Unternehmer Alberto Mattle fördert den Jugendsport des TSV Grünwald

Freundschaft, Engagement und Verantwortung sind die Grundlagen für den Mannschaftssport Fußball.

Die starke Bindung Jugendlicher zu Gleichgesinnten über ein gemeinsames Hobby und den Sport möchte Immobilienunternehmer Alberto Mattle unterstützen und sich aktiv für das Allgemeinwohl einsetzen.

Alberto Mattle lebt die Verantwortung als Familienmensch nicht nur in einer kleinen Gemeinschaft, sondern er trägt diese auch nach außen. Auch die Integration sozial schwacher Jugendlicher liegt ihm am Herzen. Dies gelingt nur, wenn Kinder Zeit zusammen verbringen und wie im Sport gemeinsam ein Ziel verfolgen. Dann macht es auch keinen Unterschied, in welchem Land ein Mensch geboren ist. Der gebürtige Schweizer Alberto Mattle will den Heranwachsenden die Grundlage für ein gemeinsames und friedliches Miteinander vermitteln.

Darum war es für ihn eine Selbstverständlichkeit, den TSV Grünwald zu unterstützen und im Jahr 2021 als Sponsor für die erfolgreiche A-Jugend des Vereins zur Verfügung zu stehen. Sein Unternehmen, die GM Grundbesitz GmbH & Co. KG, wird auf den Trikots der A-Jugendmannschaft als Sponsor zu sehen sein. Weitere Unterstützung für das laufende Jahr ist in Planung.

Mit aktuell 28 Jugendmannschaften im Spielbetrieb unterhält der TSV Grünwald eine der größten Jugendfußballabteilungen in der Region. Mit großem ehrenamtlichem Engagement fördern die zahlreichen Trainerinnen und Trainer über 500 Kinder und Jugendliche. Nicht nur Jungen, sondern auch viele Mädchen spielen begeistert Fußball.

Mit dem Aufstieg in die Landesliga konnte die 1. Mannschaft des TSV einen großen Erfolg feiern. Nun gilt es, sich in der neuen Spielklasse zu etablieren und über die 2. Mannschaft neue Talente zu entwickeln.

Alberto Mattle freut sich sehr auf die kommende Saison und hofft, dass trotz der Corona-Problematik bald im Frühling ein geregelter Spiel- und Trainingsbetrieb aufgenommen werden kann.

Der Schweizer Alberto Mattle ist Immobilien-Unternehmer in München. Seine Leidenschaft zu hochwertigsten Materialien und bester Bauweise zeichnet seine Projekte aus. Gerade im Erwerb und Verkauf von Grundstücken in besten Lagen sieht Alberto Mattle seinen Schwerpunkt.

