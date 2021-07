Untersuchung belegt: Fassi Ladekrane mit starkem Imagegewinn

Fassi Krane – Qualität fördert Image

Wenn es um Qualität und Preis-/Leistungsverhältnis geht, ist Fassi Krane in Deutschland der Aufsteiger des Jahres 2021. Denn das waren 2 Hauptkriterien des Marktforschungsinstitutes Interrogare bei einer, in den letzten Jahren bereits wiederholt durchgeführten Untersuchung für ein Image Ranking. Auftraggeber war die Fachzeitschrift Verkehrs Rundschau. Befragt wurden Einkaufsverantwortliche und Führungskräfte in Speditionen sowie in Industrie- und Handelsunternehmen mit eigenem Nutzfahrzeugfuhrpark. Ein weiteres Kriterium für die Auswahl der zu untersuchenden Marken waren unter anderem deren Marktanteil, die Zulassungszahlen in Deutschland, eine bundesweit flächendeckende Präsenz sowie die Bekanntheit der Marke bei den maßgeblichen Entscheidern. Elf Imagefaktoren wurden beim Image-Ranking abgefragt, ehe das Marktforschungsinstitut in die eigentliche Befragung einstieg. Seit Jahren wechseln sich dabei die Faktoren Preis-Leistungs- Verhältnis und Produktqualität ab, wenn es um die höchste Priorität geht. Auf Platz drei der abgefragten Kriterien findet sich die Kundenorientierung als ein weiterer Imagefaktor.

„Letztlich geht es also immer darum, Qualität vorausgesetzt, wie gut ein Produkt ist, wie viel es kostet und wie sehr sich der Hersteller um seine Kunden kümmert. Unter dieser Prämisse sollte es doch ein Leichtes sein, sich ein gutes Image auf dem Markt zu sichern,“ heißt es dazu von der Verkehrs Rundschau. In der aktuellen Erhebung standen 112 Marken bzw. Unternehmen in zwölf Kategorien auf der Liste der Untersuchung. Ziel war es ein repräsentatives Meinungsbild zu ermitteln, welche Marken das beste Image haben. Im Bereich Lkw-Ladekrane erhielt Fassi Krane einen Sonderpreis als höchster Aufsteiger nach Imagepunkten und ist damit ganz oben in der Spitzengruppe bei den Lkw Kranen. Befragt wurden Entscheider wie Inhaber, Geschäftsführer, Einkaufsleiter, Disponenten, Fuhrpark- und Logistikleiter.

Wolfgang Feldmann, Geschäftsführer von Fassi Deutschland ist sehr zufrieden: „Das ist eine willkommene Bestätigung unserer Arbeit der letzten Jahre. Qualität und Innovationsfreudigkeit zahlt sich aus, wie das Ergebnis der Untersuchung zeigt.“ ** Ende Pressetext ** Text und Foto hier:

Fassi Ladekrane GmbH ist das deutsche Tochterunternehmen von FASSI GRU S.p.A Italien.

