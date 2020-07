Umweltbewusste Mobilität zahlt sich aus: PEUGEOT bietet Vielzahl förderfähiger e-Modelle

Rüsselsheim am Main (ots)- Sechs rein elektrische Modelle weisen den Weg in die Zukunft – Vielfältige Förderung: Die elektrifizierten Modelle von PEUGEOT – Neu: bis zu 9.000 Euro Umweltbonus für e-Modelle und Plug-In Hybride – 17 PEUGEOT Modelle mit Emissionen bis zu 95g/km CO2

Die Zukunft der Automobilbranche steht im Zeichen nachhaltiger Mobilitätslösungen. PEUGEOT bietet deshalb schon heute viele rein elektrische Varianten seiner Modelle an. Die Vorteile für die Käuferinnen und Käufer sind der umweltfreundliche Antrieb und die finanzielle Förderung von Staat und Hersteller. Die neuen Plug-In Hybride weisen geringe CO2-Emissionen bis zu 36 g/km (kombiniert)* auf. Mit dem breiten Sortiment an umweltfreundlichen Antrieben bietet PEUGEOT somit die freie Wahl bei der Motorisierung.

Haico van der Luyt, Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland: “Wir bieten ein sehr breites Spektrum an Fahrzeugen mit sehr geringen oder sogar null CO2-Emissionen an. Die Förderung der rein elektrischen Modelle zeigt Käuferinnen und Käufern attraktive Möglichkeiten in eine umweltbewusstere Mobilität umzusteigen. Gerade jetzt bieten wir zudem sehr attraktive Finanzierung- und Leasingangebote.”

Große Modellvielfalt mit emissionsarmen Antrieben

Komplett emissionsfrei unterwegs sind Fahrerinnen und Fahrer mit dem neuen PEUGEOT e-208 (Energieverbrauch: 17,6 kWh/100 km(1); CO2-Emissionen in g/km: 0*), der, ebenso wie der neue PEUGEOT e-2008 (Energieverbrauch: 17,8 kWh/100 km(1); CO2-Emissionen in g/km: 0*), von einem Elektromotor mit 100 kW (136 PS) angetrieben wird. Das Fahrzeug ermöglicht eine Reichweite bis zu 340 Kilometer nach WLTP-Norm(1) ohne den Ausstoß von CO2-Emissionen. Neben dem Kompaktwagen, dem City-SUV und der Großraumlimousine PEUGEOT e-Traveller(4) bietet PEUGEOT auch vollelektrische leichte Nutzfahrzeuge an, wie das neue Modell PEUGEOT e-Expert(4).

Die neuen Plug-In Hybride PEUGEOT 508 HYBRID (Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 1,5 – 1,4*; CO2-Emissionen in g/km: 35 – 32*; Energieverbrauch: 15,3 – 14,3 kWh/100 km(2)) und PEUGEOT 3008 HYBRID (Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 1,5*; CO2-Emissionen in g/km: 35*; Energieverbrauch: 15,7 – 15,3 kWh/100 km(1)) sowie PEUGEOT 3008 HYBRID4 (Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 1,5*; CO2-Emissionen in g/km: 35*; Energieverbrauch: 15,6 – 15,2 kWh/100 km(2)) vereinen neueste Technologie mit effizienten Motorisierungen. Die hohe Leistung verbindet der PEUGEOT 3008 HYBRID4* mit niedrigen CO2-Emissionswerten, die zu den besten auf dem Markt für Plug-In Hybride gehören: 35 g CO2 pro Kilometer nach NEFZ(2). Durch den 1.6 l PureTech-Motor mit 147 kW (200 PS)* und die zwei Elektromotoren, die jeweils an der Vorder- und Hinterachse verbaut sind, kommt der PEUGEOT 3008 HYBRID4* auf eine starke Gesamtleistung von 220 kW (300 PS)*. Rein elektrisch ermöglicht der Kompakt-SUV eine Reichweite von bis zu 59 Kilometern nach WLTP-Norm(2).

