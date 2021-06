Unternehmensberatung mit Blick in die Zukunft

Auch für Unternehmer und Entscheidungsträger in der Politik kann ein Blick in die Zukunft interessant sein.

Nach welchen Kriterien treffen wir eigentlich wichtige Entscheidungen? Handeln wir nach unserem Bauchgefühl? Lesen wir Biographien und versuchen aus dem Leben erfolgreicher Menschen zu lernen? Oder verlassen wir uns auf die Ratschläge von vermeintlichen Experten?

Immer wieder stehen wir in unserem Leben am Scheideweg einer wichtigen Entscheidung. Mit welcher Ausbildung, mit welchem Studium stelle ich die Weichen für mein berufliches Leben? Soll ich meine Liebste oder meinen Liebsten heiraten oder möchte ich besser noch etwas warten? Will ich ein Häuschen für mich und meine Familie kaufen? Lohnt es sich noch, in ein Auto mit Verbrennungsmotor zu investieren?

Für Unternehmer besteht die berufliche Existenz fast nur aus Entscheidungen. Wie stelle ich das Team aus motivierten Mitarbeitern zusammen? Investiere ich in neue Maschinen? Mit welchen Zulieferern möchte ich künftig zusammenarbeiten? Welche Marketing-Kampagne passt zu meinem Produkt, zu meiner Dienstleistung? Wer nicht gerne Entscheidungen trifft und dann auch die damit verbundenen Konsequenzen trägt, sollte noch einmal mehr überlegen, sich in die berufliche Selbständigkeit zu begeben. Oft bleibt auch nicht viel Zeit für die richtige Entscheidung.

Doch was ist eigentlich die richtige Entscheidung? Wir können nur schlecht in die Zukunft blicken und hinterher ist man ja meistens etwas schlauer. Unterstützung gibt es dann von der Unternehmensberatung. Ein externer Experte wird hinzugezogen. Der Blick von außen kann schon manchmal interessant sein. Vor allem dann, wenn es mir nicht mehr gelingt, meine Gedanken aus dem eigenen Blickwinkel heraus zu lösen.

Doch auch ein gewöhnlicher Unternehmensberater kann nicht in die Zukunft schauen. Auch er setzt auf Erfahrungswerte, auf Statistiken und vielleicht den gesunden Menschenverstand. Er liefert aus diesen Maßstäben heraus dann Empfehlungen für das Unternehmen. Die Entscheidung mit all ihren Konsequenzen verbleibt beim Unternehmer.

Wie wäre es eigentlich, wenn ein Seher als Berater für unternehmerische Entscheidungen konsultiert wird? Ein Seher, das ist ein Mensch mit einer besonderen Begabung für Entwicklungen in die Zukunft hinein. Der Seher und Heiler Lucas Scherpereel hat schon einer Vielzahl an Politikern und Unternehmern bei wichtigen Entscheidungen geholfen. Herr Scherpereel bietet einen ganz anderen Blick auf Probleme und Herausforderungen. Vielleicht ist das genau jener Perspektivenwechsel, den Ihr Unternehmen gerade benötigt? Ein Blick über den Tellerrand jenseits der bisherigen Gewohnheit und Praxis, Probleme zu lösen.

Albert Einstein hat einmal gesagt: „Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert.“ – Der Heiler und Seher Lucas Scherpereel bietet Ihnen die Option, einen ganz neuen Weg bei der Lösung von Problemen zu gehen. Neue Blickwinkel führen zu neuen Wegen.

Neben der Beratung für Unternehmer und Politiker steht auch die Heilung im Mittelpunkt der Arbeit von Lucas Scherpereel. Vor allem Patienten, die als „austherapiert“ definiert worden sind, entdecken beim Heiler Lucas Scherpereel alternative Perspektiven zur Gesundung. Dabei setzt der Heiler auf eine alte Familientradition. Eine persönliche Begegnung zwischen Heiler und Patient ist nicht zwingend erforderlich, die Heilung kann auch aus der Ferne erfolgen. Weitere Informationen finden Sie bei https://lucas-scherpereel.com

