Und ich immer dazwischen – Autobiografischer Roman

Josef Kaspar erlaubt den Lesern in “Und ich immer dazwischen” einen Blick in das Tagebuch eines Zweiflers.

Der Gedanke, dass es für seine gespaltene Präsenz eine Erklärung geben muss, hat den Autor auf der Suche in seine Vergangenheit beflügelt. Den Widerspruch zwischen Anspruch und Realität mit einem Quäntchen Humor zu bewältigen, war seine Intention. Ein Leben rückwärts abzuspulen, von der Gegenwart bis zur Geburt ist eine Herausforderung. Der Rückblick auf sein ambivalentes Leben sollte ihm helfen, hinter seine Kulisse zu schauen, sich selbst auf die Schliche zu kommen. Der Autor glaubt, dass es kein Zufall ist, wenn jemandem ein Marmeladenbrot aus der Hand fällt und es immer auf der belegten Seite landet. Dafür gibt es eine Erklärung – so wie auch für alle anderen Dinge im Leben. Doch wird der Autor die Erklärung für Ereignisse in seinem eigenen Leben letzten Endes finden?

Der autobiografische Roman “Und ich immer dazwischen” von Josef Kaspar nimmt die Leser auf eine Reise durch das Leben eines Zweiflers, der alles hinterfragt, mit. Der Autor blickt in diesem Buch auf sein Leben zurück, ausgehend von der gegenwärtigen digitalen Revolution bis hin zu seiner Geburt in einer Flüchtlingsbaracke der Grenzstadt Furth im Wald in der Nachkriegszeit des Zweiten Weltkrieges. Nach seiner beruflichen Tätigkeit an der Frankfurter Schule für Bekleidung und Mode beendete er seine pädagogische Laufbahn und entdeckte seinen literarischen Forschungsdrang auf humorvolle und nachdenkliche Weise neu.

“Und ich immer dazwischen” von Josef Kaspar ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-20433-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool “publish-Books” bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de