Unusual Ways – Romantischer Reise-Roman

Iris H. Green setzt in “Unusual Ways” die spannende Lebens- und Liebesgeschichte von Maren fort.

Maren ist nach Deutschland zurückgekehrt. Obwohl sie Sean noch immer liebt, sucht sie einen Scheidungsanwalt auf. Auch der Verlust von Victor, ihrem ersten Mann, drängt sich erneut schmerzlich in ihr Bewusstsein, als sie in ihrem Koffer ein altes Tagebuch findet. Erinnerungen an ihre Ausflüge nach Ardmore und durch County Clare werden wach, ebenso an Sligo und Donegal. Sean, der sich keiner Schuld bewusst ist, schmiedet unterdessen Pläne, um Maren zurückzugewinnen. Es gelingt ihm, sie aufzuspüren und von seiner ungewöhnlichen Idee zu überzeugen. Aber werden sich seine Hoffnungen und Wünsche letztendlich erfüllen?

Beide Charaktere müssen in dem romantischen Roman “Unusual Ways” von Iris H. Green aus den Mauern, die sie um ihre Gefühle

herum aufgebaut haben, ausbrechen, um eine Chance auf ein Happy End zu haben. Doch das ist einfacher gesagt, als getan, denn manchmal scheint sich das Leben einfach nur im Kreis zu drehen. Der Roman “Unusual Ways” ist der dritte Band in der Reihe rund um Marens Leben. Bisher erscheinen sind zudem “Corrib Cottage” (Band 1) und “Claddagh Promise” (Band 2).

“Unusual Ways” von Iris H. Green ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-17404-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de