Die neuesten Verbrenner von PEUGEOT erreichen durch die modernen BlueHDi- und PureTech-Motoren geringe CO2-Werte. Insgesamt 17 Benziner, Diesel, Plug-In Hybride und Stromer liegen unter oder bei kombinierten CO2-Emissionen von 95 g/km. Von den Kleinwagen, dem PEUGEOT 108* und dem neuen PEUGEOT 208*, über den Kompaktwagen PEUGEOT 308*, der Coupé-Limousine PEUGEOT 508* und der Kombivariante, dem PEUGEOT 508 SW*, bis hin zum SUV PEUGEOT 3008* HYBRID* sowie PEUGEOT 3008 HYBRID4* haben Kundinnen und Kunden die Wahl zwischen verschiedenensten Modellen mit umweltbewussten Antrieben.

Innovationen und umweltfreundliche Technologien

Um die Entwicklung von umweltbewussteren Technologien voranzutreiben, arbeitet PEUGEOT kontinuierlich an der Optimierung seiner Verbrennungsmotoren. Die Groupe PSA, zu der die Löwenmarke gehört, hat seit dem Jahr 2000 zahlreiche Neuerungen hervorgebracht, um den Verbrauch und die Emissionen der Fahrzeuge zu senken. So eliminiert der FAP Rußpartikelfilter der BlueHDi-Dieselmotoren 99,9 Prozent der Feinstaubemissionen. Zusätzlich reduziert seit 2014 die selektive katalytische Reduktion (SCR) den Ausstoß von Stickoxiden bei den Selbstzündern von PEUGEOT um 90 Prozent. Bei den PureTech-Benzinmotoren senkt der Partikelfilter, der seit 2014 serienmäßig ausgeliefert wird, mit passiver Regeneration den Partikelausstoß mit einer Reinigungseffizienz von über 75 Prozent.

Bei den neuesten PEUGEOT Plug-In Hybrid Modellen wird ein PureTech-Benzinmotor mit einem, beziehungsweise mit zwei Elektromotoren kombiniert. Der PEUGEOT e-208*, PEUGEOT e-2008* und PEUGEOT e-Traveller(4) sowie das leichte Nutzfahrzeug PEUGEOT e-Expert(4) – Marktstart Ende 2020 – sind 100 Prozent elektrisch, für eine besonders verantwortungsvolle Mobilität.

Auch in Zukunft setzt die Löwenmarke auf alternative Antriebe. So hat PEUGEOT das Ziel, bis zum Jahr 2025 vom Kleinwagen über die SUV bis zum leichten Nutzfahrzeug für jedes Modell eine elektrifizierte Version anzubieten.

Übersicht der Modelle unter 95 g/km CO2-Emissionen (kombiniert)

Modell; Motor; CO2-Emissionen kombiniert in g/km

PEUGEOT 108; 1.0 l VTi 72*; 85

PEUGEOT 208; 1.2 l PureTech 75*; 94 PEUGEOT 208; 1.5 l BlueHDi 100*; 85 PEUGEOT e-208; Elektromotor, 50 kWh 100 kW*; 0 PEUGEOT e-2008; Elektromotor, 50 kWh 100 kW*; 0 PEUGEOT 308; 1.5 l BlueHDi 130*; 95 PEUGEOT 308; 1.5 l BlueHDi 130 EAT8*; 93 PEUGEOT 3008; HYBRID 225 e-EAT8*;(1.6 l PureTech 180 (133 kW) und Elektromotor 110 PS (81 kW)); 35 (gewichtet und kombiniert) PEUGEOT 3008; HYBRID4 300 e-EAT8* (1.6 l PureTech 200 (147 kW) und zwei Elektromotoren 112/110 PS (83/81 kW)); 35 (gewichtet und kombiniert) PEUGEOT 508; 1.5 l BlueHDi 130*; 93 PEUGEOT 508; 1.5 l BlueHDi 130 EAT8*; 92 PEUGEOT 508; HYBRID 225 e-EAT8* (1.6 l PureTech 180 (133 kW) und Elektromotor 110 PS (81 kW)); 32 – 35 PEUGEOT 508 SW; 1.5 l BlueHDi 130*; 94 PEUGEOT 508 SW; 1.5 l BlueHDi 130 EAT8*; 94 PEUGEOT 508 SW; HYBRID 225 e-EAT8* (1.6 l PureTech 180 (133 kW) und Elektromotor 110 PS (81 kW)); 33 – 36 PEUGEOT e-Traveller(4); Elektromotor, 50 kWh oder 75 kWh; 0 PEUGEOT e-Expert(4); Elektromotor, 50 kWh oder 75 kWh; 0

* Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert für PEUGEOT 108 mit 1.0 l VTi 72 (53 kW): bis zu 3,7(3) CO2-Emissionen in g/km kombiniert: bis zu 85(3)

Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert für PEUGEOT 208 1.2 l PureTech 75 (55 kW): 4,1(3) CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 94(3)

Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert für PEUGEOT 208 1.5 l BlueHDi 100 (75 kW): 3,2(3) CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 85(3)

Energieverbrauch in kWh/100 km(1) für PEUGEOT e-208 mit Elektromotor 136 PS (100 kW): bis zu 17,6(1) CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 0(1)

Energieverbrauch in kWh/100 km(1) für PEUGEOT e-2008 mit Elektromotor 136 PS (100 kW): bis zu 17,8(1) CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 0(1)

Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert für PEUGEOT 308 1.5 l BlueHDi 130 (96 kW): 3,6(3) CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 95(3)

Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert für PEUGEOT 308 1.5 l BlueHDi 130 EAT8 (96 kW): 3,6(3) CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 93(3)

Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert für PEUGEOT 3008 HYBRID 1.6 l PureTech 180 (133 kW) und Elektromotor mit 110 PS (81 kW): 1,5(2) CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 35(2); Energieverbrauch: 15,7 – 15,3 kWh/100 km(2)

Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert für PEUGEOT 3008 HYBRID4 1.6 l PureTech 200 (147 kW) und zwei Elektromotoren mit 112/110 PS (83/81 kW): 1,5(2) CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 35(2); Energieverbrauch: 15,6 – 15,2 kWh/100 km(2)

Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert für PEUGEOT 508 1.5 l BlueHDi 130 (96 kW): 3,5(3) CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 93(3)

Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert für PEUGEOT 508 1.5 l BlueHDi 130 EAT8 (96 kW): 3,5(3) CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 92(3)

Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert für PEUGEOT 508 HYBRID 1.6 l PureTech 180 (133 kW) und einem Elektromotor mit 110 PS (81 kW): 1,5 – 1,4(2) CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 35 – 32(2); Energieverbrauch: 15,3 – 14,3 kWh/100 km(2)

Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert für PEUGEOT 508 SW 1.5 l BlueHDi 130 (96 kW): 3,6(3) CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 94(3)

Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert für PEUGEOT 508 SW 1.5 l BlueHDi 130 EAT8 mit 102 PS (96 kW): 3,6(3) CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 94(3)

Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert für PEUGEOT 508 SW HYBRID 1.6 l PureTech 180 (133 kW) und einem Elektromotor mit 110 PS (81 kW): 1,6 – 1,4(2) CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 36 – 33(2); Energieverbrauch: 15,7 – 14,7 kWh/100 km(2)

(1) Die Energieverbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach der neu eingeführten “Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure” (WLTP) ermittelt. Die angegebenen Reichweiten und Werte stellen einen Durchschnittswert der jeweiligen Modellreihe dar. Sie können unter Alltagsbedingungen abweichen und sind von verschiedenen Faktoren abhängig, z.B. Ausstattung, gewählten Optionen, Bereifung, Außentemperatur, persönliche Fahrweise oder Streckenbeschaffenheit. Weitere Informationen zum offiziellen Energieverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen, gemäß amtlichem Messverfahren in der jeweils gültigen Fassung, können dem “Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch aller neuen Personenkraftwagenmodelle, die in Deutschland zum Verkauf angeboten werden” entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen kostenlos erhältlich ist oder über http://www.dat.de im Internet zum Download bereitsteht. Die Angaben wurden gemäß vorgeschriebenem Messverfahren in der jeweils aktuell geltenden Fassung ermittelt. Weitere Informationen zu den CO2-Effizienzklassen einschließlich der grafischen Darstellungen finden Sie hier: https://www.peugeot.de/energieeffizienzklassen.html

