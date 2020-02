Übergrössen Schuhe in allen Variationen bei schuhplus

Große Auswahl bei schuhplus an verschiedenen Farben und Materialien

schuhplus ist ein echtes Paradies für Damen und Herren mit einer Schuhgröße jenseits der Norm. In dem umfangreichen Webshop des Unternehmens stehen Damenschuhe in den Größen 42 bis 46 und Herren Schuhe in 46 bis 54 in vielfältigen Looks zur Verfügung. Alle Modelle werden sorgfältig ausgesucht und können hinsichtlich Design, Komfort und Qualität auf ganzer Linie überzeugen. Darüber hinaus bietet schuhplus einen erstklassigen Kundenservice und eine schnelle Lieferung. Die bestellten Schuhe werden noch am gleichen Tag verschickt, sodass sie zeitnah an Ihrem Bestimmungsort ankommen. Bei Fragen können sich die Kunden an das freundliche Service-Team von schuhplus wenden. Alternativ gibt es auch drei stationäre Fachgeschäfte, in denen die Kunden die Schuhe direkt vor Ort kaufen können. Diese befinden sich in Dörverden, Kaltenkirchen und im Saterland.

Große Auswahl bei schuhplus an verschiedenen Farben und Materialien

Da jeder einen anderen Geschmack hat, präsentiert schuhplus seinen Kundinnen und Kunden ein breit gefächertes Angebot an ganz verschiedenen Übergrössen Schuhen, die sich beispielsweise hinsichtlich Ihres Materials oder Ihrer Farbe unterscheiden. Auch die Verschlussart variiert. Um schnell die passenden Schuhe für den individuellen Bedarf zu finden, können die praktischen Suchfilter im Webshop genutzt werden. Sie erleichtern die Auswahl ungemein und machen langes Suchen überflüssig.

Elegante Business Übergrössen Schuhe für Damen und Herren bei schuhplus

Die Herren der Schöpfung finden bei schuhplus hochwertige Lederhalbschuhe in gedeckten Farben, wie Schwarz und Dunkelbraun, die sich hervorragend mit einem stilvollen Anzug oder mit einer Kombination aus Jeans und Hemd kombinieren lassen. Damen mit großen Füßen können hingegen zu klassischen Pumps greifen und ihren Business-Look mit einem Paar eleganten Stiefeletten mit Absatz ergänzen. Frauen, die flache Schuhe bevorzugen, sind hingegen mit den extragroßen Ballerinas oder Slippers gut beraten.

Übergrössen Schuhe für stylische Freizeit-Outfits

Für den gemütlichen Stadtbummel, den Nachmittag mit der Familie oder das Treffen mit Freunden stehen ebenfalls jede Menge stylische Übergrössen Schuhe in lässigen Designs zur Verfügung. Dazu gehören beispielsweise die coolen Boots aus dem schuhplus Webshop, die sich mal rockig, mal klassisch elegant und mal kunterbunt zeigen. Hinzu kommen sportive Sneakers und coole Mokassins, die ganz ausgezeichnet zu einem urbanen Outfit passen.

Übergrössen Schuhe für die sportliche Betätigung

Nicht nur der Schuhkauf ist für Damen und Herren mit großen Füßen oft ein Problem. Auch Inlineskates und Schlittschuhe gibt es in vielen Läden nur in Standardgrößen. Deswegen hat schuhplus auch diese Modelle in sein Sortiment integriert. Außerdem bietet der Webshop eine breite Auswahl an bequemen und robusten Outdoor- und Trekkingschuhen sowie jede Menge Sportschuhe zum Laufen oder für das Fitnessstudio.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

Kontakt

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 8909080

04234 8909089

presse@schuhplus.com

https://www.schuhplus.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.