Umfassende Rechtsinformationen für Berater: DFPA veröffentlicht 5. PROBERATER Kompendium

Die Deutsche Finanz Presse Agentur DFPA (https://www.dfpa.info) hat die fünfte Ausgabe des Kompendiums PROBERATER „Regulierung als Chance“ – Wegweiser und Argumente zur Regulierung von Sachwertinvestments veröffentlicht. Herausgeber ist Dr. Dieter E. Jansen, Co-Herausgeber sind der Rechtsanwalt Volkhard Neumann, Helmut Schulz-Jodexnis von der Jung DMS & Cie. AG sowie die beiden Branchenverbände AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. und VOTUM Verband Unabhängiger Finanzdienstleistungs-Unternehmen in Europa e. V.

Hamburg, 27. Oktober 2021 – 2017 hatten namhafte Kapitalanlage- und Produktentwickler beschlossen, geeignete Aufklärung zu betreiben, um die Regulierungsmaßnahmen, die das Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) vorsieht, Anlagevermittlern und -beratern zu erläutern. Mit der PROBERATER-Initiative sollte der Finanzbranche die unbegründete Angst vor der Kapitalanlageregulierung genommen und vielmehr vermittelt werden, dass sie in Wirklichkeit ein Marketingtool für den Finanzvertrieb ist. Auf https://www.dfpa.info/proberater.html stehen alle fünf Ausgaben der PROBERATER-Broschüre kostenlos zum Download zur Verfügung.

Die PROBERATER 2021-Autoren schreiben unter anderem über das neue Gesetz über elektronische Wertpapiere (eWpG), das reformierte Vermögensanlagengesetz (VermAnlG) und die seit März dieses Jahres geltende Offenlegungsordnung. Verdichtete Fachinformationen auf 84 Seiten. “ PROBERATER ist zu einem äußerst wertvollen Rechtskompendium mit Kommentarcharakter geworden“, erklärt Dr. Dieter E. Jansen, Gründer und Herausgeber der Deutsche Finanz Presse Agentur DFPA.

Der Bundesverband Finanzdienstleistung AfW unterstützt als Mitherausgeber aktiv die Initiative PROBERATER. „Wir halten diese Initiative für äußerst wichtig, da sie dazu dient, den Allfinanzgedanken und die umfassende Finanzberatung durch unabhängige Berater und Vermittler zu unterstützen und wieder zu beleben. Das Vorhaben, im Rahmen der Initiative einen Wegweiser und Argumente durch die Regulierung zu bieten, entspricht unseren Vorstellungen“, sagt AfW-Vorstand Norman Wirth. Auch der VOTUM Verband Unabhängiger Finanzdienstleistungs-Unternehmen in Europa e. V. ist als Mitherausgeber aktiv in der PROBERATER-Initiative.

„Aus einer zaghaften Initiative ist inzwischen ein veritabler Faktor in der deutschen Sachwert-Platzierungsbranche geworden: PROBERATER. Doch ohne Partner geht es nicht!“, betont Herausgeber Dr. Jansen. „Dieses Kompendium, wie die vier Vorläufer, wären nicht ohne die erheblichen finanziellen Beiträge der PROBERATER-Partner möglich. Die Herausgeber bemühen sich, den Kreis der Partner zu vergrößern. Je größer das Budget, desto mehr Möglichkeiten gibt es, die Berater über die Regulierung zu informieren. Das nützt allen Anlageanbietern und dem ganzen „Vertrieb“, also der ganzen Branche. Es gibt also sehr gute Gründe, die PROBERATER-Initiative zu unterstützen. Auch über thematische Anregungen für die nächste Ausgabe freuen wir uns“, so Dr. Jansen.

Auf der DFPA-Website erhalten Rechtsanwälte nun erstmals die Möglichkeit, laufend Beiträge zu PROBERATER-Themen zu veröffentlichen.

Über die Deutsche Finanz Presse Agentur DFPA:

Die Deutsche Finanz Presse Agentur DFPA mit Sitz in Hamburg ist der unabhängige Branchenbeobachter und der verlässliche Lieferant für alle News, die Finanzdienstleister, Berater und Vermittler wissen müssen. Die Fachredaktion wertet täglich mehr als 3.200 Nachrichtenquellen aus und stellt diese den Nutzern der DFPA zur Verfügung.

Die von Dr. Dieter E. Jansen 2014 gegründete DFPA ist der Nachrichtenservice für die Finanz-, Kapitalanlage- und Investmentbranche und bietet Fach-Informationen über Märkte und Recht, Produkte und Akteure. Die DFPA bietet alle relevanten Informationen und Nachrichten der Finanz- und Investmentbranche auf einen Blick und ist die feste Institution für Finanznachrichten der Praktiker.

Mit der Öffnung der DFPA 2017 für Berater, Vermittler und den Anbietern von Finanz- und Kapitalanlage-Produkten steigen Reichweite und Nutzerzahlen, was interessante Werbemöglichkeiten nicht nur für Finanzdienstleister, Banken, Vertriebe und Initiatoren ermöglicht, sondern auch für Unternehmen, die eine anspruchsvolle und kaufkräftige Zielgruppe ansprechen möchten.

