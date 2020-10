Umweltzeichen: Erstmals “Blauer Engel” für einen Kaminofen verliehen

Große Modell-Vielfalt für klimaneutrales und umweltgerechtes Heizen mit Holz

Heizen mit Holz ist umweltgerecht und klimaneutral – nicht zuletzt dank modernster Verbrennungstechnik. Auch die Kaminöfen von DROOFF unterschreiten alle strengen Grenzwerte im besonderem Maße, da die Ingenieure des Herstellers sich die Aufgabe gestellt haben, Natur und Technik zukunftsorientiert in Einklang zu bringen. Wesentlich hierfür ist die elektronische Abbrandsteuerung fire+. Mit ihr können die ohnehin hervorragenden Emissionswerte der Geräte des Unternehmens nochmals um 30 Prozent gesenkt werden. Das sollte eigentlich reichen, um alle Auflagen und Ansprüche zu erfüllen – sollte man meinen.

“Tatsächlich”, so Till Klask, Geschäftsführer von DROOFF Kaminöfen, “gibt es vereinzelte, insbesondere stadtnahe Kommunen, die für Neubauten einen noch höheren Standard fordern: nämlich den “Blauen Engel”. Dieses bekannteste deutsche Umweltzeichen wird nur für Produkte vergeben, die im Rahmen einer sehr anspruchsvollen Prüfprozedur deutlich strenge Kriterien erfüllen, die sogar über die gesetzlichen Vorgaben der 1.BImschV hinausgehen.

Nun wurde eben jener Blaue Engel erstmals für einen Kaminofen verliehen: Dem APRICA 2 des Ofenherstellers aus dem Sauerland. Ausschlaggebend hierfür ist die Abbrandsteuerung fire+, mit der bereits die strengen Prüfkriterien des Blauen Engels eingehalten werden. Doch die Vergabestelle schreibt in den technischen Richtlinien einen Staubabscheider vor. Daher wurde der Kaminofen zusätzlich mit einem elektrostatischen Staubabscheider der Schweizer Marke EcoSolve ausgestattet und trägt ab sofort mit Stolz das begehrte Umweltzeichen.

Und damit sich der Kaminofen in jedes Wohnumfeld einfügt, gibt es den APRICA 2 in über 200 Kombinationsmöglichkeiten: In unterschiedlichen Bauhöhen, wahlweise mit Speck-, Kalk- oder Sandsteinverkleidung, mit und ohne Backfach, in klassischer Gussoptik oder modern mit bedruckter Ganzglastür sowie zwei Griffvarianten. Fazit: Hier ergänzen sich modernste Technik und ein ebenso funktionales wie formschönes Design auf eine besondere Weise. Weitere Informationen und Impressionen unter www.drooff-kaminofen.de

Die Drooff Kaminöfen GmbH & Co. KG ist einer der führenden deutschen Hersteller moderner Feuerstätten, deren Geräte sich durch eine besonders gut funktionierende Technik, hohe Qualität und ein zeitgemäßes Design auszeichnen. Das seit mehr als zehn Jahren am Markt etablierte Unternehmen aus Brilon vertreibt seine Kaminöfen ausschließlich über ein Netz von ausgesuchten, qualifizierten Fachhändlern, die sich dem Qualitätsgedanken in ähnlicher Weise verpflichtet fühlen. Der Fachhandel übernimmt dabei auch die fachgerechte Installation der Geräte, um einen sicheren und umweltschonenden Heizbetrieb zu gewährleisten. Adressen können direkt bei Drooff erfragt werden.

Die vom Inhaber Uwe Drooff ins Leben gerufene Baumpflanz-Aktion “Wälder brauchen Bäume” unterstützt die Wiederaufforstungs-Maßnahmen seiner Heimatstadt, die nach den Sturmschäden, die der Jahrhundert-Orkan “Kyrill” verursacht hat, notwendig wurden. Damit verbunden ist das Versprechen, für jeden verkauften Kaminofen von Drooff einen neuen Baum zu pflanzen.

