TS Treppenlifte® Stuttgart: 5 überzeugende Gründe für einen gebrauchten Treppenlift!

Mit einem gebrauchten Treppenlift kann man Geld sparen, und die Umwelt schonen. Doch macht es auch wirklich Sinn oder spart man am falschen Ende? Die wichtigsten Antworten dazu lesen Sie hier!

Bei der Suche nach dem perfekten Treppenlift, kann es dem ein oder anderen schon mal die Sprache verschlagen. Die Preise sind hoch – trotz eventuellem Zuschuss.

Spezialanfertigungen für kurvige, gewendelte oder auch Podesttreppen sind sehr kostenintensiv.

Schnell kommt man auf die Idee nach Gebrauchtware zu schauen, doch hin und wieder kommt dabei ein Gefühl der Unsicherheit auf. Ist die Qualität dann nicht viel schlechter? Was wenn der Treppenlift kaputt geht? Gibt es eine Garantie oder Gewährleistung? Die wichtigste Frage stellt sich dabei von selbst: Wo kaufe ich ihn am besten?

TS Treppenlifte bietet gebrauchte Lifte an und nennt im folgenden wichtige Gründe, warum ein Neukauf nicht unbedingt nötig ist. Unter den vielen Angeboten ist die Wahrscheinlichkeit, dass für Ihre Treppe der richtige Lift vorrätig ist, gar nicht so gering.

Die besten 5 Gründe, wieso Sie sich für einen gebrauchten Treppenlift entscheiden sollten:

1. Effektiv Geld sparen

Neue Treppenlifte kosten ungefähr 3.500EUR bis 10.000EUR. Das ist natürlich immer abhängig von Ihrer Treppe. Gebraucht kann man einen solchen Lift schon ab 1.000EUR oder sogar weniger finden. Je nachdem, wo man kauft, also bei Privatpersonen oder Händlern, wird man auch nochmal einen Preisunterschied feststellen können. Die günstigsten Angebote findet man wahrscheinlich bei Privatverkäufern, allerdings ohne Absicherung und Einbau. Bei Händlern hingegen, wie TS Treppenlift, die gebrauchte Treppenlifte erneut anbieten, werden die Preise etwas höher ausfallen. Dafür erhält man aber auch mehr Gegenleistung.

Egal für welchen Anbieter Sie sich entscheiden, es wird günstiger als ein neuer Treppenlift!

2. Qualitätskontrolle und Garantie sind inklusive

Aber wo kaufe ich jetzt? Bei Privatanbietern zu kaufen hat ganz einfach den Vorteil, dass man dort das meiste Geld spart. Es gibt sehr gute Angebote, die meisten weit unter 1000EUR. Das Ganze hat allerdings einen Haken: Man ist nicht abgesichert, falls der Treppenlift kaputt gehen sollte.

Anders läuft das bei Treppenlift-Händlern ab, die ihre Gebrauchtware anbieten. Dort wird der Artikel geprüft und bei Bedarf werden Teile erneuert oder ausgetauscht. Dadurch erhält man eine Garantie auf den Lift. Wenn jetzt also etwas kaputt geht, können Sie sich einfach an den Händler wenden. Da muss man jetzt selbst abwägen ob man bereit ist ein Risiko einzugehen und so wenig wie möglich bezahlt, oder ob man lieber auf Nummer sicher geht und ein kleines bisschen mehr ausgibt.

3. Gebrauchte Treppenlifte stehen den neuen Modellen in nichts nach

Durch die Qualitätsüberprüfung der Lifte durch die Firmen und Händler, wird sichergestellt, dass das Gerät einwandfrei funktioniert. Und damit tut er nämlich genau das wie jeder andere, den man neu erwerben könnte. Ein kleiner und netter Nebeneffekt ist außerdem, dass Sie der Umwelt etwas Gutes tun. Anstatt einen neuen Treppenlift produzieren zu lassen, verwenden Sie einen neuwertigen, aber gebauchten wieder.

4. Unterstützt die Versicherung auch den Kauf von Gebrauchtware?

Wenn Sie Anspruch auf einen Zuschuss bekommen haben, dann trifft dieser auch auf den Kauf eines bereits genutzten Treppenlifts zu. Diese Unterstützung der Pflegekasse kann bis zu 4.000EUR pro Person betragen. Sie werden also nicht in Ihrer Entscheidungsfreiheit durch Versicherungsgelder eingeschränkt und können auf Unterstützung bauen.

5. Mit TS Treppenlift den richtigen gebrauchten Lift finden

Um den perfekten Treppenlift zu finden, muss man heute beinahe nur noch den Laptop aufklappen.

Wichtig ist es dabei nach verifizierten Händlern und Herstellern zu schauen.

Bei TS Treppenlift sind sie in guten Händen. Ein telefonisches erstes Beratungsgespräch mit anschließender Vor-Ort-Beratung und einem kostenfreien, unverbindlichen Angebot haben Sie auch die Möglichkeit die Preise von neuen, gebrauchten oder gar gemieteten Liften zu vergleichen.

Fazit

Zum Schluss kann man also sagen, dass es sehr wenige Gründe gibt, weshalb man einen neuen Treppenlift bevorzugen sollte. In manchen Fällen geht es leider nicht anders, wenn man z.B. eine sehr komplizierte Treppe hat, oder den gebrauchten Lift anpassen lassen müsste, denn das kann auch ziemlich teuer werden.

Bei dem Kauf eines gebrauchten Treppenlifts bei einem Händler kann man aber grundsätzlich nichts falsch machen. Wenn man sich für einen Privatanbieter entscheidet, kann man auch wahre Glücksgriffe tätigen, aber grundsätzlich ist eher davon abzuraten, da sie am Ende eventuell noch mehr Geld investieren müssen, falls dieser kaputt geht. Melden Sie sich bei TS Treppenlifte, telefonisch, schriftlich oder über unsere Formularanfragen. Wir melden uns umgehend bei Ihnen und wir werden sicher das Richtige für Sie finden!

