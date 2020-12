Trotz Corona-Krise: Das ELA Quality Resort Belek nutzt die Wintersaison für Verbesserungen & zieht ein positives Resümee

Das Reisejahr 2020 wurde durch die globale Corona-Pandemie deutlich beeinträchtigt. Einige Destinationen und Hotels konnten jedoch durch gewisse Voraussetzungen dennoch ein bestmögliches Ergebnis erzielen. So auch das ELA Quality Resort Belek. Durch frühe Reaktionen, indem man die vorhandene Resort-Infrastruktur bestmöglich eingesetzt hat, haben sich dennoch zahlreiche Gäste seit der Wiedereröffnung im Juli 2020 für das Luxusresort an der türkischen Riviera entschieden. Auch die derzeitige sehr schwache Wintersaison wird produktiv genutzt, um das zukünftige Urlaubserlebnis zu verbessern.

Die besten Voraussetzungen für Urlaub unter dem Motto “Social Distancing”

Im Vorfeld der Wiedereröffnung am 17. Juli 2020 hat das ELA Quality Resort Belek ein detailliertes Sicherheits- und Hygienekonzept für sämtliche Bereiche des Hotels ausgearbeitet. Doch das war nicht das Erfolgsrezept, um die vergangene Saison dennoch vergleichsweise positiv abzuschließen: Der natürliche Aufbau des Resorts in Kombination mit gezielten Sales- und Marketingaktivitäten führte dazu. So fokussierte sich das ELA Quality Resort auf seine Lake Houses, welche separat vom Hauptgebäude in einem eigenen Bereich liegen. Sie sie sind gestaltet, dass Hotelgäste sie erreichen können ohne öffentliche Bereiche im Innenraum des Hotels wie die Lobby zu durchqueren und Aufzüge zu nutzen. Angeordnet sind die Lake Houses um eine eigene, großflächige Poollagune. Einige dieser Zimmer und Suiten verfügen sogar über ein eigenes Sonnendeck, von dem man direkt in das kühle Nass springen kann. Aber auch wenn man andere Pools des Resorts nutzt oder am Strand entspannt, man erreicht das eigene Zimmer im Lake-Haus-Bereich grundsätzlich, ohne geschlossene öffentliche Bereiche zu betreten.

Der große Außenbereich des Resorts, welcher einen 270 Meter langen Strand, eine Parkanlage sowie 10 verschiedene Pools auf 110 Hektar Fläche umfasst, eignet sich grundsätzlich sehr gut für Outdoor-Aktivitäten, dieses Jahr aber natürlich besonders. Hinzukommt, dass die Region rund um Antalya ein vergleichsweise stark frequentiertes Reiseziel in 2020 war. Dies zeigen auch die Passagierzahlen am Flughafen von Antalya, welcher während der Herbstferiensaison im September und Oktober mit 2,3 Millionen abgefertigten Passagieren sogar vor dem Frankfurter Flughafen lag.

Das ELA Quality Resort nutzt die Wintersaison effektiv

Durch wieder angezogene Corona-Maßnahmen in diversen Ländern Europas und weiterhin bestehenden Reisebeschränkungen war die Prognose für die Wintermonate nicht vielversprechend. Insofern entschied sich das Management des ELA Quality Resorts dazu, das Resort bis Frühjahr 2021 zu schließen und die Zeit dazu zu nutzen, das Resort weiter zu verbessern. Seit Ende November 2020 werden zahlreiche Einrichtungen des Resorts renoviert, um in der kommenden Saison den Gästen ein noch komfortableres Urlaubserlebnis zu bieten:

An der Strandpromenade des Resorts entsteht beispielsweise eine neue Strand-Lounge, welche den ganzen Tag über leckere Getränke und Snacks servieren wird. Diese wird vom Design der den beliebten privaten Beach-Suiten, die ebenfalls neugestaltet werden. Neu geplant ist außerdem ein neues mediterranes A-la-Carte Restaurant, welches vom Konzept her einer Taverne ähneln soll. Auch eines der Resort-Highlights erstrahlt in der Saison 2021 in neuem Glanz: Die Pier Bar. Diese ist bei Gästen grundsätzlich beliebt – schließlich hat man von dort aus bei einem kühlen Getränk einen unendlichen Blick auf das Mittelmeer.

“Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern versuchen wir das beste aus der Situation zu machen und uns bestmöglich auf die kommende Saison vorzubereiten”, sagt Emre Tatar, stellvertretender Hoteldirektor des ELA Quality Resorts. “Durch die Modernisierung und Neugestaltung der Strandpromenade mit ihren beliebten Einrichtungen können sich unsere Gäste auf ein noch hochwertigeres Urlaubserlebnis für Jung und Alt freuen. Diese Renovierungen sind jedoch noch lange nicht alles: Zahlreiche weitere Bereiche des Resorts werden nach Abschluss der ersten Renovierungsphase komplett neugestaltet, darunter natürlich auch die Zimmer und Suiten. In den nächsten Jahren können wir uns auf sehr spannende Projekte freuen.”

Das ELA Quality Resort Belek gehört mit 583 exklusiven Zimmern, Suiten und Villen zu den besten Luxusresorts in der Türkei. Dank einer außergewöhnlich großen Poollandschaft, dem ausgezeichneten Ab-i-Zen Spa & Wellness Center sowie der Erlebniswelt Everland Q kommen Gäste aller Altersgruppen auf ihre Kosten. Mit einem Buffetrestaurant und sieben à-la-carte-Restaurants erwartet die Gäste des Resorts eine facettenreiche Küche. Belek gehört zu den beliebtesten Zielen für deutsche Touristen in der Türkei. Seine Lage an der türkischen Riviera, der feine Sandstrand und das umfangreiche Kulturangebot machen den Ort gleichermaßen attraktiv für Familien, Paare und aktive Reisende. Das ELA Quality Resort Belek ist lediglich 35 Minuten vom internationalen Flughafen Antalya entfernt. Weitere Informationen über das ELA Quality Resort Belek finden Sie im Internet unter www.elaresort.com

