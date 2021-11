Trockene Haut – behandeln und vorbeugen

Faltenfrei dank JetPeel

Sie leiden an trockener Haut? Erste Falten haben sich bereits gebildet?

Die JetPeel-Behandlung setzt genau bei diesen Hautproblematiken an.

JetPeel ist eine der weltweit besten Methoden, um das Hautbild nach nur wenigen Behandlungen sichtbar zu verbessern.

Zudem werden Falten reduziert und Rötungen und Narben gemildert.

Zahleiche Stars setzen auf das hochwirksame JetPeel-Treatment.

JetPeel eignet sich zudem optimal, um die Haut, welche in den Wintermonaten durch die trockene Luft und den Mund- und Nasenschutz häufig strapaziert wird, rasch wieder aufzubauen.

Zudem können Falten, Irritationen, Rötungen, Narben, Unebenheiten, etc. tiefenwirksam und langanhaltend entfernt werden.

Besonders im Anti-Aging-Bereich erzielt der JetPeel erstklassige Ergebnisse.

Kleine Fältchen sind oftmals nach nur einer Behandlung unsichtbar.

Doch auch tiefe Falten können deutlich an Faltentiefe verlieren.

Funktion der JetPeel-Behandlung:

Der JetPeel ist komplett schmerz- und berührungsfrei.

Durch einen fein gebündelter Aerosolstrahl werden hochwirksame Seren bis in die tiefe Hautschicht eingeschleust.

Durch den Luftdruck können Wirkseren, Vitamine und Mineralstoffe bis zu vier Millimeter unter die Haut eindringen.

Der Effekt ist sofort sichtbar!

beautystyle Andrea Reindl-Krüger in München ist als First Class Institut durch JetPeel Official mit einem Award ausgezeichnet worden.

Die Kosmetikerinnen bei beautystyle können daher ein umfassendes Fachwissen und hervorragende Anwenderkenntnisse vorweisen.

JetPeel zum Kennenlernpreis:

Überzeugen Sue sich von der JetPeel-Behandlungsmethode bei beautystyle in München.

Als Erstkunde erhalten 50,-EUR Rabatt und zahlen NUR 169,-EUR statt 219,-EUR

Inhalt, Dauer und Preis der JetPeel-Behandlung:

JetPeel Gesicht/Hals/Dekolleté, Lymphdrainage, Reinigung, Enzympeeling,

drei Wirkseren, Ampulle, Maske

Dauer: 90 Min.

Preis: 219,-EUR (ErstkundInnen 169,-EUR)

Als Kur 8+1 (1 Behandlung gratis, wenn 8 Behandlungen innerhalb von 5 Monaten erfolgen)

JetPeel Anti-Aging-Modelation Aufpreis: 39,-EUR

Jetzt Termin vereinbaren: https://buchung.treatwell.de/ort/beautystyle-andrea-reindl/?utm_source=partner&utm_medium=salon-site-embedded-book-now-widget

Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen:

Neben einem strengen Hygienekonzept bei beautystyle, testen sich die Mitarbeiterinnen täglich auf Corona. Alle Räume werden regelmäßig desinfiziert und gelüftet. Zusätzlich verfügen alle Kosmetikkabinen über einen medizinischen Luftreiniger, der Viren und Bakterien aus der Luft filtriert. So sind die Kundinnen und Kunden während ihres Aufenthaltes bei beautystyle rundum geschützt und können die kleine Auszeit in vollen Zügen genießen.

Das 1996 gegründete Unternehmen beautystyle Andrea Reindl ist deutschlandweit das einzige Beautyunternehmen, welches seinen Kundinnen und Kunden ein erfolgreiches Gesamtkonzept aus: Modeboutique, Make-up, Kosmetik, Nägel, Visagistik, Friseur und exklusiven Wellnessangeboten bietet. Dadurch können Kundinnen und Kunden ein Styling mit sofortiger Umsetzung erleben. Über 4000 zufriedene Kundinnen und Kunden sowie zahlreiche TV- und Presseauftritte zeichnen beautystyle Andrea Reindl-Krüger aus.

Kontakt

beautystyle

Andrea Reindl-Krüger

Wirtstraße 34a

81539 München

089531264

089536830

info@beauty-style-muenchen.de

http://www.beauty-style-muenchen.de

