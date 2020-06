Trustwave erhält Champion-Auszeichnung im PUR-Bereich Managed Security Services

techconsult-Studie “Professional User Rating: Managed Services”

Chicago/Frankfurt a.M., 22. Juni 2020 – In der Studie “Professional User Rating (PUR): Managed Services” des Analystenhauses techconsult hat Trustwave die Spitzenposition in der Kategorie Managed Security Services (MSS) eingenommen. Insgesamt beurteilten 313 Anwenderunternehmen die Anbieter in dieser Rubrik. In den bewerteten Dimensionen Company und Service Rating setzte sich Trustwave gegenüber den anderen Teilnehmern durch und schnitt in allen 15 Kategorien am besten ab.

Die Darstellung der Bewertung und Positionierung der teilnehmenden Serviceanbieter erfolgt in dem zweidimensionalen Diamanten-Diagramm. Je höher ein Anbieter in diesem Diamanten positioniert ist, desto besser sein Rating. Als Voraussetzung für die Gesamtpositionierung muss das teilnehmende Unternehmen in beiden Dimensionen eine entsprechende Bewertung erhalten haben. Die erste Dimension, das Company Rating, beinhaltet Kriterien, die sich auf das Unternehmen und seine Aufstellung im Markt beziehen. Die zweite Dimension, das Service Rating, bezieht sich auf Service-Aspekte. “Trustwave liegt in sämtlichen Kategorien vor allen Mitbewerbern und erhielt insbesondere für die Servicequalität und den Servicenutzen exzellente Bewertungen”, sagt Ercan Hayvali, Analyst bei techconsult.

Einblick in die Trustwave-Studienergebnisse

Trustwave ist in der Spitze des techconsult-Diamanten positioniert. Diese Platzierung ergibt sich aus dem Company und Service Rating in der Kategorie Managed Security Services. Ersteres umfasst unter anderem Bewertungskriterien wie Support (90 Punkte), Innovationsfähigkeit (88,9 Punkte) und Anbieterloyalität (91,1 Punkte). Bezüglich des Supports konnte Trustwave besonders überzeugen und sich mit einem Unterschied von 11,1 Punkten deutlich vom Zweitplatzierten absetzen. Auch beim Service Rating erzielte Trustwave erstklassige Ergebnisse. So wurde etwa die Implementierungsphase mit einem Indexwert von 92,5 und der Servicenutzen sowie die Serviceloyalität und Bezugsempfehlung mit je 90 Punkten bewertet.

“Wir freuen uns sehr über das positive Kundenfeedback und die Auszeichnung mit dem Champion-Award, da Deutschland ein äußerst wichtiger Markt für uns ist. Besonders erfreulich ist, dass die techconsult-Studie die Schnittstelle von Kundenservice und Produktinnovation betrachtet. In beiden Bereichen ganz oben zu stehen, zeigt deutlich, dass es sich lohnt, eng mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten und gleichzeitig marktführende Threat Detection- und Response-Services anzubieten”, sagt Barry O”Connell, General Manager EMEA bei Trustwave. “Dennoch ruht sich unser Team nicht auf seinen Lorbeeren aus. Wir bieten unseren Kunden weiterhin die bestmögliche Unterstützung bei der Identifizierung, Abwendung und Reaktion auf Bedrohungen.”

Weitere Informationen zur Studie erhalten Sie unter https://www.trustwave.com/de-de/resources/library/documents/techconsult-studie-pur-msp-champion-auszeichnung-fuer-trustwave/

Als führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen und Managed Security Services unterstützt Trustwave weltweit Unternehmen bei der Bekämpfung von Cyberkriminalität, beim Schutz von Daten sowie bei der Minimierung von Sicherheitsrisiken. Mit einem umfassenden Portfolio an Managed Security Services, Security-Tests, Beratung, Technologielösungen und Cybersecurity-Schulungen hilft Trustwave Unternehmen dabei, die digitale Transformation sicher zu meistern. Trustwave ist ein Singtel-Unternehmen und der globale Sicherheitszweig von Singtel, Optus und NCS mit Kunden in 96 Ländern.

Kontakt

Trustwave Germany GmbH

Steve Fiore

The Squaire 12

60549 Frankfurt am Main

+1 312-470-8662

sfiore@trustwave.com

https://www.trustwave.com/de-de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.