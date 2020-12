… und dann war da noch Weihnachten – Weihnachtliche Geschichten

Passend zur Vorweihnachtszeit veröffentlicht Maralene Werner mit “… und dann war da noch Weihnachten” eine warmherzige, teils skurrile Sammlung voller Kurzgeschichten.

Was passiert, wenn der “Heilige Bim Bam” zu Besuch kommt, und der Weihnachtsmann einen anderen Beruf haben möchte? Dies und mehr lernen die Leser in dieser ungewöhnlichen Sammlung voller Geschichten, die perfekt zur Vorweihnachtszeit passen. In der ersten Geschichte treffen die Leser auf einen älteren Mann, der sich um seine gebrechliche Frau kümmert – und durch ein aufregendes Erlebnis erkennt, dass er dies nicht nur aus Pflichtgefühl tut. In einer weiteren Geschichte ist ein Familienvater wegen finanziellen Schwierigkeiten betrübt – wird Weihnachten in diesem Jahr für seine Familie ausfallen oder wird ein Wunder geschehen?

Die Geschichten in der weihnachtlichen Sammlung “… und dann war da noch Weihnachten” von Maralene Werner sind mal skurril, mal warmherzig, mal heiter – und oft alles in Einem! Weihnachten wird in diesen Geschichten einfach mal anders erlebt, und doch oft mit einer großen Portion Realität. Die Sammlung beinhaltet

Geschichten zum Träumen, Nachdenken und Schmunzeln. Es sind Geschichten zum Lesen, Vorlesen und Verschenken, die sich für Leser aus allen Altersgruppen eignen.

"… und dann war da noch Weihnachten" von Maralene Werner ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-12915-3 zu bestellen.

