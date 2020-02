Train Simulator 2020: Swiss Edition ist jetzt erhältlich

Heute erleben wir die Veröffentlichung des „Train Simulator 2020: Swiss Edition“; damit können alle, die sich für die berühmten Eisenbahnfahrten und Züge der Schweiz interessieren, ein Paket des Spiels zusammen mit zwei ikonischen Schweizer Strecken erwerben: der Gotthardbahn und der Berninastrecke.

Der Train Simulator ermöglicht es Ihnen, die Kontrolle an Bord leistungsfähiger Lokomotiven aus der ganzen Welt zu übernehmen und gibt Ihnen die Wahl, was Sie wo und wann tun wollen. Steigen Sie in den Führerstand und beherrschen Sie den Betrieb von Diesel-, Elektro- und Dampflokomotiven, während Sie Fahrgäste und Fracht mit einem vollgepackten Fahrplan mit realistischen Dienstleistungen und Szenarien an ihre Ziele bringen. Egal, was Sie an Zügen lieben, mit dem Train Simulator 2020 können Sie Ihr Hobby auf die nächste Stufe bringen.

Train Simulator 2020, die neueste Ausgabe der Train Simulator Reihe mit 10 Jahren Erfahrung hinter sich, bietet eine Reihe von Funktionen, die neue Ebenen des visuellen Realismus erreichen; dazu gehören Umgebungslicht, Sonnenlichtstärke, Vignette und Sichtfeldsteuerung, mit denen jeder Anwender sein Erlebnis selber einstellen kann.

Die Entwickler der beiden enthaltenen Strecken waren Rivet Games. Erstens: eine akribische Modellierung von 110 km der Gotthardbahn von Erstfeld auf der Alpennordseite bis Bellinzona nahe der italienischen Grenze. Die Spieler fahren mit der ikonischen Lokomotive Re 460 in SBB-Lackierung entlang der klassischen Alpenstrecke; sie fahren die Doppelschleife von Wassen, wodurch man die berühmte Kirche von Wassen dreimal aus drei verschiedenen Perspektiven betrachten kann.

Das gesamte Filmmaterial in diesem Video wurde innerhalb des Spiels von der Gotthardbahnstrecke aus aufgenommen.

Die andere Strecke, die in „Train Simulator 2020: Swiss Edition“ enthalten ist, erlaubt es den ‚Fahrgästen‘, die herausfordernden Alpentäler entlang der Berninalinie von Poschiavo nach Tirano zu erkunden. Die Spieler können im berühmten Bernina-Express-Zug bis zu seiner italienischen Endstation mitfahren, den ikonischen Spiralviadukt von Brusio überqueren und durch die Strassen von Tirano fahren.

Auf dieser berühmten Strecke können die Spieler eine Allegra ABe 8/12 Lokomotive mit Bernina Express „BEX“ Panoramawagen in den Farben der Rhätischen Bahn (RhB) fahren.

Der Trailer hier zeigt Aufnahmen, die exklusiv von der Berninabahn stammen.

Weitere Informationen:

– Train Simulator 2020: Swiss Edition kommt mit einer Anleitung in Deutsch, Französisch und Englisch und kann ab sofort von der beliebten Spieleplattform Steam für PC-Computer heruntergeladen werden: https://store.steampowered.com/sub/433256

– Train Simulator 2020: Swiss Edition kostet CHF 49,50 / EUR39.99

– Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte per E-Mail an: colin.macdonald@rivet-games.com

– Video: https://www.youtube.com/watch?v=0G2Y6oCSs38&feature=youtu.be

– Bildmaterial: https://www.dropbox.com/sh/rbt523zdm5ljckg/AADceblLBwqnOorFTBwIW_cTa?dl=0

Kontakt

Rivet Games

Colin McDonald

Stirling Enterprise Park, John Player Building, Units 157-158

FK7 7RP Stirling

colin.macdonald@rivet-games.com

https://www.rivet-games.com/

