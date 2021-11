Unglaublich, wie gut die Partnervermittlung bei TTPCG ® funktioniert

Von Milou de Jong

Den Haag, 08.11.2021 – Als ich Anfang Oktober im Auftrag der Tijdschrift NIEUWS UIT DE WERELD den TTPCG ® Singleberater Luuk de Vries in Utrecht interviewte, staunte ich darüber, welche Möglichkeiten der US Konzern Taylor Group, zu dem die Marke TTPCG ® gehört, Menschen bieten kann, die ihren passenden Lebenspartner bisher noch nicht kennengelernt haben. Auch ich habe noch keinen zu mir passenden Mann gefunden. Einen Mann, der bei einem guten Glas Wein mich in den Arm nimmt und sich an einem Sonnenuntergang und unserer gegenseitigen Liebe erfreuen kann. Von meiner Jugendliebe wurde ich im Spätsommer 2020 geschieden, weil wir von unseren Wesen nicht zueinander passten. So einige Versuche unternahm ich seitdem, einen wirklich zu mir passenden Mann zu finden. Leider ohne Erfolg, bis ich TTPCG ® beauftragte.

Das Interview mit TTPCG ® Singleberater Luuk de Vries ging mir nicht aus dem Kopf

Oder besser gesagt, das, was mir Luuk zeigte, faszinierte mich!

So bat ich im Nachgang des Interviews Luuk darum, mich als eine Singlefrau ohne Mann an meiner Seite über sämtliche Möglichleiten zu beraten, wie ich einen zu mir passenden Mann über den Dating Services von TTPCG ® kennenlernen kann. Im Verlauf der Beratung konnte ich kaum glauben, was TTPCG ® Menschen auf Partnersuche alles bieten kann und dies alles, für an den Leistungen gemessen, wenig Geld. Die Leser können es sich sicher schon denken, ich wurde Kundin bei TTPCG ®.

Schon der erste Kontakt war ganz gut

Nach nicht mal 24 Stunden habe ich meinen ersten Partnervorschlag bekommen. Mit Thijs aus Zoetermeer habe ich mich verabredet, getroffen und auch nett unterhalten. Die hervorragende Qualität des TTPCG-Matching spürten wir beide. Wir lagen auf einer Wellenlänge. Die Zeit verging sinnbildlich wie im Flug. Thijs wollte mich zeitnah wiedersehen. Wir vereinbarten, in Verbindung zu bleiben. Da Thijs vom Aussehen nicht der Typ Mann ist, auf den ich stehe, bat ich um den nächsten Partnervorschlag. Übrigens, wenn man bei TTPCG ® das Modul I like you hinzu bucht, kennt man das Äussere vor dem Treffen und kann selbst entscheiden, ob man diesen Menschen kennenlernen will.

Der zweite Kontakt war Cornelis, ein Volltreffer

Dass Cornelis der wirklich zu mir passende Mann sein könnte, spürte ich schon anlässlich unserer Telefonate. Auf unser erstes Treffen war ich gespannt. Cornelis fuhr mit einem tollen Schlitten vor und trug einen dunkelblauen Zweireiher. Zu diesem Traumauto beglückwünschte ich Cornelis. Sehr ehrlich sagte er mir, dass es nicht sein Auto sei. Er ist Autoverkäufer und verkauft in Den Haag die Nobelautos mit dem Stern. Wir verabredeten uns für ein gemeinsames Wochenende im Wasserdorf Giethoorn. Giethoorn ist übrigens ein Geheimtipp für einen entspannten Urlaub. In dem Wasserdorf Giethoorn könnt ihr dem Trubel perfekt entfliehen, denn hier gibt es weder Strassen noch Autos, sondern nur winzige Kanäle. Aus dem Grund wird das Wasserdorf Giethoorn auch als holländisches Venedig bezeichnet. Schippert in Holzbooten durch die kleinen Wasserstrassen und unter hölzernen Mini-Brücken hindurch und schaut euch Reetdachhäuser mit malerischen Blumengärten an. In Giethoorn funkte es, wir verliebten uns ineinander. Wer sein Singleleben schnell beenden möchte, dem kann ich mit bestem Gewissen TTPCG ® empfehlen. Die Partnervermittlung, die bestens klappt.

Sie haben die Übersetzung eines niederländischen Presseberichts der Journalistin Milou de Jong gelesen. Der Bericht erschien zuerst in der Tijdschrift NIEUWS UIT DE WERELD. Vielen Dank dafür!

Partner Computer Marketing sorgt dafür, dass die Marken Botschaften von TTPCG ® in die Augen der Singlewelt transportiert werden.

