TÜV Rheinland: Gewohnheiten für mehr Sicherheit bei der Arbeit fördern

Desinfektion hat viele Facetten: Unsachgemäße Anwendung in öffentlichen und medizinischen Einrichtungen gefährdet die Gesundheit Nesselwang, 6. August 2020 - Gemäß Aussagen des Bundesministeriums für Gesundheit - basierend auf einer Studie des Robert-Koch-Instituts - erkranken jährlich in Deutschland 400.000-600.000 Patienten an Krankenhausinfektionen. Andere Schätzungen gehen sogar weit darüber hinaus. Diese Infektionen können durch korrekte Hygienemaßnahmen zum Teil vermieden werden. Die hygienisch einwandfreie Durchführung der Raumdesinfektion in...