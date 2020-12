Unternehmensbericht Institut Ritter, 2. Halbjahr 2020

Das 2. Halbjahr 2020 war für das Institut Ritter zu über 85 Prozent geprägt von Online-Aktivitäten. Nachfolgend ein Blick auf wichtige Einsätze und Reihen, verbunden mit Impulsen und Tipps für 2021.

Top-Erfahrungen mit dem Social Media Vertriebsführerschein

2020 ging die erste 12-monatige Social Media Begleitung zu Ende. Wahrscheinlich war es die Reihe mit der bisher intensivsten Gruppen- und Transferdynamik. Deshalb wird der Social Media Führerschein – beginnend am 18. Januar 2021 – neu aufgelegt. Hierfür wurde die Reihe intensiv weiterentwickelt und natürlich zu 100% aktualisiert. Eine klare Empfehlung, dabei zu sein! Die Durchführung erfolgt nochmals durch Steffen Ritter. Info zum Inhalt, zum sehr geringen Aufwand und zum Eintragen hier: www.agenturberatung.de/socialmedia.

Thema im Aufwind – Mitarbeiterführung im Vermittlerbetrieb

Das im Institut Ritter mit Abstand am meisten nachgefragte Thema war im 2. Halbjahr 2020 die Mitarbeiterführung, sowohl aus Distanz im Home-Office als auch im normalen Tagesgeschäft. Hier besteht großer Handlungsbedarf, insbesondere bei Vermittlern, die mit 2, 3 oder mehr Mitarbeiter*innen zusammenarbeiten. Nachdem das Institut Ritter bislang in diesem Thema sehr umfangreich inhouse aktiv war, startet es am 23. April 2021 eine offene Führungsreihe. Es werden zwölf Monate Begleitung mit dem Ziel, noch verbindlicher, noch systematischer und noch erfolgreicher mit dem eigenen Team zusammenzuarbeiten. Diese Reihe ist für die Inhaber*innen von Vermittlerbetrieben und auch für betreuende Führungskräfte. Sie wird von Ralf Maxheim, dem Profi des Instituts auf diesem Gebiet durchgeführt. Info zu den Themen und ebenfalls zum geringen Aufwand und Eintragen hier: www.agenturberatung.de/fuehrung.

Nischenthema wurde salonfähig

Ein Thema, welches durch das Institut Ritter bisher lediglich bei den Entwicklungstagen auf Rügen eine Rolle spielte, wurde im 2. Halbjahr salonfähig. Vielfach angefragt, von Gesellschaften und auch Vermittlern, wurde das Thema USP und Besonderheit von Vermittlerbetrieben. Nicht zuletzt entsteht dieser Bedarf aus der Entwicklung von Zielgruppenkonzepten und der immer stärkeren (Teil-)Fokussierung von Vermittlern. Für das Institut Ritter entstand hieraus die Idee, mit dem Entwicklungstage-Trainerkollegen Uwe Schwesig erstmals eine Begleitung zu konzipieren, die sich dem Thema Einzigartigkeit von Vermittlern widmet. Das Institut ist sich bewusst, dass diese besondere Reihe nur eine begrenzte Teilnehmerzahl haben wird, diese werden aber intensiv an ihrem USP arbeiten, werden ihren Betrieb und sich selbst zu etwas Besonderem entwickeln. So hat diese lohnenswerte Reihe auch einen besonderen Info- und Anmeldelink: www.agenturberatung.de/uwe.

Das wichtigste Thema in unserem Institut mittlerweile seit 2017

Kein Thema prägte die Arbeit das Instituts Ritter in den letzten vier Jahren so wie das Thema “Optimierung und Verschlankung der Abläufe und Prozesse im Vertrieb und Betrieb”. Auch 2020 wurden in keinem anderen Themenbereich so viele Trainings und Beratungen für Vermittler durch das Institut realisiert und so viel Wirkung erzielt. Auch 2021 wird dieser Trend anhalten. Es geht um die Neustrukturierung aller Aufgaben, das moderne Ausrichten eines Vermittlers, es geht um Aufgabenverteilung und Standardisierung. Wer das gut macht, hat hier einen Riesenhebel für mehr Vertrieb und weniger Verwaltung. Steffen Ritter freut sich, ab 1. Februar 2021 eine komplett aktualisierte 12-monatige Begleitreihe für Vermittler und deren Teams zu starten. Informieren und anmelden geht auf www.agenturberatung.de/unternehmensentwicklung.

Award-Verleihung innerhalb des Online-Zukunftstages 2020

Der Award Unternehmer-Ass an die besten deutschen Agenturen und Makler wurde am 10. Dezember 2020 verliehen. Viele Medien haben bereits berichtet. Die Branche entwickelt sich in einer hochprofessionellen Form. Für das Institut war auch die virtuelle Verleihung im Corona-Jahr 2020 eine besondere Herausforderung. Live aus dessen Studio hat es mit dem Zukunftstag so viele Vermittler erreicht, wie nie zuvor. Insgesamt waren über verschiedene Online-Plattformen über 4.500 Teilnehmer dabei. Für 2021 wird das Institut Ritter derartige Großkongresse, verbunden mit Social Streaming, nun auch inhouse anbieten. Nehmen Sie dazu gerne Kontakt auf.

Onlineberatung forcieren – offen und inhouse

Ein letztes Thema, welches die Arbeit des Instituts 2020 im 2. Halbjahr geprägt hat, ist die Intensivierung der Onlineberatungen in Vermittlerbetrieben. Das Institut Ritter realisiert eine offene Reihe, in der allen Teilnehmern zusätzlich das eigene Beratungstool ohne weiteren Aufwand zur Verfügung gestellt wird. Informieren und einsteigen ist auf www.agenturberatung.de/erfolgreichonline möglich. Zusätzlich unterstützt das Institut Gesellschaften mit Inhouse-Trainingsreihen, damit deren Vermittler mit dem jeweils hauseigenen Tool die Onlineberatung intensiver und erfolgreicher nutzen – dies mit einer super Resonanz. Wie auch immer, wer heute noch nicht hybrid unterwegs ist, hat Handlungsbedarf.

Das Institut Ritter agiert im gesamten deutschsprachigen Raum. Kern dessen Arbeit ist es Unternehmern und Führungskräften bei der Entwicklung ihres Unternehmens durch offene wie auch hoch individualisierte Inhouse-Trainings, Beratungen und Seminare zu begleiten und unterstützen. Steffen Ritter, Geschäftsführer des Institut Ritter, ist mehrfacher Erfolgsautor und Redner. Er beschäftig sich seit über zwei Jahrzehnten intensiv mit den Gewohnheiten sehr erfolgreicher Menschen.

