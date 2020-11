Unter der Sonne, die nicht schien – Chronik einer Verblendung

Annemarie Johann-Wessel schildert in ihrer Autobiografie “Unter der Sonne, die nicht schien” ein prägendes Jahrzehnt ihrer Kinder- und Jugendzeit.

Die Autorin wurde im Jahr 1933 in Solingen geboren und lebt auch heute noch in ihrer Heimatstadt. Ihre Geschichte beginnt in diesem Buch ein Jahr vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs (1938) und endet mit der Währungsreform (1948). Durch ihre Erziehung auf einer sogenannten “Hauptschule” (damals die Bezeichnung für eine weiterführende NS-Ausleseschule) hat die als begabt eingestufte Schülerin hohe Erwartungen an ihre Zukunft. Noch herrscht zwar Krieg, doch ein rascher Endsieg steht angeblich kurz bevor. 1943 werden sie und ihre Mitschüler aus der von Bombenangriffen bedrohten Klingenstadt im Rahmen einer “Kinderlandverschickung” in ein provisorisch eingerichtetes Landschulheim in Tabarz, Thüringen, evakuiert, wo ein straff organisiertes Lagerleben beginnt.

Schließlich erleben die Kinder in der spannenden Autobiografie “Unter der Sonne, die nicht schien” von Annemarie Johann-Wessel fern ihrer Heimatstadt noch den Einzug amerikanischer Soldaten, die Etablierung einer Besatzungszone und – beinahe noch – die Übernahme Thüringens durch russische Truppen, bevor sie in eiliger Flucht ins kriegszerstörte Solingen zurückkehren können. Die Leser folgen der Autorin durch ein aufregendes Jahrzehnt ihres Lebens und lernen dabei mehr über die Auswirkungen des Krieges auf junge Menschen.

“Unter der Sonne, die nicht schien” von Annemarie Johann-Wessel ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-12231-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

