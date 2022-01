TrustRadius prämiert BlackLine erneut zum „Best of“ in der Financial Close Automation

Als eine der führenden Softwarelösungen zur Automatisierung des Rechnungswesens wird BlackLine auf der Software-Bewertungsplattform TrustRadius für die gute Zusammenarbeit mit den Nutzern sowie für herausragende Software-Funktionen ausgezeichnet

Frankfurt Main/ Los Angeles, 27. Januar 2022 – BlackLine hat bei den zweiten jährlichen Best of Finance Software Awards, die von der B2B-Softwarebewertungsplattform TrustRadius verliehen werden, jeweils den ersten Platz in zwei Finanzabschlusskategorien (Best Relationship und Best Feature Set) belegt.

Die Auszeichnungen von TrustRadius bauen auf unabhängigen Bewertungen von B2B-Technologieprodukten auf, die ausschließlich auf Kundenfeedback basieren. BlackLine erhielt den Best Relationship Award, der in diesem Jahr erstmals vergeben wurde. Dieser Award zeichnet Unternehmen aus, die ihren Kunden exakte Anweisungen für die Implementierung liefern, dafür sorgen, dass Versprechen des Vertriebs und des Marketings zuverlässig eingehalten werden und einen ROI bieten, der die Anschaffung der Software rechtfertigt. Mit der Auszeichnung Best Feature Set werden Unternehmen mit herausragenden Lösungen und Funktionen gewürdigt, die ihre Anwender über das übliche Maß hinaus begeistern.

„Die Auszeichnungen für das Best Feature Set und das Best Relationship sind ein Beweis für die führende Position von BlackLine in der Automatisierung von Finanzabschlüssen“, sagt Megan Headley, VP of Research bei TrustRadius. „Die Prüfer stellten die Funktionen für den Abgleich, die flexiblen Regeln, das Datenmanagement und die Berichtsfunktionalität der Cloud-Plattform ebenso heraus, wie den hervorragenden Kundenservice, den BlackLine seinen Kunden weltweit bietet“.

Jeden Monat nutzen mehr als eine Million Kunden für B2B-Technologie, davon mehr als 50 Prozent aus Großunternehmen, die verifizierten Bewertungen auf TrustRadius.com, um fundierte Kaufentscheidungen zu treffen.

„Nicht alle Produkte sind gleich, und auch nicht alle Technologiekäufer“, sagte Vinay Bhagat, CEO von TrustRadius. „Deshalb sind wir bei TrustRadius immer auf der Suche nach neuen Wegen, um Einkäufern zu helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Durch die Herausstellung von Produkten und Lösungen wie BlackLine, die über erstklassige Funktionen verfügen und die Erwartungen an den Kundenservice übertreffen, können wir Unternehmen helfen, sich beim Kauf von Produkten zu orientieren, um ihre individuellen Bedürfnisse zu erfüllen.“

BlackLine wurde das zweite Jahr in Folge von TrustRadius mit den Best of Finance Software Awards ausgezeichnet, nachdem es in allen Kategorien für den Finanzabschluss (Kundenbetreuung, Benutzerfreundlichkeit und Funktionsumfang) im Jahr 2021 gewonnen hat.

„Wir sind bestrebt, langfristige Beziehungen zu unseren Kunden aufzubauen und sie bei jedem Schritt auf ihrem Weg zur digitalen Transformation im Finanzwesen zu unterstützen. Durch die Automatisierung und Modernisierung ihres Finanz- und Rechnungswesens mit BlackLine haben sie mehr Kapazitäten, um sich auf ihre dringendsten Aufgaben zu konzentrieren“, sagt Marc Huffman, CEO von BlackLine. „Wir sind stolz, von unserer Anwendergemeinschaft geschätzt zu werden und freuen uns über die Anerkennung von TrustRadius aufgrund des großartigen Feedbacks.“

Zu den Bewertungen von BlackLine-Nutzern auf TrustRadius.com geht es hier.

Über BlackLine

Unternehmen kommen zu BlackLine, Inc. (Nasdaq: BL), weil ihre traditionellen manuellen Buchhaltungsprozesse veraltet sind. Die Cloud-basierten Lösungen und der marktführende Kundenservice von BlackLine helfen Unternehmen auf dem Weg zu Modern Accounting, indem sie Daten und Prozesse vereinheitlichen, sich wiederholende Arbeiten automatisieren und die Verantwortlichkeit durch Transparenz fördern. BlackLine bietet Lösungen für das Management von Finanzabschlüssen, die Automatisierung der Buchhaltung sowie Intercompany Governance. Das hilft Unternehmen aller Branchen, die Finanzprozesse besser, schneller und mit mehr Kontrolle durchzuführen.

Über 3.700 Unternehmen vertrauen auf BlackLine, wenn es darum geht, einen schnelleren Abschluss mit vollständigen und präzisen Ergebnissen zu erzielen. BlackLine ist Pionier des Cloud-Financial-Close-Marktes und als führendes Unternehmen von Branchenbeobachtern und Experten, inklusive Gartner Peer Insights, G2 und TrustRadius, anerkannt.

Das global agierende Unternehmen, mit Hauptsitz in Los Angeles (USA), hat neben seinem Deutschlandsitz in Frankfurt am Main elf weitere Offices weltweit. Für weitere Informationen: www.blackline.com/de