(2) Die Kraftstoff- bzw. Energieverbrauch und CO2-Emissionswerte wurden nach der neu eingeführten “Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure” (WLTP) ermittelt und werden zu Vergleichszwecken auch zurückgerechnet nach dem früheren NEFZ-Standard ausgewiesen. Aufgrund der realistischeren Prüfbedingungen fallen WLTP-Werte häufig höher aus als die nach NEFZ gemessenen Werte. Bitte beachten Sie, dass für die Bemessung von Steuern und ggf. anderen fahrzeugbezogenen Abgaben seit dem 1. September 2018 die nach WLTP ermittelten Werte als Berechnungsgrundlage herangezogen werden. Der Stromverbrauch und die Reichweite werden ausschließlich nach WLTP ausgewiesen und beziehen sich auf die ersten 100 Kilometer in Verbindung mit einer vollen Ladung der Batterie. Die angegebenen Reichweiten und Werte stellen einen Durchschnittswert der jeweiligen Modellreihe dar. Sie können unter Alltagsbedingungen abweichen und sind von verschiedenen Faktoren abhängig, z.B. Ausstattung, gewählten Optionen, Bereifung, Außentemperatur, persönliche Fahrweise oder Streckenbeschaffenheit. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoff- bzw. Energieverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem “Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen” entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen kostenlos erhältlich ist oder über http://www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist. Die Angaben wurden gemäß vorgeschriebenem Messverfahren in der jeweils aktuell geltenden Fassung ermittelt. Weitere Informationen zu den CO2-Effizienzklassen einschließlich der grafischen Darstellungen finden Sie hier: https://www.peugeot.de/energieeffizienzklassen.html

(3) Die Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach der neu eingeführten “Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure” (WLTP) ermittelt und werden zu Vergleichszwecken auch zurückgerechnet nach dem früheren NEFZ-Standard ausgewiesen. Aufgrund der realistischeren Prüfbedingungen fallen WLTP-Werte häufig höher aus als die nach NEFZ gemessenen Werte. Technische Daten des PEUGEOT 308 1.5 l BlueHDi 130 vorbehaltlich der abschließenden Homologation. Bitte beachten Sie, dass für die Bemessung von Steuern und ggf. anderen fahrzeugbezogenen Abgaben seit dem 1. September 2018 die nach WLTP ermittelten Werte als Berechnungsgrundlage herangezogen werden. Daher können für die Bemessung solcher Steuern und Abgaben andere Werte als die hier angegebenen gelten. Bitte wenden Sie sich an Ihren Vertragspartner, um die individuellen CO2-Emissionen nach WLTP für Ihr Fahrzeug zu erfahren, die für Ihre Kfz-Steuer herangezogen werden. Alle angegebenen Werte können je nach Ausstattung, gewählten Optionen und Bereifung variieren. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoff- bzw. Energieverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen, gemäß amtlichem Messverfahren in der jeweils gültigen Fassung, können dem “Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch aller neuen Personenkraftwagenmodelle, die in Deutschland zum Verkauf angeboten werden” entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen kostenlos erhältlich ist oder über http://www.dat.de im Internet zum Download bereitsteht. Die Angaben wurden gemäß vorgeschriebenem Messverfahren in der jeweils aktuell geltenden Fassung ermittelt. Weitere Informationen zu den CO2-Effizienzklassen einschließlich der grafischen Darstellungen finden Sie hier: https://www.peugeot.de/energieeffizienzklassen.html .

(4) Die angegebene Reichweite wurde anhand der WLTP Testverfahren bestimmt (VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151). Die tatsächliche Reichweite kann unter Alltagsbedingungen abweichen und ist von verschiedenen Faktoren abhängig, insbesondere von persönlicher Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Nutzung von Heizung und Klimaanlage sowie thermischer Vorkonditionierung.

Angaben gemäß den amtlichen Messverfahren.

Über PEUGEOT

PEUGEOT liefert als High End Generalist und als ein führender Mobilitätsanbieter in allen Bereichen der Fortbewegung modernste Technologien und passende Lösungen für alle Anforderungen heutiger Lebensstile. Zu dem Vollsortiment der Löwenmarke gehören Pkw und leichte Nutzfahrzeuge, Reisemobile und Scooter sowie Dienstleistungen wie der Fahrzeugverleih PEUGEOTRENT oder die PEUGEOT Professional Center für gewerbliche Kunden. In 160 Ländern vertreten, steht PEUGEOT mit einer markanten Designsprache und zukunftsweisenden e-Mobilität für eine erfolgreiche Symbiose aus Emotion und Umwelteffizienz.

