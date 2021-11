Unterstützung in Krisenzeiten bietet Annette Lips, Therapeutin HpG für Psychotherapie in Baiersdorf

Um Leben in schwierigen Zeiten wieder in Balance zu bringen, kann professionelle, begleitende Unterstützung hilfreich sein. Diese bietet Annette Lips, Therapeutin für Psychotherapie HpG in Baiersdorf.

Menschen, die in schwierigen Lebensphasen oder Krisensituationen Hilfe suchen, finden diese in Annette Lips. Die Therapeutin für Psychotherapie HpG in Baiersdorf begleitet ihre Klienten in ihrer Persönlichkeitsentfaltung, bei der Orientierung in persönlichen, beruflichen und sozialen Fragen sowie der Bewältigung von Krisen, Konflikten und Entscheidungen. In ihrer Praxis für Coaching und transaktionsanalytische Beratung begrüßt die erfahrene Therapeutin ihre Klienten mit ihrem Angebot. Dieses umfasst Coaching, die transaktionsanalytische Beratung und die Burnout-Prävention. In ihrem gesamten Angebot spiegelt sich die Philosophie der Therapeutin wider: der Mensch stellt eine Ganzheit von Verhalten, Denken, Fühlen und Körperlichkeit dar. In einem individuellen Coaching verhilft Annette Lips zur Persönlichkeitsentfaltung. Sie unterstützt Menschen darin, sich den eigenen Stärken bewusst zu werden und sie für ein zufriedenes, glückliches Leben zu nutzen. Themen für ein Coaching sind beispielsweise: beruflicher Erfolg, die Vorbereitung wichtiger Entscheidungen, die Entwicklung von Führungskompetenzen, Konflikte mit Mitarbeitern oder die Überwindung von Blockaden. In der transaktionsanalytischen Beratung begleitet Annette Lips ihre Klienten in unterschiedlichsten Lebenssituationen. Auf Augenhöhe werden Fragen geklärt und Lösungen entwickelt. Bei zu viel Stress, Erschöpfung, Müdigkeit oder innerer Leere bietet sie die Burnout-Prävention an, in der sie Strategien für eine individuelle Bewältigung entwickelt. Die Beratungen finden in ihrer Praxis in Baiersdorf statt oder auch online.

Annette Lips ist Therapeutin für Psychotherapie HpG in Baiersdorf und bietet professionelle Unterstützung in Krisen- und Stresssituationen. Zu ihrem Leistungsangebot gehört Coaching, transaktionsanalytische Beratung sowie Brunout-Prävention.

