trendmask® – Schütze dich – Schütze andere

Design, Schutz und Nachhaltigkeit in einer Maske

Die trendmask® vereint Design, Schutz und Nachhaltigkeit in einer Maske.

Das Ziel war es von Anfang an eine Maske zu entwickeln, die nicht nur individuell bedruckbar und in vielen modischen Designs verfügbar ist, sondern auch dem Träger und seinem Gegenüber ein Höchstmaß an Schutz bietet. Zusätzlich sollte die Maske wiederverwendbar und waschbar sein, ohne dabei die Schutzfunktion zu verlieren.

Dabei ist die trendmask® entstanden.

Das eingearbeitete medizinische Laminat aus drei Schichten ist zertifiziert nach EN 13795:2019 und hat die Zulassung der FDA (USA) und der CAS (Kanada).

Der verwendete Laminatstoff findet herkömmlich seinen Einsatz im Bereich der OP-Bekleidung. Der Stoff ist zu 100% undurchlässig gegen Viren, Bakterien, Staub, Pollen und Flüssigkeiten. Dies schützt Träger und Gegenüber gleichermaßen vor unerwünschter Übertragung. Hinzu kommt die spezielle Passform, die Nase, Mund und Kinnbereich komplett umschließt.

Durch den eingearbeiteten Nasenbügel, der ebenfalls aus dem Medizinbereich stammt, lässt sich die Maske bestmöglich an jede Gesichtsform anpassen. Dies sorgt, neben einem bequemen Sitz der Maske, gerade auch bei Brillenträgern für mehr Komfort. Denn das Beschlagen der Brille wird dadurch weitestgehend verhindert.

Erhältlich ist die trendmask® in drei verschiedenen Größen (L, M und S) so dass jeder, auch Kinder, die passende Maske findet. Neben der verfügbaren Auswahl an modischen Designs, besteht die Möglichkeit der Gestaltung einer individuellen trendmask® mit seinem persönlichen Wunschmotiv. Über die Webseite kann jeder bereits ab einem Stück seine individuelle Maske produzieren lassen. Mit der Verwendung umweltfreundlicher Farben wird im Produktionsprozess auf eine umweltschonende Umsetzung wert gelegt. Die Maske kann bei bis zu 75°C gewaschen und wiederverwendet werden. Das reduziert die Müllansammlung von Einwegmasken, die sich bereits jetzt schon weltweit spürbar bemerkbar macht.

Die Masken sind seit 10.06.2020 online erhältlich unter www.trendmask.de/shop

Mehr als 50 Designs sind verfügbar.

Die RHEINWALT GmbH ist eine Werbemittel- und Textilagentur die 1995 gegründet wurde.

Zu Beginn der Coronakrise kamen viele langjährige Kunden, die ihre Betriebe weiter am Laufen halten mussten, mit der Frage auf uns zu, ob wir Schutzartikel wie Masken und Desinfektionsmittel beschaffen können. Darunter Lebensmittelgroßhändler, Supermarktketten, Versanddienstleister, Banken, produzierendes Gewerbe.

Aufgrund des weltweiten Netzwerks der RHEINWALT GmbH, welches über die Jahrzehnte ausgebaut wurde, war es möglich hier Quellen auf zu tun, die die Versorgungslücken kurzfristig schließen konnten.

Hierbei entwickelte sich schnell der Gedanke eine Mund- und Nasenmaske zu entwickeln, die nachhaltig ist, bestmöglichen Schutz dem Träger und seinem Gegenüber bietet und zusätzlich modisch aussieht, weil sie individuell bedruckbar ist.

