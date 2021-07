TwistFlush -die neue Spültechnik von Villeroy und Boch

Wasser sparen mit Wirbelkraft

Die neue WC Spülung TwistFlush von Villeroy und Boch, garantiert ein perfektes Spülergebnis und ist zudem äußerst wassersparend. Mit der physikalischen Kraft des Wasserwirbels reinigt TwistFlush hygienisch und sauber. Dieser Wasserwirbel bespült nahezu die komplette Innenfläche der Toilette und reißt mit seiner Kraft die Verunreinigungen mit sich. TwistFlush kann somit mit wenig Spülwasser eine effiziente Reinigung durchführen. Dadurch sparen Sie mit jeder Spülung kostbares Wasser.

Kraftvoll und sparsam

Mit maximaler Wirbelkraft bei gleichzeitig geringem Wasserverbrauch spült TwistFlush fast alles weg. Ein einmaliges Spülen sorgt fast immer für vollständige Sauberkeit im WC. Somit entfällt das Nachspülen und es können bis zu 19.700 Liter Wasser pro Jahr* gespart werden. Dies schont die wichtige Ressource Wasser und sorgt für einen umweltbewussten Lebensstil.

WC-Bürstenfreie Zukunft

An den extraglatten Wänden des konisch geformten Beckens bleibt kaum etwas haften. Den Rest erledigt die starke Spülung. Somit wird die WC-Bürste nahezu überflüssig und es wird für ein extra Plus an Hygiene gesorgt.

Keine Chance für Schmutz und Keime

Das spülrandlose WC-Becken und die innovative CeramicPlus Beschichtung erleichtern die Reinigung. Für noch mehr Sauberkeit und um 99,9 % reduziertes Bakterienwachstums kann zusätzlich noch die AntiBac Oberflächenveredelung mit antibakteriellen Silberionen gewählt werden.

Spritzfrei und flüsterleise

Bei TwistFlush geht jeder Tropfen Wasser in die Spülung, nicht über das WC-Becken hinaus. Somit ist eine kräftige Reinigung ohne Kompromisse garantiert. Zusätzlich wird die Entstehung von Aerosolen vermindert. Ein weitere Vorteiler der TwistFlush Technik: Diese arbeitet deutlich leiser als eine herkömmliche WC Spülung und sorgt dadurch für angenehme Ruhe am Tag und in der Nacht.

Die innovative Spültechnologie ist für alle WCs der neuen Kollektion Subway 3.0 von Villeroy & Boch erhältlich.

*4-Personen-Haushalt, im Vergleich zu einer konventionellen 6-Liter-Spülung. Durchschnittliche Nutzung: 5 x pro Tag / pro Person, basierend auf Angaben des Umweltbundesamtes Deutschland.

Bildquelle: Villeroy & Boch