichtsdestotrotz gab es ansprechende Showacts vom Feinsten.

Künstler sorgten für niveauvolle Unterhaltung auf Weihnachtsfeier der Firma

Achern. In diesem Jahr konnte die Weihnachtsfeier der Firma nur in einem kleinen Rahmen mit knapp 20 Personen und unter 2G+ Bedingungen stattfinden. Aber dies tat der Unterhaltung an dem Abend keinen Abbruch, im Gegenteil. Gleich zum Sektumtrunk wurden die Geladenen von einer Origami Künstlerin überrascht, die ihre bunten Papiere live vor den Zuschauern zu Kunstwerken formte und verteilte. Sie selbst erschien in einem augenprächtigen, voluminösen und handgefertigten Papierkleid. Eine wirklich schöne Idee für diese Weihnachtsfeier.

Außergewöhnlicher Showact wärmte betriebliche Weihnachtsfeier auf

Und als alle ihren Platz an dem feierlich dekorierten Eichentisch gefunden hatten wurden die Gäste erneut von einer Showeinlage überrascht. Ein ganz lilafarben gekleideter Künstler mit großem Zylinder und schillerndem Frack ließ Seifenblasen entstehen, welche er wie von Zauberhand in alle möglichen Formen wandelte. So baute er Türme aus den durchsichtigen Kugeln, formte Karusselle, fing kleine Seifenblasen in einer großen ein und erschuf einen riesigen Regenbogen aus Seifenblasen, der die gesamte Auftrittsfläche einzunehmen schien. Und dabei erinnerten die nassen, schillernden Seifenblasen an die Kugeln des Weihnachtsbaums. Seifenblasenkünstler Blub, so sein Name, ließ hier die absolut passende Atmosphäre für die diesjährige Weihnachtsfeier der Firma entstehen. Wer mehr über die Seifenblasenshow erfahren möchte, kann sich unter https://www.blubshow.de/showact-showeinlage-weihnachtsfeier informieren.

Auch die Küche bot pures Entertainment

Die Location selbst, ein exklusives Kochstudio, bot den Gästen präzise angerichtete Leckereien auf höchstem kulinarischem Niveau. Dazu konnte man an den verschiedenen Kochinseln sehen, wie die Gaben von preisgekrönten Köchen zubereitet wurden und sich seinen geschmackvoll belegten Teller mit an den Tisch nehmen. Jeder Gang ein Highlight und ein echtes Geschmackserlebnis, dazu wurden die Mitarbeiter des Medienunternehmens mit guten Weinen aus der Region verwöhnt. So konnte sich die abendliche Weihnachtsfeier getrost fortsetzen, was Sie dann auch mit einem weiteren Showact tat.

Das Showprogramm bereitete eine weitere Sensation

Denn die gebuchten Künstler des Abends hatten eine weitere Idee für diese Weihnachtsfeier im Gepäck: Sandmalerei mit Sabrina Fackelli. Auf der Auftrittsfläche wurde eine Leinwand und ein Beamer aufgebaut und daneben stand ein beleuchteter Tisch mit einer Kamera, die darüber angebracht war. Als die Sandmalerin an den Tisch trat und mit dem darin befindlichen Sand Zeichnungen erschuf konnten die Zuschauer im Saal dies live auf der Leinwand neben ihr miterleben. Sabrina ließ durch kraftvolle Bilder eine Geschichte entstehen, die alle in den Bann zog. Um mehr über die Kunst der Sandmalerei zu erfahren können Interessierte auch auf https://www.blubshow.de/kuenstler-fuer-weihnachtsfeier reinschauen. Extra für diese Weihnachtsfeier hatte die Künstlerin noch eine Zugabe vorbereitet und malte ein personalisiertes Special für das Unternehmen. Diese Idee kam besonders gut bei den Gästen an und nach der Showeinlage scharte sich das Publikum noch um das Requisit um sich alles hautnah anzusehen und viele machten Erinnerungsfotos mit dem Handy.

Auch wenn es wenige Mitarbeiter waren, die zur diesjährigen Firmenweihnachtsfeier kommen durften, so war es in jedem Falle die Mühe wert. Ein wirklich gelungenes Fest bei dem man sich sicher aufgehoben fühlte, dank des geschulten Personals dieser exklusiven Location und der herausragenden Künstler an diesem Abend. Bravo!

