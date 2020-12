Trends 2021 bei Heimtextilien von erwinmueller.de

Pastellfarben, verspielte Dessins und biologisch erzeugte Naturfasern

In unseren herausfordernden Zeiten mit Klimawandel, zunehmender Urbanisierung und Corona Pandemie, sehnen sich Menschen nach einem sicheren Rückzugsort. “Je unsicherer die Welt ist, umso schöner müssen unsere Fantasien sein”, sagen die Farbexperten von NCS. Schimmernde Oberflächen in pastelligem Grünblau und Rosarot stehen symbolisch für die virtuelle Welt. Die Heimtextilien des Jahres 2021 von erwinmueller.de entführen mit ihren floralen Dessins in sanften Pastelltönen in diese heile Welt. Nachhaltigkeit ist ein zentrales Thema unserer Zeit und bei Erwin Müller ein wesentlicher Teil der Firmenphilosophie. Viele Artikel sind mit dem Global Organic Textile Standard (GOTS) zertifiziert.

Heimtextilien aus biologischen Naturfasern

Der Global Organic Textile Standard (GOTS) ist als weltweit führender Standard für die Verarbeitung von Textilien aus biologisch erzeugten Naturfasern anerkannt. Nur Textilprodukte, die mindestens aus 70% biologisch erzeugten Naturfasern bestehen, können gemäß GOTS zertifiziert werden.

Frottier, Bettwaren und Bettwäsche kommen direkt mit der Haut in Berührung. Deshalb legt Erwin Müller bei diesen Artikeln besonderes Augenmerk auf biologisch erzeugte Materialien.

Romantik und Expressivität zaubert die neue Bio Mako-Satin Wendebettwäsche mit prachtvollen Blumen in den Trendfarben Jade, Rosa, Grün und Gelb in das Schlafzimmer. Das schimmernde Gewebe aus feinster mercerisierter kbA-Baumwolle (kontrolliert biologischer Anbau) ist nach GOTS zertifiziert, temperaturausgleichend und atmungsaktiv und sorgt für ein angenehmes Schlafklima. Der hochwertige Digitaldruck verleiht den Farben besondere Brillanz und erhält sie dauerhaft schön.

Mit der Bio Renforce Kinder-Wendebettwäsche von Herding macht das Zubettgehen gleich viel mehr Spaß. Das coole Design “Paw Patrol” lässt Jungs von spannenden Abenteuern träumen. Schönes Detail sind die Pfotenabdrücke auf der Rückseite der Wendebettwäsche. Mädchen werden vom “Ponyhof” begeistert sein. Die liebevoll gezeichnete Bettwäsche mit der rosa Rückseite und den weißen Punkten ist ein Blickfang im Kinderzimmer. Beide Bettwäschen sind aus feinen Garnen aus kbA-Baumwolle gefertigt und nach GOTS zertifiziert. Eine angenehm glatte, atmungsaktive Qualität, temperaturausgleichend und strapazierfähig.

Die Walk-Frottier Bio Handtücher der Serie “Tübingen” zeichnen sich durch ihre saugstarke, voluminöse Spitzenqualität aus kbA-Baumwolle aus. Mit ihrem klassischen, puristischen Design und der großen Farbpalette fügen sie sich harmonisch in jedes Badezimmer. Besonders praktisch sind die beidseitigen Schlaufen.

Pastellfarben in Rosa, Grün, Blau und Erdtönen auch im Ess- und Wohnbereich

Florale Dessins und Pastellfarben in Rosarot, Grün und Blau liegen auch im Essbereich im Trend. Mit den neuen Tischwäsche Kollektionen von Erwin Müller hält der Garten Einzug in das Esszimmer und mit ihm eine Prise Romantik, Frische und Leichtigkeit. Die Tischwäsche zeichnet sich durch die robuste, strapazierfähige Qualität und die gute Verarbeitung aus. Durch den hochwertigen, farbbrillanten Digitaldruck bleiben die Farben dauerhaft leuchtend. Mitteldecken, Tischdecken und Tischläufer sind in verschiedenen Größen erhältlich, Sondergrößen werden individuell gefertigt. Auch Meterware steht zur Verfügung. Passende Kissenhüllen machen den floralen Look perfekt.

Mit dem neuen Erwin Müller Mix & Match Kombiservice “Como” wird die heimelige Tischgestaltung perfekt. Dem Geschirr in klassisch schlichter Form verleihen verlaufende Farbsprenkel und ein akzentuierter Rand einen feinen Vintage-Look. Kaffeebecher, Schalen, Dessertteller und Speiseteller sind in den Farben Beige, Grün, Blau und Grau erhältlich und lassen sich perfekt miteinander kombinieren. So kann sich jeder sein ganz individuelles Service zusammenstellen.

Herzchen und der Schriftzug “Lieblingsmensch” machen aus einem Geschirrtuch eine Liebeserklärung. Wer trocknet da nicht gerne ab? Die Erwin Müller Geschirrtücher sind aus strapazierfähiger und saugstarker Baumwollqualität, zweifach farblich sortiert.

Eine Wohndecke, die mit ihrem gestrickten Zopfmuster an den Lieblingspulli erinnert. Die Ibena Strickdecke “Somero” ist ein attraktives Wohnaccessoire, das sich harmonisch in jeden Wohnstil einfügt. Ein schicker Blickfang und kuscheliger Wärmespender zugleich. Sie strahlt pure Gemütlichkeit aus und lädt zu entspannten Momenten auf dem Sofa ein.

Die Neuheiten auf erwinmueller.de machen so richtig Lust, das Zuhause in einen gemütlichen Rückzugsort zu verwandeln, an dem Träumen und Entspannen einfach Pflicht ist.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop in 2019

Gemäß der Firmenphilosophie “Das Versandhaus für die ganze Familie” wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken “Schlafen”, “Wäsche & Homewear”, “Bad”, “Wohnen & Deko”, “Tisch” und “Küche” Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort “Themen” finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen “manutextur” mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

Bildquelle: erwinmueller.de