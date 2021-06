UnitedAds gibt Start seines neuen CSS bekannt

UnitedAds startet Google CSS für ganz Europa

Google Shopping ist einer der effektivsten Marketing Kanäle für Onlineshops.

Entsprechend hoch ist der Wettbewerb um die besten Plätze in den Suchergebnissen. Hier kann die Zusammenarbeit mit einem Preisvergleich (auch CSS für Comparison Shopping Service) ein entscheidender Wettbewerbsvorteil sein.

Preisvergleichsportale können Gebote abgeben, um Shopping-Anzeigen für von ihnen vertretene Händler auf Google-Suchergebnisseiten zu platzieren. Google Shopping gibt auf dieselbe Art wie jedes andere Preisvergleichsportal Gebote im Namen von Händlern ab, die es vertritt.

Preisvergleichsportale verwenden für jeden von ihnen vertretenen Händler ein separates Merchant Center-Konto. Mit dem jeweiligen Konto können sie Inventar für einen Händler hochladen und in seinem Namen Shopping-Kampagnen ausführen.

Alle Kampagnen müssen den gleichen Richtlinien für Shopping-Anzeigen und Anforderungen an Produktdaten entsprechen. Das bedeutet zum Beispiel, dass Shopping-Anzeigen die Nutzer direkt zur Landingpage des Händlers führen müssen, auf der das beworbene Produkt gekauft werden kann.

Den Shopping-Anzeigen auf allgemeinen Google-Suchergebnisseiten in Ländern, in denen das Programm für Preisvergleichsportale verfügbar ist, ist außerdem zu entnehmen, von welchem Preisvergleichsportal das Angebot hochgeladen wurde (siehe Link „Von Preisvergleichsportal“ am Ende der Anzeige). Wenn Nutzer auf diesen Link klicken, werden sie zur Website des Preisvergleichsportals weitergeleitet.

UnitedAds, eine der führenden Google Marketing Agenturen, gibt heute den Start seines neuen Comparison Shopping Service (CSS) in 21 Märkten bekannt. Mit csspartner.io können Händler in ganz Europa den Einsatz ihrer Werbeausgaben optimieren und die Aufmerksamkeit von kaufstarken Konsument*innen auf ihre Online-Plattformen lenken. So erreichen sie mehr Kund*innen, während sie gleichzeitig wertvolles Budget sparen.

Alexander Sperber, UnitedAds CEO: „Wir freuen uns sehr, heute den UnitedAds Comparison Shopping Service zu starten. Mit diesem neuen Produkt ermöglichen wir es Händlern ab sofort, ihre Google Shopping Ads effizienter zu nutzen. Konkret bedeutet dies, dass wir Onlineshops eine bessere und kostengünstigere Möglichkeit bieten, relevanten Traffic von Verbraucher*innen in Käufe umzuwandeln. So können wir dabei helfen, die Ausgaben der Händler für ihre Werbeausgaben zu optimieren. Als Wachstumspartner freuen wir uns, bald noch weitere Produkte und Services in diesem Bereich bekannt zu geben, mit denen wir Händler bei ihrem Wachstum unterstützen werden.“

So funktioniert der UnitedAds Comparison Shopping Service

Das CSS-Programm wurde von Google auf Druck der EU ins Leben gerufen, um die Suchergebnisse für Google Shopping zu diversifizieren und einen fairen Wettbewerb zwischen den Preisvergleichen zu ermöglichen. Ein CSS Partner kann die Veröffentlichung einer Google Shopping Anzeige auf Google ermöglichen und ist dann das Bindeglied zwischen dem werbenden Einzelhändler und Google. Im Gegensatz zu anderen Wettbewerbern bietet csspartner.io das europaweite CSS Hosting für eine geringe monatliche Pauschalgebühr an. Durch den Wechsel zum UnitedAds CSS können Einzelhändler bis zu 20 % ihrer Cost-per-Click-Ausgaben einsparen, da dadurch die von Google fälligen Gebühren nicht mehr fällig werden. UnitedAds listet außerdem den Produktbestand eines Einzelhändlers auf der UnitedAds Comparison Shopping-Webseite, um die Sichtbarkeit der Produkte des Einzelhändlers weiter zu erhöhen.

Der neue Comparison Shopping Service von UnitedAds ist in Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn und UK verfügbar.

Wir sind die Experten für Marketing auf der Google Plattform. Seit 15 Jahren sorgen wir für mehr Sichtbarkeit von Webseiten und setzen spannende Kundenprojekte um. Als kompetenter Partner für SEO setzen wir auf Professionalität und Performance. Ein internationales Kundenportfolio und eine hohe Branchenvielfalt halten jeden Tag neue Herausforderungen bereit, denen wir uns mit Begeisterung stellen.

