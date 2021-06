Trotz Pandemie – NoviSign installiert Signage Lösungen in Kernbranchen

Auch während starker Corona Einschränkungen unterstützt NoviSign betroffene Branchen mit Digital Signage Lösungen

NoviSign, Marktführer im Bereich Digital Signage Lösungen hat in den letzten Monaten in verschiedenen Branchen in Deutschland Musteranwendungen installiert. So wurden Signage Lösungen beispielsweise in den Bereichen Tourismus und Gastronomie, Handel, Bildungseinrichtungen und Medizin geplant, umgesetzt und in Betrieb genommen.

Um weitere, von den Pandemie-Einschränkungen stark betroffene Firmen und Institutionen zu unterstützen, bietet NoviSign professionelle Digital Signage Lösungen im Rahmen eines Try and Buy Programms an. Hierbei stellt NoviSign den Kunden und Interessenten Lizenzen für komplexe Digital Signage Lösungen während der Pandemie Zeit für einige Monate unentgeltlich zur Verfügung und unterstützt darüber hinaus die Planung und Implementierung solcher hochwertigen Lösungen.

Ziel ist es, dass der Nutzer der Lizenzen somit zuerst von deutlichen Vorteilen und Umsatzsteigerungen durch die Nutzung der Digital Signage Lösungen profitiert und erst später Lizenzgebühren für die Lösungen fällig werden, so dass sich das Digital Signage beim Kunden quasi selbst bezahlt.

Egal ob Schule, Bildungseinrichtung, Gaststätte, Hotel, Arztpraxis, medizinisch- oder soziale Einrichtung oder anderer Anwender – es gibt viele Möglichkeiten, Digital Signage zur Einsparung von Ressourcen und zur deutlichen Umsatzsteigerung sinnvoll einzusetzen.

Besuchen Sie NoviSign unter www.novisign.de und beginnen Sie heute von der weltweiten Kompetenz von NoviSign zu profitieren.

NoviSign ist Marktführer zur einfachen und innovativen Präsentation digitaler Lösungen.

