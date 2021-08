Überzeugend in Klang und Komfort: Philips Monitore präsentiert leichte Headsets für Gamer

Amsterdam, 4. August 2021 – Was zeichnet einen guten Gamer aus? Sicherlich seine Reaktionsgeschwindigkeit und sein Spielverständnis. Wer aber angesichts immer komplexerer Battle-Royale-Games, Action-Rollenspiele und MMORPGs mehr als einfach nur „gut“ sein möchte, braucht auch ein optimales Gaming-Setup. Ganz wichtig dabei: ein in jeder Hinsicht passendes Headset, zum Beispiel eines der Marke Philips von MMD. Das Unternehmen präsentiert leicht und komfortabel zu tragende Modelle, die mit kristallklarem Klang und leistungsstarkem Mikrofon in jeder Session überzeugen – und übrigens auch im Office eine gute Figur machen.

Philips Monitore ist bekannt für technische Expertise und eine enge Ausrichtung am konkreten Bedarf der Nutzerinnen und Nutzer. Auch bei seiner ersten Headset-Serie im Gaming-Portfolio macht der Anbieter da keinen Unterschied. Leichtes Over-Ear-Design, verstellbare Kopfbügel sowie weiche Polster für einen optimalen Sitz und langen Tragekomfort – das sind die neuen Modelle Philips TAGH301BL und Philips TAGH401BL.

„Wir freuen uns, unsere ersten Gamer-Headsets vorstellen zu können“, so Cesar Reyes Acosta, Produktmanager von MMD für die EU-Region. „Steckt nicht in fast jedem von uns ein Gamer? Wir glauben fest daran. Deshalb möchten wir auch für alle Anforderungen Modelle anbieten, die jede Gaming-Session mit Qualität und Komfort aufwerten, so wie es unsere Monitore bereits tun.“

Philips TAGH301BL: aufregender Klang und leichter Tragekomfort im Paket

Das Philips TAGH301BL ist ein kabelgebundenes Headset, das sich durch seine einzigartige Kopfbügelkonstruktion für einen individuellen, bequemen Sitz auszeichnet. Zusätzlich bietet es mit seinen weichen Innenpolstern sowie seiner sich kühl anfühlenden PU-Ohrmuscheln einen längeren Tragekomfort. Und mit einem Gewicht von nur 211 Gramm ist es herrlich leicht obendrein!

Für eine einfache Handhabung ist das Headset mit einem 1,8 m langen Kabel inklusive universellen 3,5-mm-Stecker ausgestattet. Hinzu kommen die leicht zugängliche Multifunktionsfernbedienung (mit Stummschalter) und ein klar klingendes Mikrofon für höchste Ansprüche.

Dank der 40-mm-Neodym-Lautsprechertreiber in jeder Ohrmuschel ist ein exzellenter, verzerrungsfreier Sound mit satten, kräftigen Bässen garantiert. Das geschlossene Design sorgt für eine hervorragende Schallisolierung. So können sich die Gamer auch in lauter Umgebung voll und ganz auf ihre Welt konzentrieren.

Philips TAGH401BL: immersiver 3D-Sound trifft auf Komfort und Funktionalität

Das Headset Philips TAGH401BL ist genau das Richtige für alle Gamer, die sich und ihr Spiel weiter optimieren möchten. Allein der Sound (Dirac HD/3D-Technologie) ist mit seiner außergewöhnlichen Klangqualität und einer präzisen räumlichen Positionierung ein echtes Erlebnis (Feature für Windows PC User, die die 3D- und HD-Technologie nach der Installation direkt über die Fernbedienung steuern können). Zudem helfen exakt ausbalancierte Lautsprecher in vielen Spielen dabei, nicht vom Gegner überrascht zu werden.

„Dirac Audiolösungen heben jede Gaming-Session auf eine völlig neue Ebene. Klänge, die zuvor verloren gingen, sind nun präsent und präzise um den Gamer herum platziert. Ganz so, als ob sie real wären“, erläutert Lars Isaksson, Dirac VP of Headphone & Streaming Audio. „Bei der Entwicklung dieser Gaming-Headsets haben wir eng mit MMD zusammengearbeitet. Das Ergebnis kann sich absolut hören lassen. Denn herausgekommen ist ein realistischer, immersiver Sound, der den Unterschied zwischen einem gewöhnlichen und einem außergewöhnlichen Spielerlebnis ausmacht. Wir freuen uns auf eine Fortsetzung dieser Kooperation.“

Der Philips TAGH401BL wiegt nur 250 Gramm, hat einen verstellbaren Kopfbügel für den optimalen Sitz und langen Tragekomfort und überzeugt dank weicher Polster und Ohrmuscheln aus kühlendem PU Memory Foam. Das Headset verfügt über markante weiße Lichtstreifen auf beiden Seiten und ermöglicht außerdem ein kompaktes Zusammenklappen in mehrere Richtungen.

Das 2,5 m lange Kabel schließt mit einem USB-2.0-Stecker für intuitive Konnektivität ab und verfügt über eine Inline-Fernbedienung zur Regulierung der Lautsprecherlautstärke und zum Stummschalten des Mikrofons. Über die Inline-Steuerung kann beim Surround-Sound ganz einfach zwischen Stereo, 3D und HD gewählt werden. Auch plötzliche laute Zwischensequenzen gehören der Vergangenheit an, da sich die Lautstärke mit dem Inline-Regler umgehend anpassen lässt.

Die Headsets Philips TAGH301BL und Philips TAGH401BL sind ab sofort zu einem Preis (UVP) von 32,90 EUR / 35,90 CHF beziehungsweise 52,90 EUR / 59,90 CHF erhältlich.

Produktdetails Philips TAGH301BL: https://www.download.p4c.philips.com/files/t/tagh301bl_00/tagh301bl_00_pss_deude.pdf

Produktdetails Philips TAGH401BL: https://www.download.p4c.philips.com/files/t/tagh401bl_00/tagh401bl_00_pss_deude.pdf

Weitere Informationen zu den Philips Monitoren: www.philips.com/monitors

Über MMD

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. („MMD“), registriert in den Niederlanden, mit Hauptsitz in Amsterdam, ist ein hundertprozentiges Unternehmen von TPV Technology Limited („TPV“), einem der weltweit führenden Hersteller von Monitoren und LCD-Fernsehern.

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. („MMD“) vermarktet und verkauft weltweit exklusiv LCD-Bildschirme der Marke Philips unter der Markenlizenz von Koninklijke Philips N.V. Durch die Kombination des Markenversprechens von Philips mit der Fertigungskompetenz von TPV bei Displays nutzt MMD einen schnellen und zielgerichteten Ansatz, um innovative Produkte auf den Markt zu bringen.

https://mmdmonitors.com/

