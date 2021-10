Triaqua – Trinkwasserlösungen aus einem Fluss

Neues Expertenbündnis nimmt die Arbeit auf

Klimawandel, demografische Entwicklung, verändertes Konsumverhalten, Digitalisierung: Die Welt befindet sich im Wandel. Diese Faktoren haben auch massive Auswirkungen auf das wichtigste Lebensmittel, das wir konsumieren: Unser Trinkwasser. Und die Sicherstellung seiner Qualität.

Über vielseitige Herausforderungen in der Trinkwasserhygiene wollen wir mit Ihnen auf unserer Premiere sprechen. Dazu laden wir Sie herzlich ein.

Save-the-Date: Triaqua-Launch am Mittwoch, 13. Oktober, 15 bis 16.30 Uhr

Event-LINK: https://www.edudip.com/de/webinar/triaqua/1633430

mit:

André Kelnhofer, Geschäftsführer ENTEGA Gebäudetechnik

Ingo Burreh, Geschäftsführer BB Plan GmbH

Jürgen Lehmann, Geschäftsführer CAD-Agentur Lehmann

Carsten Freitag, Geschäftsführer MFG Mehrwert für Gebäudetechnik GmbH

Mathias Brandes, Projektleiter Kriener & Trübner GmbH

Thorsten Peinelt, Business Development Georg Fischer GmbH

Thomas Rybka, Geschäftsführer Lautblick GbR

Moderation: Yvonne de Bark

Über Triaqua

Wir sind gefragt. Speziell in großen Liegenschaften, in denen Rohrleitungssysteme unser Trinkwasser transportieren. Beispielsweise in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, komplexen Wohngebäuden, mehrstöckigen Bürogebäuden oder Hotels. Überall, wo hohe Anforderungen an die Versorgungs- und Gebäudetechnik, die Industrie und das Handwerk gestellt werden und zugleich Aspekte der Umwelt zu berücksichtigen sind. Es braucht Lösungen. Wir sagen: Lösungen aus einem Fluss.

Wer wird sind? Wir sind der Sachverständige, der Ingenieur, der SHK-Fachbetrieb, der Analysetechniker, der Produkt-Hersteller und der Spezial-Dienstleister. Zusammen liefern wir unserem Kunden ganzheitliche Lösungen bei Problemen mit, oder Fragen zur Trinkwasserhygiene. Immer mit dem Blick auf die individuellen Bedürfnisse und Anforderungen vor Ort.

Wir sind Triaqua – Ein unabhängiges Expertenbündnis mit umfangreichem Know-How zu Fragen der Sicherheit, Qualität und Hygiene von Trinkwasser.

GF Piping Systems ist der weltweite Experte für den sicheren und zuverlässigen Transport von Wasser, Chemikalien und Gasen. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Rohrleitungssysteme aus Kunststoff und Systemlösungen mit Service in allen Projektphasen. GF Piping Systems ist in 31 Ländern mit eigenen Verkaufsgesellschaften vertreten, um immer nahm am Kunden zu sein und produziert an 36 Standorten weltweit. Im Jahr 2020 hat GF Piping Systems einen Umsatz von CHF 1,7082 Milliarden erzielt und 6’893 Mitarbeiter beschäftigt. GF Piping Systems ist eine Division der Georg Fischer AG, die 1802 gegründet wurde, und hat seinen Hauptsitz in Schaffhausen in der Schweiz. Mehr Informationen unter www.gfps.com

