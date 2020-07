Trustwave launcht weltweit neues Channel Partner-Programm

Spezielles Partner-Programm für steigenden Bedarf nach fortschrittlichen Cybersecurity-Lösungen

Chicago/Frankfurt a.M., 09. Juli 2020 – Mit PartnerOne startet Trustwave ein neues Channel Partner-Programm, das darauf abzielt, in Zusammenarbeit mit strategischen Technologie- und Lösungsanbietern moderne Cybersecurity-Produkte und -Services anzubieten. Damit reagiert Trustwave auf das weltweit gestiegene Interesse an Threat Detection and Response-Lösungen.

“In Bezug auf Chancen und potenzielles Wachstum zählt Cybersecurity zu den Spitzenmärkten für den Channel, da sich Unternehmen aller Branchen im Rahmen von digitalen Transformationsinitiativen mit Cyberkriminalität auseinandersetzen”, sagt Suzanne Swanson, Vice President of Global Partners bei Trustwave. “Wir haben einiges investiert und engagieren uns mit unserem globalen Programm dafür, dass unsere Partner optimal positioniert sind, um Technologien und Dienstleistungen sowie Fachwissen und operative Unterstützung erfolgreich vermarkten zu können, wenn Sicherheitsbedrohungen und folglich Kundenanforderungen entstehen.”

Trustwave PartnerOne vereint führende Cybersecurity-Technologien und -Services mit entscheidendem Vertriebs-, Marketing- und operativem Support in einem Programm, das darauf ausgerichtet ist, den Wettbewerbsvorteil zu steigern, einen besonderen Kundennutzen zu schaffen und die Umsatzmöglichkeiten zu maximieren. Zur Förderung des Marktwachstums für Trustwave-Produkte und -Services, wird das Programm über ein neues Two-Tier-Distributions- und Empfehlungsmodell bereitgestellt.

Die Vorteile von PartnerOne:

– Neue Umsatzmöglichkeiten – Mit Trustwave Managed Threat Detection and Response können Channel Partner ihr Angebot an Security-Produkten erweitern und erhalten so neue Einnahmequellen. Diese Dienste nutzen das globale Netzwerk der Security Operation Centers (SOCs) von Trustwave, und das Trustwave SpiderLabs Security-Team, um proaktives Threat Hunting, Sicherheitstests, digitale forensische Untersuchungen und die sofortige Beseitigung von On-Premises- oder Cloud-Bedrohungen durchzuführen.

– Zugang zu leistungsstarken Data Protection-Produkten – Trustwave DbProtect und Trustwave Secure Email Gateway bieten Vertriebspartnern die Möglichkeit, fortschrittliche Lösungen für den Schutz, die Policy-Kontrolle und das Compliance-Management für Datenbanken und E-Mails zu vertreiben.

– Maßgeschneiderte Marketingkampagnen zum Aufbau von Pipelines – Trustwave bietet Co-Branding und vorgefertigte Marketingkampagnen auf Basis der Partnerbedürfnisse am lokalen Markt an. Die Partner haben Zugriff auf Präsentationsdecks, E-Mail-Vorlagen sowie Case Studies und können gemeinsame Webinare mit Trustwave-Sicherheitsexperten veranstalten, um die Nachfrage zu erhöhen.

– Wettbewerbsdifferenzierung durch branchenführende Services – Channel Partner können ihre Wettbewerbsvorteile ausbauen, indem sie Consulting- und Professional Services, robuste Sicherheitstests oder Trustwave Managed Detection and Response-Dienste auf EDR-Lösungen (Endpoint Detection and Response) und über öffentliche Clouds anbieten, um die Investitionen der Kunden zu maximieren.

– Neues, intuitives Portal zur zentralisierten Steuerung – Ein User Interface bietet Partnern eine umfassende Übersicht und selbst zu verwaltende Funktionen, um Dienstleistungen und Ressourcen nach Bedarf zu skalieren, Marketingkampagnen zu verwalten, Performance-Metriken grafisch darzustellen sowie eine Verbindung zu Sales- und Customer Resource Management (CRM)-Plattformen von Drittanbietern herzustellen.

– Starke Verkaufsförderung und -unterstützung – Trustwave unterstützt Vertriebspartner während des gesamten Verkaufszyklus mit Sales-Expertise, intensiven Trainings und dem Zugriff auf regionale Sicherheitsexperten, um Geschäfte abzuschließen und Kundenbeziehungen zu fördern.

Partner-Statements

Für die globale Wachstumsstrategie von Trustwave werden Partner immer wichtiger. Im letzten Jahr haben sich die Kundenbuchungen der Partner mehr als verdreifacht, und Trustwave hat neue Managed Security-Angebote mit Palo Alto Networks, Microsoft, Netskope und anderen Technologieanbietern eingeführt.

“Unsere Partnerschaft mit Trustwave hat unserem Trusted Advisor-Netzwerk erstklassige, umfassende Sicherheitslösungen zur Verfügung gestellt, die in der heutigen Welt aufgrund des Mangels an IT-Talenten und der zunehmenden Anzahl von Angriffen während der jüngsten globalen Gesundheitskrise wichtiger denn je sind”, sagte Drew Lydecker, Präsident und Mitbegründer von AVANT. “Mit der Einführung von Trustwave PartnerOne versetzt Trustwave die AVANT Trusted Advisors in die Lage, Kunden bei der Bewältigung der einzigartigen Sicherheitsbedrohungen und Schwachstellen moderner Unternehmen zu unterstützen und Lösungen für sofortige und langfristige Sicherheitsbedürfnisse anzubieten, die mit einer solchen Expertise, Skalierung und Breite von diesen alleine einfach nicht zu realisieren sind.”

“Die Zusammenarbeit mit dem richtigen Security Provider, der über fortschrittliches Know-how und eine echte globale Reichweite verfügt, ist in diesem hart umkämpften Markt ein großer Vorteil”, erklärte Karl Soderlund, Senior Vice President of Worldwide Channel Sales bei Palo Alto Networks. “Trustwaves Verpflichtung gegenüber den Partnern, erstklassige Angebote und die Ressourcen zur Skalierung und schnellen Anpassung an Kundenanforderungen bereitzustellen, ist das, was sie auszeichnet.”

Das Trustwave PartnerOne Channel-Programm ist ab sofort verfügbar. Für weitere Informationen oder zum Beitritt besuchen Sie https://www.trustwave.com/partners

Trustwave ist ein führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen und Managed Security Services mit dem Fokus auf Threat Detection and Response. Der Security-Experte unterstützt weltweit Unternehmen bei der Bekämpfung von Cyberkriminalität, beim Schutz von Daten sowie bei der Minimierung von Sicherheitsrisiken. Mit einem umfassenden Portfolio an Managed Security Services, Security-Tests, Beratung, Technologielösungen und Cybersecurity-Schulungen hilft Trustwave Unternehmen dabei, die digitale Transformation sicher zu meistern. Trustwave ist ein Singtel-Unternehmen und der globale Sicherheitszweig von Singtel, Optus und NCS mit Kunden in 96 Ländern.

