Unfallwagenankauf Köln – Unfallwagen in Köln zu verkaufen?

Erfahrung und Kompetenz: der Unfallwagen Ankauf Köln

Viele Autofahrer unterliegen dem Irrtum, einen Unfallwagen nur noch verschrotten zu können. Gerade bei schwereren Unfällen ist es oftmals kaum vorstellbar, dass das Gefährt noch als Gebrauchtwagen von Wert eingeschätzt werden könnte. Doch ist das in aller Regel durchaus der Fall. Zwar gilt der Gebrauchte selbst nach einer fachmännischen Reparatur als Unfallwagen, was sich natürlich massiv auf den Wert niederschlägt. Ganz anders verhält es sich, wenn es sich bei dem Schaden lediglich um einen Bagatellschaden handelt. In diesem Fall gilt der Gebrauchtwagen nicht offiziell als Unfallwagen und erzielt dementsprechend deutlich höhere Verkaufserlöse. Dennoch verschenkt der Besitzer bares Geld, wenn er seinen Unfallwagen zum Schrottpreis verschrotten lässt.

Der Unfallwagen Ankauf Köln ist ein Unternehmen mit viel Erfahrung, insbesondere, wenn es um den Ankauf von Unfallwagen in Köln geht. Die Begutachtung vor Ort ist obligatorisch. Nach der entsprechenden Terminvereinbarung wird der Unfallwagen, den der Kunde verkaufen möchte, einer eingehenden, aber dennoch zügigen Prüfung unterzogen, auf deren Grundlage der Zeitwert ermittelt wird. Der Verkäufer wird feststellen, dass der Preis, der ihm nach dieser Begutachtung genannt wird, deutlich über dem Schrottpreis liegt. Das liegt darin begründet, dass der Verkäufer bei seiner Bewertung Parameter wie die Kosten einer Reparatur und des Wertverlustes infolge des Unfalls sowie den zu erwartenden Gewinn nach Instandsetzung berücksichtigt. Damit entsteht eine Win-Win-Situation, auch hinsichtlich des weiteren Umgangs mit dem Unfallwagen, dem Abtransport und den entsprechenden Formalitäten. Der Unfallwagen Ankauf Köln übernimmt all dies für seine Kunden, transportiert den Unfallwagen ab, lässt ihn reparieren und führt ihn anschließend dem Gebrauchtwagen-Kreislauf wieder zu. Der Unfallwagen Ankauf Köln arbeitet verlässlich und seriös. Die Ausstellung eines ordnungsgemäßen Kaufvertrages ist ebenso selbstverständlich wie die sofortige Auszahlung der vereinbarten Kaufsumme. Für die Kunden ist es außerdem wichtig zu wissen, dass der Unfallwagen Ankauf Köln auf jede Sachmängelhaftung verzichtet. So ist der Kunde, der seinen Unfallwagen verkaufen möchte, vor bösen Überraschungen gefeit.

Kurzzusammenfassung

Wer in einen Unfall verwickelt wird, steht im Anschluss oft vor einem Dilemma. Wohin mit dem nicht mehr fahrtüchtigen Auto? Hinzu kommt, dass oft fälschlicherweise davon ausgegangen wird, dass der Unfallwagen nur noch Schrottwert besitzt. Der Unfallwagen Ankauf Köln begutachtet den Unfallwagen kompetent und seriös und unterbreitet dem Kunden anschließend ein Angebot, dass in aller Regel deutlich über dem Schrottwert liegt.

Pressekontakt:

Muharrem Akkoyun

52531 Übach-Palenberg

Otto Hahn Str. 5

Tel: +49 (0)157 – 849 157 78

Email: anfrage@autoabkauf.de

Web: https://www.wir-kaufen-alle-kfz.de/