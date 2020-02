Trendige Schuhe in Übergrößen bei schuhplus bestellen

Von Sommer- bis zu Winterschuhen: breite Vielfalt an Schuhmodellen bei schuhplus

Damen und Herren mit großen Füßen können ab sofort aufatmen: Mit schuhplus steht ein Anbieter zur Verfügung, der eine riesige Auswahl an Schuhmodellen für jeden Bedarf und Anspruch bietet. Dabei gibt es die Schuhe bei schuhplus für Damen in den Größen 42 bis 46 und für Herren in den Größen 46 bis 54.

Jede Dame und jeder Herr benötigt eine gewisse Auswahl an Schuhen, damit es möglich ist, stets anlassgerecht gekleidet zu sein. So sollten für das Büro bei den Damen Pumps oder Sandalen nicht fehlen, während Herren im Büro bevorzugt Halbschuhe tragen. Für die Freizeit bieten sich bei Damen und Herren sportive Sneaker an und für die kalte Jahreszeit sind Stiefel unverzichtbar. Bei schuhplus erhalten Damen und Herren diese sowie viele weitere Schuhmodelle in einer breiten Vielfalt. Es gibt die Schuhe von bekannten Marken wie Josef Seibel, Högl, Gabor und Dr. Brinkmann.

In vielen trendigen Farben bestellbar

Dem aktuellen Trend folgend wünschen sich natürlich auch Damen und Herren mit großen Füßen modische Schuhe in verschiedenen Farben. Damit lassen sich der eigene Stil perfekt unterstreichen oder auch der eigene Farbgeschmack wunderbar verwirklichen. Bei schuhplus gibt es daher ausgesprochen modisches Schuhwerk für den klassischen, den sportlichen oder den extravaganten Typ. Dazu gesellt sich eine breite Farbauswahl, die neben den klassischen Nuancen wie Schwarz und Braun ebenfalls neue Farben wie Dunkelblau, Grün, Rot oder Bordeaux bereithält. Auffallende Details wie Schnallen oder kontrastfarbene Nähte, Riemchen oder Strickeinsätze sorgen für den einen oder anderen Hingucker.

Wer lieber direkt im Laden einkaufen möchte: schuhplus mit insgesamt drei Läden vertreten

Das Angebot von schuhplus ist im Internet ausgesprochen breit gefächert. Dennoch kann es sein, dass der eine oder andere Interessent doch lieber direkt im Laden einkaufen möchte. Der Vorteil liegt darin, dass die Schuhmodelle vor dem Kauf in Ruhe probiert werden können. Auch beim Wunsch auf eine Beratung bietet sich der Besuch in einem der Fachgeschäfte von schuhplus an. Es gibt die Läden am Firmenhauptsitz des Unternehmens in Dörverden auf 1100 qm (Landkreis Verden), in Kaltenkirchen im Ohland-Park auf 600 qm Verkaufsfläche (Metropolregion Hamburg) sowie im Saterland im Landkreis Cloppenburg am c-Port auf 800 qm Verkaufsfläche.

Bares Geld sparen: mit tollen Preisnachlässen bei schuhplus das eine oder andere Schnäppchen machen

Damit auch Damen und Herren mit großen Füßen in den Genuss reduzierter Schuhmodelle kommen können, gibt es bei schuhplus stets eine größere Auswahl hochwertiger im preisgesenkter Schuhe.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

