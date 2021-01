TRAUM – Geschichte des Geschlechtes von Tümpling – Band 4: 1890 bis 2020

Achim Behme verbindet in “TRAUM” eine lange literarische Tradition mit der Gegenwart.

Männer und Frauen und Kinder, Tiere und Pflanzen, der Mond und das Meer, Engel und andere Wesen müssen sich als Protagonisten der vorliegenden Gedichte in ganz alltäglichen Situationen bewähren, die sie meistern – oder auch nicht. Es geht mal um das Schreiben von Gedichten, mal um Richter und Schlichter, mal um Ziffern und Zeigern. An Abwechslung mangelt es in diesen Gedichten auf jeden Fall nicht. Erfreulicherweise sind die Gedichte in diesem Band zudem nicht in sinnlose Paragraphen eingeteilt, sondern flüssig zu lesen und zu verstehen.

Die Texte des Bandes “TRAUM” von Achim Behme schlagen eine beeindruckende Brücke zwischen der langen literarischen Tradition des Sonetts und der Gegenwart und erproben gleichzeitig die inhaltlichen und gestalterischen Möglichkeiten einer jahrhundertealten lyrischen Form. Die Gedichte sind eine willkommene Abwechslung von den Versuchen moderner Dichter “in” und “cool” zu wirken. Achim Behme bedient sich klassischen Formen, um zu unterhalten, zu bewegen, aber auch zum Sinnieren anzuregen. Er benötigt dafür keine Gimmicks oder literarische Tricks, denn er muss sein Talent nicht verstecken.

“TRAUM” von Achim Behme ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-19193-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

