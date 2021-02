Unruly launcht neue Self-Service Tools für Publisher

Auch CTV und OTT-Publisher profitieren

Unrulys neue Self-Service Plattform UnrulyX CTRL befähigt Publisher, Connected TV-Plattformen und App-Entwickler dazu, ihr bildschirmübergreifendes programmatisches Inventar zu bündeln, zu bepreisen und zu vermarkten, um ihre Umsätze zu optimieren.

HAMBURG, den 03. Februar 2021: Die führende Video Advertising Plattform Unruly launcht eine Reihe neuer Self-Service Tools, die es Publishern ermöglichen, ihr programmatisches Inventar zu bündeln, zu bepreisen und an die größten Werbekunden der Welt zu verkaufen.

Media Owner und App-Entwickler können die neue Self-Service Plattform UnrulyX CTRL (“Control”) nutzen, um programmatische Deals für ihr Connected TV (CTV), Video und Banner Inventar über Deal-IDs aufzusetzen. Dies ermöglicht es Käufern auf einzigartige Zielgruppen zuzugreifen und ihren Umsatz so schnell und skalierbar zu steigern.

UnrulyX CTRL befindet sich seit Anfang 2020 in der Beta-Phase und konnte in der zweiten Jahreshälfte ein deutliches Wachstum verzeichnen. In den letzten beiden Quartalen des Jahres ist sowohl der Umsatz aus Self-Service Deals, als auch der Nettoumsatz der Publisher, um mehr als 200 % gestiegen.

Angetrieben von Unrulys Premium Supply Side Plattform UnrulyX, und dank direkter Beziehungen zu zahlreichen Publishern, bietet auch die neue Self-Service Plattform Unrulys Kunden einen einzigartigen Zugang zum Demand der weltweit größten Werbetreibenden und führenden Demand Side Plattformen, einschließlich der hauseigenen Tremor Video DSP. Die intuitive Benutzeroberfläche (UI) bietet Publishern zudem Zugriff auf Inventory Packaging Tools, Echtzeit-Insights zur Maximierung des Inventarwerts und ein erweitertes Reporting für mehr Transparenz.

Mit UnrulyX CTRL können Publisher mehrere Datenquellen aktivieren, um bestimmte Zielgruppen und Inhaltstypen anzusprechen. CTV und Over-the-Top (OTT) Publisher können die Plattform auch nutzen, um zu verwalten, wie sie ihre Ad Pods – ähnlich einer TV-Werbeunterbrechung – verkaufen. Die Tools ermöglichen es ihnen auch eine bestimmte Position innerhalb eines Ad Pods zu belegen und einen Pod nach Markenkategorie zu besetzen, um sich vom Wettbewerb abzugrenzen.

“Publisher sehnen sich zunehmend nach mehr Transparenz und Kontrolle in Bezug auf ihr Inventar – ein Trend, der sich in den unsicheren Zeiten der globalen COVID-19 Pandemie nur noch weiter verstärkt hat. Wir bei Unruly sind bestrebt, unsere Partner stets mit allen Tools auszustatten, die sie benötigen, um ihren ROI zu maximieren und ihre Performance-Ziele zu erreichen,” sagt Jens Oberbeck, Managing Director DACH von Unruly. “Mit UnrulyX CTRL gewinnen Publisher genau diese Transparenz und Kontrolle über ihr eigenes Inventar und ihren Erfolg zurück.”

Die weiteren zentralen Tools, Datenfunktionalitäten und Vorteile von UnrulyX CTRL umfassen:

-Zugang zu differenzierter globaler Nachfrage von den weltweit größten Werbetreibenden und führenden DSPs.

-Vielfältige Integrationsmöglichkeiten (Tag, S2S, oRTB);

-Prognose-Tools zur effektiveren Planung und Umsatzmaximierung (verfügbar ab Q2/Q3)

-Ein erstklassiges Kundenservice Team

-Flexible Preisstrukturen

-Deals werden durch Unrulys Brand Protection Lösung, UnrulyX Shield, geschützt, um Risiken zu minimieren, das Nutzererlebnis zu schützen und den Angebotswert zu erhöhen.

Über Unruly

Unruly ist eine der weltweit führenden Video Advertising Plattformen. Als Vorreiter bei der Integration emotionaler Intelligenz in das Ökosystem der digitalen Werbung, setzt das Ad Tech Unternehmen mit Herz und Verstand auf datengetriebene End-to-End Lösungen. Unrulys einzigartige Audience Insights, smarte Creative Solutions und vielfältige Beziehungen zu internationalen Premium Publishern, helfen Marken und Agenturen dabei, die richtigen Konsumenten reichweitenstark in markensicheren Umfeldern anzusprechen. So erzielen sie übergreifend herausragende Werbeeffekte über CTV, Desktop und Mobile hinweg – programmatisch oder via Managed Service.

Publisher vertrauen auf Unrulys unkomplizierte Self-Service-Tools, weitreichende globale Beziehungen zu namenhaften Kunden und Agenturen, nutzerfreundliche Werbeformate und engagierte Support-Teams, um ihre Einnahmen über alle digitalen Bildschirme hinweg zu maximieren.

Als Teil des globalen Videowerbeunternehmens Tremor International Ltd., sowie als Gründungsmitglied der Global Alliance for Responsible Media der WFA, setzt Unruly sich aktiv dafür ein, digitale Bewegtbildwerbung besser zu machen und effektiver zu gestalten.

Don”t just reach people, move people.

Kontakt

Unruly

Janette Höfer

Großer Burstah 36-38

20457 Hamburg

4915228643892

janette.hoefer@unrulygroup.com

http://unruly.co