Tu, was du tun musst, und tu es mit Liebe – Einblicke in die Parapsychologie

Ueli Leuthold erklärt in “Tu, was du tun musst, und tu es mit Liebe”, was die Leser über ihr Leben, dessen Sinn und das, was nachher kommt, noch lernen können.

Es gibt mittlerweile unzählige Berichte von Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen mit einer anderen Seite der Welt. Wer ein Interesse an Themen wie Nahtoderlebnissen, Lebenszeichen von Verstorbenen an Hinterbliebene und Erinnerungen von Kleinkindern an ihr früheres Leben, der kann sowohl in Büchern als auch im Internet eine Menge an Informationen und Berichten finden. Es gibt viele Menschen, die über Kontakte zu Verstorbenen über Medien, zuverlässige Rückführungen in frühere Leben und ins Leben zwischen zwei Inkarnationen, außerkörperliche Reisen mit der Seele, Geistheilungen und Kontakte mit Naturwesen berichten.

Alle diese Berichte liefern laut “Tu, was du tun musst, und tu es mit Liebe” von Ueli Leuthold jeweils nur von einem Thema her ein Bild einer anderen Seite der Welt. Trotzdem stimmen sie in den Grundzügen überein. Darum werden sie in diesem neuen Buch zu einem knappen, leicht verständlichen und übersichtlichen Gesamtbild jener anderen Seite der Welt und ihrer Bedeutung für das menschliche Leben zusammengefasst. Wer sich also Zeit und Mühe sparen will, aber trotzdem grundlegende Informationen rund um parapsychologische Themen haben möchte, der ist mit dem Lektüre dieses Buches gut beraten.

“Tu, was du tun musst, und tu es mit Liebe” von Ueli Leuthold ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-17249-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

https://tredition.de

